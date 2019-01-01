تشكيل منتخب تونس
يبدأ المدرب آلان جريس بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
معز حسن / وجدي كشريدة / ياسين مرياح / ديلان برون / أسامة الحدادي / غيلان الشعلالي / إلياس السخيري / فرجاني ساسي / أنيس البدري / طه ياسين الخنيسي / يوسف المساكني
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #GHATUN #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/zp2Q3bZ5NC— CAF - عربي (@caf_online_AR) July 8, 2019
تشكيل منتخب غانا
يبدأ المدرب كواسي أبيياه بطريقة 4/4/2 وتضم كلًَا من
ريتشارد أوفوري / عبدالرحمن بابا / أندي يادوم / قاسم نوهو / جون بوي / مبارك واكاسو / توماس بارتي / أفريي أكواه / صامويل أوسو / جوردان أيو / أندريه أيو
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #GHATUN #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/zp2Q3bZ5NC— CAF - عربي (@caf_online_AR) July 8, 2019
تعادل منتخب غانا فى أولى مبارياته في كأس الأمم الإفريقية امام منتخب بنين بنتيجة (2-2)، ثم تعادل مع المنتخب الكاميروني بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، واستطاع المنتخب الغاني ان ينتصر فى لقائه الأخير امام منتخب غينيا بيساو بهدفين دون رد، وبهذه النتيجة يتصدر منتخب النجوم السوداء المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب الكاميرون وصيف المجموعة بنفس عدد النقاط.
نجح نسور قرطاج فى التأهل إلى دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا، بعد التعادل مع نظيره المنتخب الموريتاني بدون أهداف، فى ختام مباريات المجموعة الخامسة من البطولة، استطاع المنتخب التونسي ان ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات وكانت امام المنتخب الأنجولي فى لقاء الجولة الأولي بهدف لمثله، وبنفس النتيجة مع منتخب مالي فى الجولة الثانية، وبتلك النتيجة يحتل منتخب تونس وصافة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط خلف منتخب مالي صاحب الصدارة بسبع نقاط