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عمان × اليابان | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة عمان ضد اليابان في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم آسيا 2019

محدث
التعليقات()

2019-01-13T14:18:28Z

45+1’نهاية الشوط الأول

2019-01-13T14:15:05Z

45’تصويبة عن طريق صلاح اليحيائي من داخل المنطقة اصطدمت الكرة بدفاعات المنتخب الياباني وتحولت إل ركنية، وسط مطالبات من لاعبي المنتتخب العماني بركلة جزاء، لكن الحكم يقول لاشيء

2019-01-13T14:13:35Z

44’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أحمد مبارك إلى داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-01-13T14:13:25Z

43’استئناف المباراة الآن

2019-01-13T14:12:37Z

42’سقوط اللاعبين بداعي الإصابة ودخول الطاقمين الطبيين لعلاجهم

2019-01-13T14:11:46Z

41’خطأ لصالح محسن الغساني بعد تدخل من إندو في منتصف الميدان 

2019-01-13T14:11:20Z

40’خمس دقائق متبيفية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للمنتخب الياباني بهدف دون رد

2019-01-13T14:11:05Z

38’أحمد مبارك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-13T14:10:01Z

37’تصويبة عن طريق ريستيو من خاجر المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس فايز الرشيدي

2019-01-13T14:09:05Z

36’خطأ لصالح مايا يوشيدا بعد تدخل من رائد إبراهيم في منطقة دفاعات المنتخب الياباني

2019-01-13T14:08:13Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للساموري بهدفد ون رد

2019-01-13T14:07:53Z

32’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي المنتخب الياباني في منتصف الميدان

جينكي هاراجوتشي يفتتح التسجيل للمنتخب الياباني

2019-01-13T14:06:41Z

من علامة الجزاء

30’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها جينكي هاراجوتشي قوية على يمين الحارس فايز الرشيدي

اوووووووووووووه..ركلة جزاء للمنتخب الياباني

2019-01-13T14:05:34Z

29’حكم المباراة لم يتردد في احتساب ركلة جازء بعد تدخل من رائد إقبراهيم على قدم جينكي هاراجوتشي داخل المنطقة

2019-01-13T13:57:13Z

26’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي المنتخب العماني في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الياباني

2019-01-13T13:54:53Z

25’هيروكي ساكاي انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-13T13:54:05Z

24’انحصار اللعب في منتصف الميدان وحتى الآن لا يوجد أي فرص محققة في اللقاء

2019-01-13T13:53:26Z

23’خطأ لصالح جينكي هاراجوتشي بعد تدخل من جميل سليم في منتصف الميدان 

2019-01-13T13:52:45Z

22’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق محسن الغساني لداخل المنطقة، لكن تمركز أكثر من رائع من الدفاعات

2019-01-13T13:52:22Z

21’محسن صالح سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة بقليل وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-13T13:50:43Z

20’تصويبة قوية عن طريق ريستيو دوان من خارج المنطقة  اصطدمت بالدفاعات وتحولت خارج المنطقة

2019-01-13T13:49:25Z

19’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق يوتو ناجاموتو لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس فايز الرشيدي

2019-01-13T13:48:28Z

18’خطأ لصالح واتارو إندو بعد تدخل من جميل سليم في منتصف الميدان

2019-01-13T13:48:06Z

17’خطأ لصالح محسن صالح بعد تدخل من جاكو شيباساكي في منتصف الميدان 

2019-01-13T13:46:26Z

16’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق جميل سليم لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى خارج المنطقة 

2019-01-13T13:46:05Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-13T13:45:45Z

13’رائد صالح سدد كرة من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2019-01-13T13:42:29Z

12’كرة عرضية من الجانب الاأيمن عن كريق أحمد مبارك لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعت إلى خارج المنطقة 

2019-01-13T13:40:20Z

11’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب العماني في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الياباني

2019-01-13T13:40:07Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-13T13:39:20Z

9’ركنية نفذها كويا كيتاجاو مقوسة لداخل المنطقة ارتقى تاكومي وحولها برأسية قوية بعيدة عن المرمى وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-13T13:38:20Z

8’انطلاقة عن طريق تاكومي مينامينو ثم توغل إلى حدود المنطقة وسدد كرة قوية تصدى لها فايز الرشيدي  ببراعة وتحولت إلى ركنية

2019-01-13T13:37:20Z

7’كرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق يوتو ناجاتومو أبعدت من الدفاعات إلى خارج المنطقة

2019-01-13T13:36:38Z

6’سعد سهيل انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى خارج المنطقة

2019-01-13T13:36:16Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-01-13T13:34:22Z

3’بداية هادئة والكرة بحوزة لاعبي المنتخب العماني في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الياباني

2019-01-13T13:33:59Z

2’عمان بالزي الأحمر على اليسار واليابان بالزي الأازرق على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-01-13T13:33:08Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل اليابان لمباراة اليوم

2019-01-13T13:25:03Z

يبدأ المدرب هاجيمي موريياسو بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

شوشي جوندا / هيروكي ساكاي / واتارو إندو / مايا يوشيدا / يوتو ناجاموتو / تاكيهرو تومياسو / جاكو شيباساكي / كويا كيتاجاوا / ريستيو دوان / جينكي هاراجوتشي / تاكومي مينامينو

إليكم تشكيل عمان لمبارة اليوم

2019-01-13T13:23:25Z

يبدأ المدرب بيم فيربيك بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

فايز الرشيدي / سعد سهيل / خالد ناصر / محمد صالح / علي سليمان / جارب السعدي / أحمد مبارك / جميل سليم / محسن صالح / رائد إبراهيم / صلاح اليحيائي

2019-01-13T13:16:29Z

أعزائي المتابعبن أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....حيث لقاء يجمع بين عمان واليابان في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.