أعزائي المتابعبن أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....حيث لقاء يجمع بين عمان واليابان في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.