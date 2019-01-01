أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره فريق الزمالك، على ملعب “ستاد الجيش” بالسويس، في إطار منافسات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.