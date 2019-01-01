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طلائع الجيش × الزمالك | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة طلائع الجيش والزمالك، في إطار منافسات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز

محدث
التعليقات()
الزمالك - فرجاني ساسي

2019-02-20T16:18:52Z

45+2’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الاول 

2019-02-20T16:18:17Z

45+1’ بطاقة صفراء من نصيب إسلام جمال بعد تدخل قوي على طارق حامد فى المنطقة الدفاعية للزمالك 

2019-02-20T16:17:32Z

45’ الحكم يحتسب 2 دقيقتان وقت بدل ضائع

2019-02-20T16:17:06Z

44’ عرضية من عبدالله جمعة من الجهة اليسري تلقاها كهربا برأسية غير متقنة مرت بعيدة عن المرمي 

2019-02-20T16:15:41Z

43’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل كريم طارق على إبراهيم حسن 

2019-02-20T16:15:07Z

42’ محاولات من لاعبي طلائع الجيش للبحث عن هدف التعادل 

2019-02-20T16:14:36Z

41’ إنطلاقة من أحمد سمير من الجهة اليمنى ثم سدد كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمي جنش

2019-02-20T16:14:25Z

40’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة الزمالك 

2019-02-20T16:14:10Z

39’ توقف اللقاء لسقوط فرجاني ساسي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-02-20T16:11:09Z

38’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من عاصم صلاح على إبراهيم حسن 

2019-02-20T16:09:02Z

37’ سيطرة من لاعبي الزمالك على مجريات اللقاء 

2019-02-20T16:08:45Z

36’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الزمالك 

2019-02-20T16:08:19Z

35’ توقف اللقاء لسقوط الحارس محمد بسام ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-02-20T16:06:07Z

34’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة امسكها الحارس محمد بسام وسقط امام خالد بوطيب لكن ابعدها الدفاع فى اللحظات الاخيرة 

2019-02-20T16:05:38Z

33’ عرضية من حمدي النقاز من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع قبل تسديدة خالد بوطيب إلى ركنية 

أحمد سمير يقل الفارق لطلائع الجيش

2019-02-20T16:03:46Z

اأحمد سمير

32’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق عاصم صلاح لداخل المنطقة تلقاها أحمد جعفر برأسية امام أحمد سمير الذي سددها تسديدة قوية فى الزاوية اليمنى لمرمي الحارس محمود جنش 

2019-02-20T16:03:18Z

31’ جووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول لطلائع الجيش عن طريق أحمد سمير 

خالد بوطيب يسجل الهدف الثاني للزمالك

2019-02-20T16:01:40Z

خالد بوطيب

30’ الهدف جاء بعد هجمة رائعة وتمريرة من طارق حامد لداخل يمين المنطقة إلي كهربا الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها خالد بوطيب بتسديدة قوية فى المرمي 

2019-02-20T16:01:23Z

29’ جوووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني للزمالك عن طريق خالد بوطيب 

2019-02-20T15:59:36Z

28’ إنطلاقة من إسلام سري من الجهة اليمنى ومحاولة المرور لكن تدخل معه عبدالله جمعة وابعدها إلى رمية تماس

2019-02-20T15:58:18Z

27’ بطاقة صفراء من نصيب عاصم صلاح بعد تدخل قوي على يوسف أوباما

يوسف أوباما يفتتح التسجيل للزمالك

2019-02-20T15:56:56Z

يوسف أوباما

26’ الهدف جاء بعد تنفيذ الخطأ بتمريرة من كهربا إلى فرجاني على حدود المنطقة ليمررها لداخل يمين المنطقة إلى حمدي النقاز الذي مررها عرضية أرضية تلقاها يوسف أوباما بتسديدة قوية على يسار المرمي 

2019-02-20T15:56:34Z

25’ جووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف للزمالك عن طريق يوسف أوباما

2019-02-20T15:55:32Z

24’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من إسلام جمال على طارق حامد

2019-02-20T15:54:56Z

23’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الزمالك فى منتصف الميدان 

2019-02-20T15:53:24Z

22’ تنفيذ الخطأ بعرضية على القائم القريب من إسلام جمال لكن ابعدها جنش بنجاح 

2019-02-20T15:52:42Z

21’ تنفيذ الخطأ بتمريرة طولية فى إتجاه أحمد جعفر على الجهة اليمنى لكن تدخل معه محمود حمدي والحكم يحتسب خطأ من يمين المنطقة 

2019-02-20T15:51:27Z

20’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح طلائع الجيش بعد تدخل قوي من طارق حامد على محمد رزق

2019-02-20T15:50:36Z

19’ تسديدة قوية من كهربا من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

2019-02-20T15:49:48Z

18’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة إلى محمد رزق الذي سددها فى المرمي لكنها تصل سهلة إلى جنش 

2019-02-20T15:49:01Z

17’ عرضية أرضية من أحمد سمير من الجهة اليسري لكن ابعدها محمود حمدي إلى ركنية لطلائع الجيش

2019-02-20T15:46:33Z

15’ تمريرة من يوسف اوباما من خارج المنطقة لداخل يسار المنطقة إلى إبراهيم حسن الذي سددها فى الشباك الخارجية للمرمي

2019-02-20T15:45:45Z

14’ تنفيذ الخطأ بعرضية من محمود كهربا لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس بثبات 

2019-02-20T15:44:47Z

13’ بطاقة صفراء من نصيب إسلام سري بعد تدخل قوي على عبدالله جمعة من الجهة اليسري 

2019-02-20T15:43:32Z

12’ تسديدة من على حدود المنطقة عن طريق محمود كهربا لكن امسكها الحارس بثبات 

2019-02-20T15:43:08Z

11’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح إبراهيم ححسن بعد تدخل قوي من عاصم صلاح 

2019-02-20T15:41:16Z

10’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة إلى عاصم صلاح الذي أرسلها عرضية غير متقنة مرت بعيدة إلى ضربة مرمي 

2019-02-20T15:40:46Z

9’ عرضية من أحمد سمير من الجهة اليسري لكن ابعدها محمود عبدالغني إلى ركنية 

2019-02-20T15:40:07Z

8’ تمريرة طولية من إسلام جمال فى إتجاه أحمد سمير على الجهة اليسري لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس

2019-02-20T15:39:04Z

7’ تمريرة طولية فى إتجاه كهربا على حدود المنطقة ومحاولة إستلام الكرة لكن استخلصها الدفاع بنجاح 

2019-02-20T15:37:39Z

5’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق عبدالله جمعة لداخل المنطقة تلقاها كهربا بلمسة تضع يوسف أوباما امام المرمي لكنه سددها تسديدة قوية مرت اعلى المرمي 

2019-02-20T15:35:16Z

4’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الزمالك 

2019-02-20T15:34:52Z

3’ توقف اللقاء لسقوط إسلام جمال ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-02-20T15:33:36Z

2’ عرضية من أحمد سمير من يسار المنطقة تلقاها إسلام جمال وسددها فى المرمي لكن امسكها الحارس محمود جنش بثبات 

التشكيل الرسمي للزمالك

2019-02-20T15:10:32Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمود جنش / حمدي النقاز / محمد عبدالغني / محمود حمدي / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود كهربا / خالد بوطيب 

البدلاء / أحمد سيد زيزو / عماد السيد / محمود عبدالعزيز / أيمن حفني / عمر السعيد / محمد عبدالسلام / حميد أحداد 

التشكيل الرسمي لطلائع الجيش

2019-02-20T15:07:37Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد بسام / إسلام سري / أحمد سامي / خالد سطوحي / عاصم صلاح / إسلام جمال سليمان / محمد رزق / أحمد سمير / ريتشارد بورو / كريم طارق / أحمد جعفر 

البدلاء / يوسف محمد يوسف / مصطفي الزناري / محمد عادل جمعة / تالا نداي / محمد شعبان محمود / شيكاتارا / فرانك نجونجا 

2019-02-19T22:21:12Z

حيث يدخل فريق الزمالك المباراة وهو معتلي الصدارة برصيد 51 نقطة، بعت تغلبه على إنبي فى الجولة السابقة بهدفين مقابل هدف، بينما يدخل طلائع الجيش وهو فى المركز السابع برصيد 25 نقطة، ويسعي لتحقيق نتيجة إيجابية امام الفارس الأبيض لتحسين موقعه في جدول الترتيب

2019-02-19T22:21:02Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره فريق الزمالك، على ملعب “ستاد الجيش”  بالسويس، في إطار منافسات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.