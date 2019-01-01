التشكيل الرسمي لطلائع الجيش
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد بسام / أحمد سامي / على الفيل / إسلام جمال / خالد سطوحي / محمد أبو المجد / محمد رزق / أحمد سمير / تالا نداي / فرانك نجونجا
البدلاء / مصطفي شعبان محمود / أحمد جعفر / كريم طارق / إسلام جمال سليمان / أحمد كابوريا / شيكاتارا / ريتشارد بورو
كانت بداية طلائع الجيش هذا الموسم سيئة إلى حدٍ كبير، لكنه استفاق في الفترة الأخيرة وابتعد كثيراً عن مراكز الهبوط، وهو الآن في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، فحتى الآن خاض الفريق 27 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 8 مبارايات، وتعادل في 10، وتلقي الهزيمة فى 12 مباراة.
يدخل المارد الاحمر هذه المواجهة الصعبة وهو قادم من فوز على حساب المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، وذلك في لقاء الجولة 30 من الدوري المصري، وبهذا الانتصار استعاد الشياطين الحمر المركز الثاني برصيد 62 نقطة، بعد خسارة الزمالك أمام بيراميدز، فحتى الآن خاض أبناء القلعة الحمراء 27 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقي الهزيمة فى 4 مواجهات..