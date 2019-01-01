نجح فريق ضمك الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لهذا الموسم بعد أن نجح في حسم دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، وحتي الآن لم يستطيع الفريق تحقيق أي انتصار منذ بداية الموسم فكانت أولي مبارياته امام حامل اللقب النصر وانتهت بفوز العالمي بهدفين دون رد، ثم ألتقي مع العدالة وخسر برباعية نظيفة، ليحتل الفريق المركز الـ15 بدون نقاط.
يدخل الاتحاد هذه المباراة بعد تعادله امام العهد اللبناني فى كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوزًا كبيراً بنتيجة (3-0)، وبهذه النتيجة يخطف النمور بطاقة التأهل الى دور الـ16 من البطولة العربية، اما فى الدوري يدخل الاتحاد فى المركز السابع برصيد 3 نقاط من فوز وحيد على حساب الرائد بثلاث اهداف مقابل هدف وحيد، حيث تأجلت مباراته امام التعاون، المقرر اقامتها يوم السبت لتعارضها مع مباراة العهد اللبناني بالبطولة العربية