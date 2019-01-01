تشكيلة شيفيلد يونايتد
(3-5-2)
يدخل كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد مُعتمداً على طريقة (3-5-2) وبتشكيلة تضم كلً من (دين هندرسون / جاك أوكونيل، جون إجان، كريس باشام / إيندا ستيفينز، جون فليك، أوليفر نوروود، جون لوندسترام، جورج بالدوك / كالوم روبينسون، أوليفر مكبورني)
Blades boss Chris Wilder has selected the same 11 which defeated Everton at Goodison Park in the last Premier League outing.#SUFC 🔴— Sheffield United (@SheffieldUnited) September 28, 2019
تشكيل ليفربول
(4-3-3)
يدخل يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بنفس تشكيلته التي يخوض بها أغلب مبارياته وهي (4-3-3) وبتشكيلة تضم كلً من (أدريان / ترينت أليكساندر آرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون / جوردان هندرسون، فابينيو، جيورجينهو فاينالدوم / محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني)
تشكيل الريدز الأساسي في مواجهة @SUFCArabic 👊#شيفيلد_ليفربول pic.twitter.com/o2xk14hiJm— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 28, 2019
يحتل الريدز صدارة الدوري حتى الآن برصيد 18 نقطة وبفارق 5 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي أقرب مُنافسية، وبالطبع يسعى أبنا يورجن كلوب لمواصلة تحقيق الفوز والإبتعاد أكثر وأكثر بالصدارة، في حين يحتل شيفيلد سيتي المركز العاشر برصيد 8 نقاط، وهو بالطبع مركز جيد بالنسبة لفريق صاعد حديثاً إلى البريميرليج.