⏱ الشوط الأول— AlahlyTV (@AlAhlyTV) January 18, 2019
الأهلي (0-0) شبيبة الجزائري#دوري_ابطال_افريقيا#صداره_المجموعه_يا_اهلي#alahlytv 📺 pic.twitter.com/5TbIU4Fz5p
ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
⏱ الشوط الأول— AlahlyTV (@AlAhlyTV) January 18, 2019
الأهلي (0-0) شبيبة الجزائري#دوري_ابطال_افريقيا#صداره_المجموعه_يا_اهلي#alahlytv 📺 pic.twitter.com/MEcLKv7O5R
الشوط الأول— AlahlyTV (@AlAhlyTV) January 18, 2019
الأهلي Vs شبيبة الساورة الجزائري#دوري_ابطال_افريقيا#alahlytv 📺 pic.twitter.com/8q7OZF2SPp
بدلاء / النادي الاهلي
تضم كلامنناصر ماهر / محمد شريف / شريف أكرامي / حمدي فتحي / جونيور أجاي / أحمد حمودي / ميدو جابر
بدلاء نادي شبيبة الساورة
تضم كلامنمصطفي دياليت / حمزة زيدي / أمين لحمري / محمد الهادي بولعويدات / خالد بوقاسم / توماس أوليموينجو / محمد وليد تيبوتني
تشكيل الاهلي المصري لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد الشناوي / محمد هاني / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / على معلول / عمرو السولية / كريم نيدفيد / إسلام محارب / حسين الشحات / رمضان صبحي / وليد سليمان
📝 تشكيل فريقنا امام شبيبة الساورة الليلة. #YallaYaAhly pic.twitter.com/rhsqNfp4hT— Al Ahly SC (@AlAhly) January 18, 2019
تشكيل شبيبة الساورة الجزائري
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامنعبدالرؤوف ناتيشي / نصر الدين خالد / فاتح طالا / الحاج يوسفا كوناتي / إبراهيم الخليل بيكاكتشي / عادل بوشيبة / إبراهيم فرحي / ميسالا مرباح / محمد حامية / سيد على يحي شريف / زيري حمار
#NextMatch— Al Ahly SC (@AlAhly) ١٧ يناير ٢٠١٩
🆚 شبيبة الساورة الجزائري
🏆 دوري أبطال افريقيا
📅 الجمعة ١٨ يناير ٢٠١٩
🕘 ٩:٠٠ م بتوقيت القاهرة#YallaYaAhly pic.twitter.com/YemDLNPIe8