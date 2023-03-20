بحسب ESPN، فإنّ مانشستر سيتي الأقرب لضم جود بيلينجهام من صفوف بوروسيا دورتموند.
وأوضحت أنّ الفريق الإنجليزي فاز في سباق ضم اللاعب متفوقًا على ريال مدريد.
بحسب ESPN، فإنّ مانشستر سيتي الأقرب لضم جود بيلينجهام من صفوف بوروسيا دورتموند.
وأوضحت أنّ الفريق الإنجليزي فاز في سباق ضم اللاعب متفوقًا على ريال مدريد.
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ سيرجيو بوسكيتس سوف يحدد مستقبله بعد انتهاء التوقف الدولي.
اللاعب مطلوب في الدوري الأمريكي كما يرغب النادي الكتالوني في تمديد عقده لموسم إضافي.
كشفت "صن" أن فرانك لامبارد عازم على العودة من جديد للمجال التدريبي عقب مرور قرابة شهرين على إقالته من تدريب إيفرتون.
وقال التقرير إن المدرب السابق لتشيلسي يملك عدة عروض بالفعل، وسيحسم قراره في الأسابيع المقبلة.
قال "فوتبول إنسايدر" إن مدرب ليفربول يورجن كلوب عازم على استمرار جيمس ميلنر في صفوف الريدز.
وينتهي عقد ميلنر بحلول نهاية الموسم، ولكن قد يتحصل على عقد جديد لعام إضافي بحسب التقرير.
كشف "فابريتسيو رومانو" عن رفض برشلونة التخلي عن لاعبه فرانك كيسييه في الشتاء الماضي.
صاحب هدف الانتصار على ريال مدريد في الكلاسيكو تلقى ثلاثة عروض من إنجلترا وإيطاليا في ميركاتو يناير بحسب التقرير.
رفض كريستوف جالتييه، مدرب باريس سان جيرمان، الرد على التساؤلات حول مستقبله بعد خسارة الفريق ضد رين بالدوري الأحد.
وقال الفرنسي إن تركيزه الآن ليس على مستقبله ولكن على المباريات الأخيرة من الموسم الجاري.
تحدث متوسط ميدان برشلونة فرينكي دي يونج مع "زيجو سبورت" بخصوص مستقبله، وأجاب على سؤال بخصوص الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد الذي ارتبط به الآن لقرابة العام.
ورد الدولي الهولندي: "لا أعتقد، ولكن بالتأكيد لا تعرف ما قد يحدث، ولكن أنا سعيد للغاية هنا في برشلونة".