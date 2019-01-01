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سيمبا × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة سيمبا ضد الأهلي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-02-12T14:50:51Z

90+2’إعتراضات مستمرة من الجهاز الفني للأهلي على حكم المباراة بسبب السقوط المتكرر للاعبي سيمبا

2019-02-12T14:50:00Z

90+1’صلاح محسن سدد كرة قوية من على حافة المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-12T14:46:57Z

90’محمد هاني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة في إتجاه جونيور أجايي المتمركز داخل المنطقة مرت من أمامه بغراية شديدة وأبعدت من الدفاعات 

2019-02-12T14:46:24Z

89’اللعب يُستأنف الآن بخطأ لصالح فريق سيمبا أمام مرماهم

2019-02-12T14:45:37Z

88’سقوط الحارس مانولا بداعي الإصابة بعد التدخل الأخير من جونيور أجايي والطاقم الطبي يدخل لعلاجه

2019-02-12T14:43:56Z

87’كرة بينية عن طريق علي معلول في إتجاه جونيور أجايي المنطلق على حدود المنطقة، لكن خروج من الحارس مانولا الذي أبعد الكرة برأسية إلى منتصف الميدان

تبديل في صفوف الأهلي

2019-02-12T14:41:29Z

86’خروج كريم نيدفيد ودخول صلاح محسن بدلًا منه

تبديل في صفوف سيمبا

2019-02-12T14:39:17Z

85’خروج جون بوكو ودخول حسن ديلونجا بدلًا منه

 

2019-02-12T14:38:46Z

84’المباراة تستأنف الآن

2019-02-12T14:38:26Z

83’حكم المباراة يستدعي الطاقم الطبي لعلاج الحارس

2019-02-12T14:37:52Z

82’سقوط الحارس مانولا بداعي الإصابة بعد التدخل الأخير مع جونيور أجايي

2019-02-12T14:35:58Z

81’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق علي معلول إلى داخل المنطقة في إتجاه جونيور أجابي المتمركز داخل المنطقة، لكن خروج رائع من الحارس مانولا الذي أمسك الكرة بثبات

2019-02-12T14:35:35Z

80’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال أصحاب الأرض متقدمين بهدف دون رد

2019-02-12T14:35:00Z

79’تصويبة قوية عن طريق كاجيري من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-12T14:33:12Z

78’خطأ لصالح جيمس كوتي بعد تدخل من جونيور أجايي في منتصف الميدان 

2019-02-12T14:32:55Z

77’خطأ لصالح ميدي بعد تدخل من كريم نيدفيد في منتصف الميدان 

2019-02-12T14:31:38Z

76’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان مع تراجع فريق سيمبا بعد إحراز الهدف الأول

2019-02-12T14:31:07Z

75’ربع ساعة متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

2019-02-12T14:30:26Z

74’خطأ لصالح ناصر ماهر في منتصف الميدان بعد تدخل من كلاتوس شاما

2019-02-12T14:29:11Z

73’علي معلول أرسلل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات التنزانية

2019-02-12T14:29:03Z

72’إستئناف المباراة الآن

تبديل في صفوف الأهلي

2019-02-12T14:28:34Z

71’خروج حمدي فتحي ودخول ناصر ماهر بدلًا منه

 

2019-02-12T14:28:05Z

70’الطاقم الطبي لفريق سيمبا يدخل إلى أرضية الملعب دون إذن من حكم المباراة لعلاج اللاعب الساقط على أرضية الملعب 

2019-02-12T14:26:53Z

69’سقوط اللاعب إيمانويل أوكوي بداعي الإصابة والمباراة مستمرة

2019-02-12T14:25:48Z

68’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات سيمبا

كاجيري ميدي يفتتح التسجيل لسيمبا

2019-02-12T14:22:18Z

بتصويبة من داخل المنطقة

67’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة عن طريق إيمانويل أوكوي إستقبلها جون بوكو برأسية في إتجاه ميدي المتمركز داخل المنطقة الذي سدد كرة صاروخية من لمسة واحدة سكنت الشباك

 

2019-02-12T14:21:11Z

66’إيمانيول أوكوي انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة مرت من أمام جون بوكو بغراية شديدة ووصلت إلى الحارس محمد الشناوي

2019-02-12T14:19:37Z

65’جونيور أجايي انطلق من الجانب الأيمن ثم حاول إرسال كرة عرضية إلى داخل المنطقة، لكن طالت عليه وتحولت إلى رمية جانبية

2019-02-12T14:18:25Z

64’رمضان صبحي أرسل كرة بينية في إتجاه حسين الشحات المنطلق في الجانب الأيمن داخل المنطقة أبعدت من أمامه من مرشد جوكو إلى خارج المنطقة

2019-02-12T14:17:56Z

63’خطأ لصالح كريم نيدفيد في منتصف الميدان بعد تدخل من إيمانويل أوكوي في منتصف الميدان 

2019-02-12T14:17:46Z

62’المباراة تُستأنف الآن 

2019-02-12T14:16:59Z

61’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب

2019-02-12T14:16:37Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-02-12T14:15:51Z

59’سقوط اللاعب مرشد جوكو بدعي الإصابة 

2019-02-12T14:15:01Z

58’عمرو السولية أرسل كرة بينية من الجانب الأيمن في إتجاه المنطلق داخل المنطقة كريم نيدفيد الذي إستقبل الكرة وسددها قوية مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-12T14:14:38Z

57’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق علي معلول إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعت 

2019-02-12T14:11:57Z

56’هدوء نسبي في أحداث المباراة في هذه الأوقات ولاعبي الأهلي مستحوزون على مجريات اللقاء في هذه الأوقات

2019-02-12T14:11:41Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-12T14:10:49Z

54’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق جيمس كوتي إلى داخل المنطقة وصلت إلى أحضان الحارس محمد الشناوي

2019-02-12T14:10:38Z

53’المباراة تُستأنف الآن

2019-02-12T14:10:29Z

52’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-02-12T14:10:15Z

51’سقوط الحارس محمد الشناوي بداعي الإصابة

2019-02-12T14:09:27Z

50’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

اوووووووه....الشناوي ينقذ الأهلي من هدف محقق

2019-02-12T14:08:25Z

49’جون بوكو انطلق من على حدود المنطقة ثم توغل وراوغ دفاعات الأهلي، لكن خروج أكثر من رائع من محمد الشناوي الذي تصدى لتصويبة اللاعب بوكو ببراعة

2019-02-12T14:02:55Z

48’تمريرة بينية عن طريق جونيور أجايي في إتجاه حسين الحشات المنطلق على حدود المنطقة الذي إستقبل الكرة ثم فقد توازنه وسقط على الأرض وأبعدت الكرة من دفاعات سيمبا

2019-02-12T14:02:38Z

47’بداية الشوط الثاني مع أصحاب الأرض وتمريرات قائمة في منتصف الميدان

2019-02-12T14:02:31Z

46’انطلاق الشوط الثاني

 

2019-02-12T13:44:05Z

45’زانا كوليبالي الظهير الأيمن انطلق من الجانب الأيمن ثم حاول إرسال كرة عرضية إلى داخل المنطقة، لكن تدخل من رمضان صبحي الذي إفتك الكرة بنجاح

2019-02-12T13:43:28Z

44’محمد حسين البديل انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة وصلت إلى أحضان الحارس محمد الشناوي

2019-02-12T13:42:16Z

43’سقوط اللاعب إيمانويل أوكوي داخل المنطقة بعد تدخل من أيمن أشرف، ومطالبات من لاعبي سيمبا بركلة جزاء، لكن حكم المباراة يشير بإستمرار اللعب

2019-02-12T13:41:18Z

42’تصويبة قوية عن طريق جون بوكو من خارج المنطقة تصدى لها الحارس محمد الشناوي ببراعة وأبعدها إلى ركنية

تبديل أول إضطراري في صفوف سيمبا

2019-02-12T13:40:31Z

41’خروج اللاعب أشانتي كواسي المصابب ودخول اللاعب محمد حسين بدلًا منه

2019-02-12T13:38:56Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-12T13:38:41Z

39’المباراة تُستأنف الآن بعد علاج لاعب فريق سيمبا

2019-02-12T13:38:33Z

38’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب

2019-02-12T13:38:17Z

37’سقوط الاعب اشاتني كواسي بداعي الإصابة

2019-02-12T13:34:08Z

36’تمريرة بينية عن طريق محمد هاني من الجانب الأيمن إلى كريم نيدفيد المنطلق داخل المنطقة طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى 

2019-02-12T13:33:35Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-02-12T13:32:01Z

34’كلاتوس شاما انطلق من الجهة اليمنى ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات ببراعة

2019-02-12T13:31:19Z

33’كريم نيدفيد سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس عيشى مانولا على مرتين

2019-02-12T13:29:10Z

32’هدوء نسبي في أحداث المباراة وتمريرات قائمة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان 

2019-02-12T13:28:25Z

31’رمضان صبحي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر بوجه القدم الخارجي إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات سيمبا

2019-02-12T13:27:46Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-02-12T13:26:44Z

29’خطأ لصالح كلاتوس شاما بعد تدخل من رمضان صبحي في منتصف الميدان

2019-02-12T13:25:18Z

28’تصويبة قوية عن طريق كلاتوس شاما من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات الأهلي وتحولت خارج المنطقة

2019-02-12T13:24:56Z

27’أوكوي سدد كرة قوية من على حافة المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-12T13:24:20Z

26’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات فريق سيمبا

2019-02-12T13:23:34Z

25’محمد هاني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-12T13:23:02Z

24’خطأ لصالح محمد هاني في منتصف الميدان بعد تدخل من جوناس جيلارد في منتصف الميدان

2019-02-12T13:21:57Z

23’حسين الشحات إنطلق من الجانب الأيمن ثم توغل إلى داخل المنطقة وسدد كرة قوية بيسراه إصطدمت بالشباك الخارجية وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-12T13:18:17Z

22’رمضان صبحي أرسل كرة بينية في إتجاه جونيور أجايي المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-02-12T13:17:10Z

21’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق سيرجي واوا إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الأهلي

2019-02-12T13:16:54Z

20’محاولات مستمرة من لاعبي سيمبا التنزاني لمحاول خطف هدف أول مبكر 

2019-02-12T13:15:38Z

19’إستحواذ من لاعبي سيمبا على مجريات اللقاء وتراجع تام من لاعبي الأأهلي في هذه الأوقات 

2019-02-12T13:14:33Z

18’تصويبة قوية زاحفة عن طريق سيرجي واوا من خارج المنطقة إصطدمت بياسر إبراهيم وتحولت إلى ركنية

2019-02-12T13:13:44Z

17’ركنية نُفذت عن طريق كلاتوس شاما مقوسة إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس محمد الشناوي

2019-02-12T13:12:56Z

16’تصويبة قوية عن طريق كاجيري ميدي من خارج المنطقة تصدى لها محمد الشناوي ببراعة وحولها إلى ركنية

2019-02-12T13:11:42Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-02-12T13:10:10Z

14’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعت فريق سيمبا

2019-02-12T13:09:09Z

13’تصويبة عن طريق إيمانيول أوكوي من خارج المنطقة وصلت بين أحضان محمد الشناوي 

2019-02-12T13:08:48Z

12’كرة ثابتة نفذها علي معلول مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات سيمبا

2019-02-12T13:06:53Z

11’خطأ لصالح علي معلول في الجانب الأيسر بعد تدخل من جيمس كوتي في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-02-12T13:06:37Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-02-12T13:05:36Z

9’ركنية نُفذت عن طريق علي معلول قصيرة إلى كريم نيدفيد الذي استقبل الكرة وأرسل عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-12T13:04:14Z

8’حسين الشحات انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إصطدمت بدفاعات سيمبا وتحولت إلى ركنية

2019-02-12T13:03:35Z

7’جيمس كوتي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-12T13:02:56Z

6’محمد هاني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الحارس عيشى مانولا

2019-02-12T13:02:37Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-12T13:01:08Z

4’خطأ لصالح كريم نيدفيد في منتصف الميدان بعد تدخل من جيمسي كوتي 

2019-02-12T13:00:41Z

3’البداية مع الضيوف وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-02-12T12:59:14Z

2’سيمبا التنزاني بالزي الأحمر على اليسار والأهلي بالزي الأزرق على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-02-12T12:58:55Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-02-12T12:57:43Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب 

2019-02-12T12:40:19Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم محمود علي محمود

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-02-12T12:39:12Z

يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد الشناوي / محمد هاني / أيمن أشرف / ياسر إبراهيم / علي معلول / عمر والسولية / حمدي فتحي / كريم نيدفيد / حسين الشحات / جونيور أجايي / رمضان صبحي

 

إليكم تشكيل سيمبا لمباراة اليوم

2019-02-12T12:37:44Z

يبدأ المدرب بارتيك أوسيمس بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

عيسى مانولا / زانا عمر كوليبالي / مرشد جوكو / سيرجي باسكال / أشانتي كواسي / إيمانيول أوكوي / جوناس جيلارد / جيمس كوتيى / كلاتوس شاما / جون رافيل بوكو / كاجيري ميدي

 

2019-02-12T12:33:21Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين سيمبا والأهلي على الملعب الوطني بدار السلام، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 