أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين سيمبا والأهلي على الملعب الوطني بدار السلام، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.