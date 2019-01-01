90+3’نهاية المباراة
إحصائيات | شاهد إحصائيات الـ 90 دقيقة! #TotalCAFCL #SSCASC pic.twitter.com/BiT2h1eZXh— CAF - عربي (@caf_online_AR) February 12, 2019
تبديل في صفوف الأهلي
تبديل في صفوف سيمبا
85’خروج جون بوكو ودخول حسن ديلونجا بدلًا منه
تغيير | Simba SC: Hassan Dilunga يدخل ملعب المباراة بدلا من John Bocco #TotalCAFCL #SSCASC pic.twitter.com/KYv5rTKaUD— CAF - عربي (@caf_online_AR) February 12, 2019
تبديل في صفوف الأهلي
71’خروج حمدي فتحي ودخول ناصر ماهر بدلًا منه
تغيير | Al Ahly: Nasser Maher يدخل ملعب المباراة بدلا من Hamdi Fathi #TotalCAFCL #SSCASC pic.twitter.com/2eLTuEXNU3— CAF - عربي (@caf_online_AR) February 12, 2019
كاجيري ميدي يفتتح التسجيل لسيمبا
بتصويبة من داخل المنطقة
67’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة عن طريق إيمانويل أوكوي إستقبلها جون بوكو برأسية في إتجاه ميدي المتمركز داخل المنطقة الذي سدد كرة صاروخية من لمسة واحدة سكنت الشباك
جووووووول | Meddie Kagere يحرز هدف Simba SC. #SSCASC 1-0 #TotalCAFCL pic.twitter.com/Vq7ESOE0ld— CAF - عربي (@caf_online_AR) February 12, 2019
اوووووووه....الشناوي ينقذ الأهلي من هدف محقق
46’انطلاق الشوط الثاني
الشوط الثانى | حكم المباراة يطلق صافرة إنطلاق الشوط الثانى لمباراة #SSCASC! #TotalCAFCL pic.twitter.com/nkZ8N4CHDe— CAF - عربي (@caf_online_AR) February 12, 2019
45+1’نهاية الشوط الأول
إستراحة | #SSCASC 0-0 #TotalCAFCL pic.twitter.com/JiYRDvLBpy— CAF - عربي (@caf_online_AR) February 12, 2019
تبديل أول إضطراري في صفوف سيمبا
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
محمد الشناوي / محمد هاني / أيمن أشرف / ياسر إبراهيم / علي معلول / عمر والسولية / حمدي فتحي / كريم نيدفيد / حسين الشحات / جونيور أجايي / رمضان صبحي
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #SSCASC #TotalCAFCL pic.twitter.com/mzEf4l310e— CAF - عربي (@caf_online_AR) February 12, 2019
إليكم تشكيل سيمبا لمباراة اليوم
يبدأ المدرب بارتيك أوسيمس بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
عيسى مانولا / زانا عمر كوليبالي / مرشد جوكو / سيرجي باسكال / أشانتي كواسي / إيمانيول أوكوي / جوناس جيلارد / جيمس كوتيى / كلاتوس شاما / جون رافيل بوكو / كاجيري ميدي
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #SSCASC #TotalCAFCL pic.twitter.com/mzEf4l310e— CAF - عربي (@caf_online_AR) February 12, 2019