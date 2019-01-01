أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يستضيف ملعب بالايدوس مباراة تجمع بين سيلتا فيجو وريال مدريد، وذلك في في الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.