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سيلتا فيجو × ريال مدريد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة سيلتا فيجو ضد ريال مدريد في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني 2019-20

محدث
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Getty Images

2019-08-17T15:49:21Z

45+3’نهاية الشوط الأول

هدف ملغي لسيلتا فيجو بداعي التسلل

2019-08-17T15:47:34Z

45+2’اوووووووووووه... حكم المباراة يعود للفار ويلغي هدف سيلتا فيجو بداعي التسلل

2019-08-17T15:46:16Z

45+1’جووووووووووووول... وهدف التعادل لسيلتا فيجو عن طريق برايس مينديز

2019-08-17T15:45:40Z

45’ركلة ركنية نُفذت عن طريق توني كروس ارتقى لها كريم بنزيما وحولها برأسية علت العارضة لتتحول إلى ركلة مرمى

2019-08-17T15:44:57Z

44’تصويبة قوية عن طريق جاريث بيل من داخل يسار المنطقة تصدى لها روبن بلانكو ببراعة وحولها إلى ركنية

2019-08-17T15:42:58Z

43’انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق الظهير الأيسر لوكاس أولازا ثم أرسل كرة عرضية أمسك بها الحارس تيبو كورتوا

2019-08-17T15:41:11Z

42’تمريرة بينية عن طريق فينيسيوس جونيور في إتجاه كريم بنزيما المنطلق على حدود المنطقة، ثم إستقبل الكرة لكن تدخل من الدفاعات وابعاد الكرة من أمامه

2019-08-17T15:40:41Z

41’خطأ لصالح برايس مينديز بعد تدخل من توني كروس في وسط الميدان

2019-08-17T15:40:19Z

40’خمس دقائق أخيرة من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للميرينيجي بهدف دون رد

2019-08-17T15:38:09Z

39’كرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق لوكاس أولازا أبعدت من رافائيل فاران

2019-08-17T15:37:06Z

38’لوكا مورديتش سدد كرة زاحفة رائعة من خاجر حدود المنطقة تألق الحارس روبن بلانكو وأبعد الكرة بشكل رائع إلى ركنية

2019-08-17T15:35:57Z

37’اووووووووووووووووه. روبن بلانكو يتألق ويبعد هدف ثاني عن مرماه

2019-08-17T15:35:12Z

36’كرة عرضية من الجهة اليمنى عن طريق جاريث بيل تُبعد من دفاعات سيلتا فيجو

2019-08-17T15:33:04Z

35’عشر دقائق أخيرة على نهاية شوط المباراة الأول ومازال التتقدم للميرينجي بهدف نظيف عن طريق كريم بنزيما

2019-08-17T15:32:14Z

34’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق ياجو اسباس في إتجاه حجبريل فرنانديز المتمركز داخل المنطقة، لكن تدخل في وقت رائع من رافائيل فاران الذي أطاح بالكرة من أمامه إلى ركنية

2019-08-17T15:32:06Z

33’المباراة تُستأنف الآن

2019-08-17T15:31:30Z

32’دخول الطاقمين الطبيين لعلاجهم

2019-08-17T15:30:42Z

31’سقوط اللاعبين أودريوزولا ولوكاس أولازابداعي الإصابة بعد تصادم قوي

2019-08-17T15:30:22Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لريال مدريد بهدف دون رد

2019-08-17T15:29:48Z

28’عرضية من الجهة اليمنى عن طريق ألفارو أودريوزولا لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات سيلتا فيجو

2019-08-17T15:28:22Z

26’تمريرات متبادلة في وسط الميدان بين أقدام لاعبي سيلتا فيجو في منتصف الميدان

2019-08-17T15:26:25Z

25’فينيسيوس جونيور انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية تُبعد من المدافع ديفيد كوستاس برأسية

2019-08-17T15:26:01Z

24’لاعبي ريال مدريد متراجعين في هذه الأوقات وسيلتا فيجو يبحث عن هدف التعديل

2019-08-17T15:25:46Z

22’خطأ لصالح براس مينديز بعد تدخل من لوكا مودريتش في منتصف الميدان

2019-08-17T15:22:38Z

21’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي سيلتا فيجو في منتصف الميدان

2019-08-17T15:21:37Z

20’انطلاقة من الجهة اليسرى عن طريق لوكاس أولازا ثم أرسل بينية في إتجاه جبريل فيرنانديز الذي كان في موقف تسلل

2019-08-17T15:20:25Z

19’لوكا مودريتش سدد كرة من مسافة بعيدة مرت أعلى عارضة روبن بلانكو وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-17T15:19:14Z

18’تمريرة بينية عن طريق فينيسيوس جونيور في إتجاه كريم بنزيما المنطللق داخل المنطقة طالت عليه ووصلت إلى الحارس روبن بلانكو

2019-08-17T15:18:20Z

17’كرة عرضية من الجهة اليسرى بأقدام مارسيلو تُبعد من دفاعات سيلتا فيجو

2019-08-17T15:16:37Z

16’تمريرات بين أقدام لاعبي ريال مدريد في وسط الميدان وريتم المباراة هدأ نسبيًا

2019-08-17T15:15:56Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للميرينجي بهدف دون رد

2019-08-17T15:14:20Z

13’عرضية من الجهة اليسرى عن طريق لوكاس أولازا لداخل المنطقة إصطدمت بجاريث بيل وتحولت إلى ركنية

كريم بنزيما يفتتح التسجيل لريال مدريد

2019-08-17T15:13:19Z

بعد أسيست رائع من جاريث بيل

12’الهدف جاء بعد كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر في إتجاه كريم بنزيما المنطلق داخل المنطقة ثم سددها سكنت شباك الحارس روبن بلانكو

 

2019-08-17T15:10:55Z

11’جووووووووووووول... والهدف الأول لريال مدريد عن طريق كريم بنزيما
Getty Images

2019-08-17T15:10:35Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل مسيطر على الأجواء

2019-08-17T15:10:00Z

9’كرة ثابتة نفذها توني كروس مقوسة لداخل المنطقة وصلت سهلة بين أحضان الحارس روبن بلانكو

2019-08-17T15:09:28Z

8’خطأ لصالح مارسيلو في الجهة اليسرى بالقرب من المنطقة بعد تدخل من برايس مينديز

2019-08-17T15:09:03Z

7’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق مارسيلو لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-08-17T15:06:09Z

6’خطأ لصالح توني كروس بعد تدخل من كيفين فازكيس استحق عليه بطاقة صفراء

2019-08-17T15:05:33Z

5’أول خمس دقائق مرت من عمر وأحداث اللقاء وريال مدريد في محاولة لخطف هدف مبكر 

2019-08-17T15:04:33Z

4’خطأ لصالح كاسيميرو في وسط الميدان دينيس سواريز في وسط الميدان

2019-08-17T15:03:54Z

3’انطلقت المباراة والكرة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في وسط الميدان

2019-08-17T15:01:08Z

2’سيلتا فيجو بالزي الأزرق السماوي والأبيض على اليمين وريال مدريد بالزي الأزرق على اليسار

تشكيل ريال مدريد

2019-08-17T14:27:57Z

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

تيبو كورتوا / ألفارو أودريوزولا / رافائيل فاران / سيرخيو راموس / مارسيلو / لوكا مودريتش / كاسيميرو / توني كروس / جاريث بيل / كريم بنزيما / فينيسيوس جونيور 

 

تشكيل سيلتا فيجو

2019-08-17T14:26:18Z

يبدأ المدرب فران اسكريبا بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

روبن بلانكو / كيفين فازكيس / نيستور أراوجو / دافيد كوستاس / لوكاس أولازا / برايس مينديز / ستايسلاف لوبتكا / فران بيلتران / دينيس سواريز / جابريال فيرنانديز / ياجو اسباس

 

2019-08-17T14:24:14Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإسباني خافيير فرنانديز

2019-08-17T14:23:51Z

على الجانب الآخر، انهي سيلتا فيجو الموسم الماضي فى المركز الـ18 برصيد 41 نقطة ، بعد أن خاض الفريق 38 مباراة  حقق الفوز في عشر مباريات وخسر فى 17 مباراة وتعادل في 11 مواجهة، وسيسعى الفريق الإسباني لتحقيق الفوز في هذا اللقاء وخطف الثلاث نقاط فى أولي مباراته امام الميرنجي 

2019-08-17T14:23:40Z

يخوض الميرنجي  أولي مبارياته فى الدوري الإسباني ويدخل هذا اللقاء وهو قادم من خسارة من روما الإيطالي فى المباراة الودية استعدادً للموسم الكروي الجديد حيث انتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما ثم حسمها الذئاب عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، حيث خاض الملكي فترة أعداد قوية خاض من خلالها 7 مباريات ودية، وكانت امام بايرن ميونخ، آرسنال، أتلتيكو مدريد، توتنهام، فنربخشة، سالزبورج، ثم روما، 

2019-08-17T14:21:14Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يستضيف ملعب بالايدوس مباراة تجمع بين سيلتا فيجو وريال مدريد، وذلك في في الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.