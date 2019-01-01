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سيلتا فيجو × برشلونة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة سيتا فيجو ضد برشلونة في الجولة 36 من الدوري الإسباني 2018-19

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إليكم تشكيل برشلونة لمباراة اليوم

2019-05-04T18:25:42Z

يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

ياسبر سيليسين / جان توديبو / توماس فيرمايلين / صامويل أومتيتي / كارليس ألينا / مالكوم فيليبي / آرثور / موسى واجي ريكارد بيوج / كيفن برنس بواتينج / عثمان ديمبيلي

إليكم تشكيل سيلتا فيجو لمباراة اليوم

2019-05-04T18:24:04Z

يبدأ المدرب فران اسكريبا بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

روبن بلانكو / هوجو مالو / لوكاس أزولازا / جوستافو كابرال / نيستور أراوجو / سفيان بوفال / رياض بوديبوز / أوكاي يوكوسلو / ستانيسلاف لوبتكا / ماكسيمليانو جوميز / ياجو اسباس

2019-05-04T18:21:34Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإسباني خوسيه مارتينيز

2019-05-04T18:21:26Z

يأتي فريق سيلتا فيجو في المراكز الأخيرة في جدول الترتيب وبالتحديد في المركز الخامس عشر، برصيد 37 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط  عن فياريال صاحب المركز الرابع عشر، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق ليجانيس، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 35 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في عشر، وخسر 16 لقاء.

2019-05-04T18:21:03Z

قطع البلاوجرانا منتصف المشوار نحو التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بفوز كبير على حساب ليفربول بثلاثية نظيفة في ملعب كامب نو، أما في الدوري فكان قد حسم برشلونة الليجا للمرة 26 في تاريخه والثانية على التوالي، بعد تحقيق الفوز على حساب فريق ليفانتي في الجولة 35 بهدف دون رد، بعدما حصدوا 83 نقطة، وتبقى لها مبارتين فقط في الليجا أمام خيتافي وإيبار في الجولة الأخيرة، فبعد مرور 35 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الفوز في 25 مباراة، وتعادلوا في 8 مباريات، وتلقوا هزيمتين.

2019-05-04T18:20:19Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين سيلتا فيجو وبرشلونة على ملعب بالايدوس، في الجولة 36 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال