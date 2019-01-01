تبديل في صفوف منتخب سويسرا
2019-06-09T14:18:24Z
64’خروج إدميلسون فيرنانديز ودخول دينيس زكريا بدلًا منه
2019-06-09T14:18:04Z
63’دخول الطاقم الطبي لمنتخب سويسرا لعلاجه
2019-06-09T14:17:49Z
62’سقوط اللاعب إدميلسون فيرنانديز بداعي الإصابة
2019-06-09T14:16:39Z
61’تمريرة بينية عن طريق إدميلسون فيرنانديز في إتجاه شيردان شاكيري المنطلق في الجانب الأيمن، لكن الحكم المساعد يشير إلى وجود حالة تسلل
2019-06-09T14:16:18Z
60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم
2019-06-09T14:14:46Z
59’شوط ثاني قوي من جانب المنتخبين بحثًا عن أول الأهداف
2019-06-09T14:14:14Z
58’جرانيت شاكا سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها جوردان بيكفورد بشكل مميز وحولها إلى ركنية
2019-06-09T14:13:04Z
57’رحيم ستيرلينج انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية أرضية إصطدمت بقدم المدافع مانويل اكانجي وفي طريقها للشباك، لكن تألق رائع من يان سومر الذي أبعد الكرة لتصطدم بالقائم الأيسر وتبعد من الدفاعات
2019-06-09T14:12:26Z
56’يارباااااااااااه، القائم يتصدى ويحرم المنتخب الإنجليزي من هدف محقق
2019-06-09T14:12:00Z
55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء
2019-06-09T14:11:07Z
54’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب الإنجليزي في منتصف الميدان
2019-06-09T14:10:25Z
52’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق آرنولد إلى داخل المنطقة قابلها هاري كين برأسية مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-06-09T14:09:58Z
51’خطأ لصالح ديلي آلي في منتصف الميدان بعد تدخل من مانويل أكانجي
2019-06-09T14:09:37Z
50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-06-09T14:08:19Z
49’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كيفين مبابو إلى داخل المنطقة أبعدت من هاري ماجواير برأسية إلى خارج المنطقة
2019-06-09T14:06:17Z
48’تصويبة قوية عن طريق هاريس سيفيروفيتش من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات المنتخب الإنجليزي ووصلت سهلة إلى الحارس جوردان بيكفورد
2019-06-09T14:04:25Z
47’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب الإنجليزي في منتصف اليمدان
2019-06-09T14:03:28Z
46’انطلاق الشوط الثاني
2019-06-09T13:46:53Z
45’نهاية الشوط الأول
2019-06-09T13:46:14Z
44’كرة عرضية من الجانلب الأيسر عن طريق داني روز لداخل المنطقة، لكن الحكم إحتسب خطأ لصالح دفاعات المنتخب السويسري
2019-06-09T13:44:09Z
43’كرة بينية عن طريق شاكيري في إتجاه إدميلسون فيرناديز المنطلق داخل المنطقة، لكن طلت عليه ووصلت إلى الحارس جوردان بيكفورد
2019-06-09T13:42:32Z
42’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق آرنولد في إتجاه رحيم ستيرلينج، لكن أبعدت من أمامه من دفاعات المنتخب السويسري
2019-06-09T13:40:20Z
41’ركنية من الجانب الأيسر نفذها ديلي آلي مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت برأسية من كيفين بامبو إلى رمية جانبية
2019-06-09T13:39:54Z
40’خمس دقائق أخيرة من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-06-09T13:36:47Z
39’هاريس سيفيروفيتش سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات المنتخب الإنجليزي وتحولت إلى ركنية
2019-06-09T13:36:01Z
38’أليكساندر آرنولد أرسل كرة عرضية مميزة من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة قابلها ديلي آلي برأسية قوية مرت أعلى العارضة بقليل وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-06-09T13:35:00Z
37’يارباااااااااااااااااااه، ديلي آلي كاد أن يفتتح التسجيل للمنتخب الإنجليزي
2019-06-09T13:33:14Z
36’لاعبي المنتخب الإنجليزي يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان
2019-06-09T13:32:25Z
35’عشر دقائق أخيرة من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء
2019-06-09T13:31:18Z
34’تمريرة بينية عن طريق نيكو إلفيدي بدون عنوان تحولت إلى ركلة مرمى
2019-06-09T13:30:43Z
33’خطأ لصالح هاري كين في منتصف الميدان بعد تدخل من كيفين مبابو
2019-06-09T13:29:52Z
32’رحيم ستيرلينج أرسل كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-06-09T13:28:35Z
31’أليكساندر آرنولد أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب السويسري
2019-06-09T13:26:55Z
30’صف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-06-09T13:26:15Z
29’خطأ لصالح جرانيت شاكا بعد تدخل من جيسي لينجارد في منتصف الميدان
2019-06-09T13:25:53Z
28’تصويبة قوية عن طريق جرانيت شاكا من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-06-09T13:24:23Z
27’تمريرة بينية رائعة عن طريق فابيان شاير في إتجاه هاريس سيفيروفيتش المنطلق على حدود المنطقة ثم إستقبل الكرة بالصدر وسددها قوية مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-06-09T13:24:16Z
26’المباراة تُستأنف الآن
2019-06-09T13:23:43Z
25’سقوط اللاعب كيفين مبابو بداعي الإصابة وحكم المباراة يذهب للإطمئنان عليه
2019-06-09T13:23:18Z
24’خطأ لصالح كيفين مبابو بعد تدخل من داني روز إستحق عليه بطاقة صفراء
2019-06-09T13:22:15Z
23’هدأت المباراة نسبيًا وإنحصار للعب في منتصف الميدان
2019-06-09T13:21:42Z
22’خطأ لصالح هاري كين بعد تدخل من جرانيت شاكا في منتصف الميدان
2019-06-09T13:21:00Z
21’أليكساندر آرنولد أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب السويسري
2019-06-09T13:19:39Z
20’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب الإنجليزي ففي منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات منتخب سويسرا
2019-06-09T13:19:24Z
19’المباراة تُستأنف الآن
2019-06-09T13:19:07Z
18’دخول الطاقم الطبي لعلاجه
2019-06-09T13:18:34Z
17’سقوط اللاعب فابيان شير بداعي الإصابة بعد التدخل الأخير
2019-06-09T13:17:54Z
16’خطأ لصالح فابيان شير بعد تدخل من فابيان ديلف في منتصف الميدان
2019-06-09T13:16:32Z
15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-06-09T13:16:06Z
13’تمريرة بينية عن طريق شاكيري في إتجاه فيرنانديز المنطلق داخل المنطقة، لكن أبعدت من أمامه من الدفاعات
2019-06-09T13:14:44Z
12’تصويبة قوية عن طريق رحيم ستيرلينج من داخل المنطقة تصدى لها الحارس يان سومر بشكل رائع ثم أبعدت من الدفاعات
2019-06-09T13:11:37Z
11’رحيم ستيرلينج انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية أرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-06-09T13:10:07Z
10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-06-09T13:08:10Z
9’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب الإنجليزي في منتصف الميدان
2019-06-09T13:06:40Z
8’شاكيري أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الإنجليزي
2019-06-09T13:05:02Z
7’تصويبة قوية عن طريق إدميلسون فيرنانديز من خارج المنطقة تصدى لها الحارس جوردان بيكفورد ببراعة
2019-06-09T13:03:00Z
6’ديلي آلي مرر كرة بينية رائعة في إتجاه هاري كين المنطلق داخل يمين المنطقة ثم سدد كرة قوية بيمناه إصطدمت بالعارضة وأبعدت من الدفاعات
2019-06-09T13:02:20Z
5’يارباااااااااااااااااااااااااااه، هاريك كين يسدد والعارضة تتصدى
2019-06-09T13:01:32Z
4’تصويبة أولى قوية عن طريق كيفين مبابو من خارج المنطقة مرت بعيدة تمامًا وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-06-09T13:01:04Z
3’البداية مع عناصر المنتخب السويسري بتمريرات متبادلة في منتصف الميدان
2019-06-09T13:00:35Z
2’منتخب سويسرا بالزي الأحمر والأبيض على اليسار والمنتخب الإنجليزي بالزي الأبيض والأزرق على اليمين
انطلاق المباراة الآن
2019-06-09T13:00:23Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
2019-06-09T13:00:09Z
يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان
Getty Images
2019-06-09T12:58:17Z
النشيد الوطني للمنتخبين
تشكيل منتخب سويسرا لمباراة اليوم
2019-06-09T12:46:49Z
يبدأ المدرب فلاديمير بيتكوفيتش بطريقة 3/4/3 وتضم كلًا منيان سومر / فابيان شاير / مانويل أكانجي / ميكو إلفيدي / كيفين مبابو / جرانيت شاكا / ريمو فرونر / ريكاردو رودريجيز / شيردان شاكيري / هاريس سيفيروفيتش / إدميلسون فيرنانديز
تشكيل منتخب إنجلترا لمباراة اليوم
2019-06-09T12:45:11Z
يبدأ المدرب جاريث ساوثجيت بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
جوردان بيكفورد / ترينت آليكساندر آرنولد / جو جوميز / هاري ماجواير / داني روز / إيريك داير / فابيان ديلف / جيسي لينجارد / ديلي آلي / رحيم ستيرلينج / هاري كين
Here it is: the #ThreeLions team for today's clash with Switzerland! pic.twitter.com/GzZxJhx9Ne— England (@England) June 9, 2019
2019-06-09T12:43:24Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين إنجلترا وسويسرا على ملعب أفونسو أنريكي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من دوري الأمم الأوروبية 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال