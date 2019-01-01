2019-01-06T16:24:53Z
26’سامح مراعبة انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب السوري
2019-01-06T16:23:20Z
25’خطأ لصالح بابلو برافو بعد تدخل من أسامة أومري في منتصف الميدان
2019-01-06T16:22:42Z
24’انحصار اللعب في منتصف الميدان والمنتخب السوري يجد صعوبة حتى الآن في الوصول لمرمى الحارس رامي حمادة
2019-01-06T16:21:41Z
23’المنتخب السوري مستحوز تمامًا على مجريات اللقاء وتراجع تام من عناصر المنتخب الفلسطيني
2019-01-06T16:19:41Z
22’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أحمد الصالح لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الفلسطيني
2019-01-06T16:19:17Z
21’تمريرات متبادلة بين أقادم لاعبي المنتخب السوري في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الفلسطيني
2019-01-06T16:18:17Z
20’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق مؤيد العجان لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الفلسطيني
2019-01-06T16:17:28Z
19’فهد اليوسف مرر كرة بينية في اتجاه عمر السومة المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات
2019-01-06T16:16:45Z
18’خطأ لصالح زاهر ميداني بعد دتخل من محمد درويش
2019-01-06T16:15:06Z
17’مؤيد العجان انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-06T16:12:27Z
16’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي المنتخب السوري
2019-01-06T16:12:02Z
15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء
2019-01-06T16:10:41Z
14’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أحمد الصالح لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات فلسطين
2019-01-06T16:10:06Z
13’تمريرات متبادلة بين أقادم لاعبي المنتخب السوري في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الفلسطيني
2019-01-06T16:09:39Z
12’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق مؤيد العجان لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الفلسطيني
2019-01-06T16:08:34Z
11’استحواذ من لاعبي المنتخب السوري على مجريات اللقاء بعد مرور أول عشر دقائق
2019-01-06T16:08:10Z
10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-06T16:06:46Z
8’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أحمد الصالح لداخل المنطقة حولها عمر السومة برأسية تصدى لها الحارس وأبعدت من الدفاعات
2019-01-06T16:05:33Z
7’تمريرات متبادلة بين أقادم لاعبي المنتخب السوري في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الفلسطيني
2019-01-06T16:04:48Z
6’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق مؤيد العجان لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الفلسطيني
2019-01-06T16:04:16Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-06T16:02:41Z
4’فهد اليوسف أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة حولها عمر السومة برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيسر بقليل وإلى ركلة مرمى
2019-01-06T16:01:45Z
3’تمريرات متبادلة بين لاعيبي المنتخب السوري في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الفلسطيني
2019-01-06T15:59:15Z
2’منتخب سوريا بالزي الأحمر على اليسار ومنتخب فلسطين بالزي الأبيض على اليمين
انطلاق المباراة الآن
2019-01-06T15:57:29Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
2019-01-06T15:57:15Z
السلام الوطني للمنتخبين
2019-01-06T15:56:19Z
دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب
إليكم تشكيل فلسطين لمباراة اليوم
2019-01-06T15:26:02Z
يبدأ المدرب نور الدين ولد علي بطريقة 4/5/1 التي تضم كلًا منرامي حمادة / مصعب البطاط / محمد صالح / عبداللطيف البهداري / عبدالله جابر / محمد درويش / جوناثان كانتيلانا / تامر صيام / بابلو برافو / سامح مراعبة / ياسر إسلامي
إليكم تشكيل سوريا لمباراة اليوم
2019-01-06T15:22:55Z
يبدأ المدرب بيرند شتانجه بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا منابراهيم عالمة / أحمد الصالح / جهاد الباعور / عبدالملك عنيزان / مؤيد سمير العجان / تامر حاج محمد / زاهر ميداني / أسامة أومري / عمر خربين / فهد اليوسف / عمر السومة
2019-01-06T15:04:19Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول...حيث لقاء يجمع بين سوريا وفلسطين في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.