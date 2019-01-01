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سموحة × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي وسموحة، وذلك في إطار الجولة الأولى والافتتاحية من الدوري المصري 2019-20،علي ملعب برج العرب

محدث
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2019-09-22T21:26:21Z

على الجانب الآخر يسعى سموحة للبدء بقوة في الموسم الجديد من الدوري بعدما أنهى الموسم السابق في المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة، ولكن لا يصف المركز قوة الفريق الحقيقية حيث كانت المنافسة شرسة في منطقة وسط الجدول بين الكثير من الأندية، حيث كانت ثلاث نقاط فقط التي تفصل بينهم وبين المركز الثامن الذي يحتله طلائع الجيش صاحب الـ41 نقطة، ولذا فمن المؤكد أن الفريق يسعى لتقدم مركزه في الدوري المصري 2019-20 عن الموسم السابق.

2019-09-22T21:26:11Z

يدخل الشياطين الحُمر وهم أبطال النسخة السابقة من البطولة، بعد تصدرهم لجدول ترتيب الموسم السابق برصيد 80 نقطة، وبفارق 8 نقاط كاملة عن الزمالك أقرب منافسيه، كما استطاع أيضاً المارد الأحمر أن يحقق بطولة السوبر المصري يوم الجمعة السابقة على حساب الفارس الأبيض بعدما انتصروا بنتيجة (3-2)، وبالطبع كل ذلك سيعطي للأهلي دفعة قوية لبدء موسم قوي في الدوري المصري 2019-20.

2019-09-22T21:25:56Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يحل الأهلي ضيفًا على سموحة، وذلك في إطار الجولة الأولى والافتتاحية من الدوري المصري 2019-20.، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.