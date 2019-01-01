أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي النادي الأهلي مع نظيره سموحة، على ملعب “برج العرب” بالأسكندراية، وذلك في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري المصري، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.