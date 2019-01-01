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سموحة × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة سموحة والأهلي، وذلك في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري المصري

محدث
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Egypt

2019-01-08T16:16:34Z

52’ تمريرة طولية فى إتجاه رمضان صبحي على حدود المنطقة لكن خروج رائع من الحارس محمد أبو جبل الذي أبعد الكرة من امامه

2019-01-08T16:15:39Z

51’ مرتدة سريعة من وليد سليمان وتمريرة فى إتجاه المنطلق على الجهة اليسري رمضان صبحي لكنه فشل فى إستلام الكرة 

2019-01-08T16:14:09Z

50’ إنطلاقة من محمد هاني من خارج المنطقة ويمررها إلى محمد شريف داخل يمين المنطقة تمريرة ثنائية لكن استخلصها الدفاع قبل ان تصل إلى هاني 

2019-01-08T16:12:43Z

49’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي النادي الاهلي 

2019-01-08T16:12:20Z

48’ توقف اللقاء لسقوط محمد محمود ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

التبديل الاول فى صفوف النادي الاهلي

2019-01-08T16:09:46Z

47’ دخول محمد شريف وخروج جيرالدو 

2019-01-08T15:48:10Z

44’ إنطلاقة من وليد سليمان من منتصف الميدان ثم يمررها فى إتجاه رمضان صبحي على الجهة اليسري لكن تدخل الدفاع وابعدها فى الوقت المناسب 

2019-01-08T15:46:46Z

43’ إستئناف المباراة من جديد والكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي النادي الاهلي 

2019-01-08T15:43:58Z

42’ توقف اللقاء لإصابة احمد صبحي لاعب سموحة ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-01-08T15:43:24Z

41’ إنطلاقة من محمد محمود من على حدود المنطقة ومن ثم يسد كرة قوية لكن امسها الحارس بثبات 

2019-01-08T15:42:54Z

40’ تمريرات فى منتصف الميدان لاتشكل خطورة على المرمي من كلا الفريقين 

2019-01-08T15:40:43Z

39’ تنفيذ الخطأ بعرضية من على معلول لداخل المنطقة لكن الحكم يحتسب خطأ ضد كولبالي 

بطاقة صفراء من نصيب أحمد صبحي

2019-01-08T15:40:07Z

38’ خطأ للنادي الاهلي من الجهة اليسري بعد تدخل من أحمد صبحي على رمضان صبحي 

2019-01-08T15:39:16Z

37’ تنفيذ الخطأ بتسديدة من محمود منصور بتسديدة سيئة للغاية يستخلصها الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-01-08T15:37:22Z

35’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الاهلي 

2019-01-08T15:36:42Z

34’ إصابة جديد لوليد سليمان ودخول الطاقم الطبي لتلقيه العلاج

2019-01-08T15:34:55Z

33’ توقف اللقاء لسقوط محمود عزت  لاعب سموحة ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-01-08T15:34:20Z

32’ تمريرة ثنائية بين رمضان صبحي وعلى معلول على الجهة اليسري لكن تدخل معه الدفاع وابعدها بنجاح 

2019-01-08T15:33:22Z

30’ نصف ساعة اولي من عمر المباراة والتقدم للنادي الاهلي بهدف مقابل لاشئ

2019-01-08T15:32:50Z

28’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين لاعبي الاهلي 

2019-01-08T15:30:56Z

27’ عرضية خطيرة فى إتجاه جاليردو لداخل المنطقة تلقاها برأسية فى المرمي لكن ابعدها ابو جبل قبل ان تتخطي خط المرمي 

2019-01-08T15:29:39Z

26’ تمريرة من على معلول فى إتجاه رمضان صبحي على الجهة اليسري الذي حاول المرور لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

أوووووووووووووووه،،،، بطاقة صفراء من نصيب جيرالدو

2019-01-08T15:26:26Z

25’ إنطلاقة من جيرالدو داخل المنطقة وتدخل الحارس محمد أبو جبل ليقط جيرالدو مطالبا الحكم بركلة الجزاء لكن الحكم يعطيه بطاقة صفراء لإدعائه السقوط 

2019-01-08T15:24:16Z

23’ سيطرة من لاعبي النادي الاهلي على مجريات اللقاء 

2019-01-08T15:23:00Z

21’ تمريرة خطيرة لداخل يسار المنطقة إلى المنطلق رمضان صبحي لكن خروج رائع من أبو جبل وابعدها لتصطدم فى رمضان صبحي وتتحول إلى ضربة مرمي 

على معلول يتقدم للنادي الاهلي من علامة الجزاء

2019-01-08T15:21:34Z

على معلول

20’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية على يسار الحارس محمد أبو جبل 

2019-01-08T15:20:55Z

19’ جووووووووووووووووووول،،،،،، والهدف الاول للنادي الاهلي عن طريق على معلول 

أوووووووووووه،،،، الحكم يحتسب ركلة جزاء للنادي الأهلي

2019-01-08T15:20:06Z

18’ الحكم يحتسب ركلة جزاء للنادي الأهلي بعد عرضية من على معلول تلقاها أحمد صبحي بلمسة يد متعمدة من داخل المنطقة 

2019-01-08T15:18:54Z

17’ تنفيذ الركنية بعرضية من على معلول لداخل المنطقة حولها كوليبالي برأسية غير متقنة مرت على الجهة اليسري تصل إلى علي لكن تدخل معه الدفاع وابعدها إلى ركنية جديدة

2019-01-08T15:18:23Z

16’ عرضية من على معلول من الجهة اليسري لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

ربع ساعة أولي من عمر المباراة

2019-01-08T15:17:19Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة  ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-01-08T15:15:57Z

13’ خطأ فى منتصف الميدان لسموحة بعد تدخل قوي من هشام محمد على محمود سيد

2019-01-08T15:15:02Z

12’ خطا للنادي الأهلي من خارج المنطقة تنفذ بتسديدة قوية من وليد سليمان لكنها تصل سهل بين أحضان الحارس محمد أبو جبل 

2019-01-08T15:14:09Z

11’ تمريرة خطيرة فى إتجاه اوميد اوكري وخروج غير موفق من الحارس محمد الشناوي لتمر الكرة لكن ابعدها المدافع كوليبالي فى الوقت المناسب

2019-01-08T15:13:42Z

10’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي النادي الاهلي

2019-01-08T15:12:52Z

9’ توقف الللقاء لسقوط الحارس أبو جبل بعد تدخل قوي من جيرالدو 

2019-01-08T15:09:47Z

8’ تمريرة طولية من رمضان صبحي فى إتجاه جيرالدو على الجهة اليمنى لكن خروج رائع من الحارس أبو جبل وابعدها من امامه 

2019-01-08T15:08:31Z

7’ إنطلاقة من احمد صبحي من الجهة اليمنى ومحاولة الاختراق لداخل المنطقة لكن تخل معه على معلول واستخلصها بنجاح 

2019-01-08T15:07:08Z

5’ تنفيذ الخطأ بعرضية من علي معلول لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-01-08T15:06:45Z

4’ خطأ من الجهة اليمنى للنادي الاهلي وعلى التنفيذ على معلول 

2019-01-08T15:05:59Z

3’ إنطلاقة من محمد هاني من الجهة اليمنى ومحاولة لإرسال تمريرة فى إتجاه جيرالدو داخل يمين المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

2019-01-08T15:03:59Z

2’ إنطلاقة من جيرالدو من داخل يمين المنطقة ومن ثم يسدد كرة قوية لكن امسكها الحارس بثبات

تشكيل الأهلي الرسمية لمباراة اليوم

2019-01-08T14:30:47Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد الشناوي / محمد هاني / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / على معلول / هشام محمد / عمرو السولية / وليد سليمان / محمد محمود / رمضان صبحي / جيرالدو 

محمد شريف / أحمد حمودي / كريم نيديفيد / إسلام محارب / محمود وحيد / شريف إكرامي / ناصر ماهر 

تشكيل سموحة الرسمية لمباراة اليوم

2019-01-08T14:27:03Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

محمد أبو جبل / أحمد صبحي / محمود عزت / السيد فريد / محمود منصور / محمود السيد / إيدي إيمومو / إسلام صالح / محمد حمدي زكي / اوميد أوكري 

محمد فتحي / محمود معاذ / أحمد حمص / أمير عايد / ديريك تيسيبامبي 

2019-01-07T22:03:17Z

يسعي الأهلي لإعادة الانتصارات للحاق بمقدمة الدوري بعد خسارته فى لقائه الأخير في بطولة الدوري أمام بيراميدز بنتيجة 2/1 حيث يتدخل الاهلي فى المركز السادس برصيد 24 نقطة، بينما يسعي سموحة للخروج بنتيجة إيجابية يتقدم بها إلى ترتيب الجدول حيث يدخل الفريق فى المركز الثامن ب23 نقطة

2019-01-07T22:02:51Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي النادي الأهلي مع نظيره سموحة، على ملعب “برج العرب” بالأسكندراية، وذلك في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري المصري، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.