بعد خطأ كبير من دفاعات ساوثامبتون

45’الهدف جاء بعد انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق رحيم ستيرلينج ثم توغل داخل المنطقة وأرسل كرة عرضية اصطدمت بوارد براوس وسكنت الشباك بنجاح

45. GOOOOAAAAL!@sterling7 causes an own goal as McCarthy deflects into his own net from Raz's cross! We're back in the lead!



🔴 1-2 🔵 #SOUMCI