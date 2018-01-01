90+4’نهاية المباراة
Southampton end our 22-game unbeaten run— Arsenal FC (@Arsenal) December 16, 2018
😔 #SOUARS pic.twitter.com/sN4eO5sywN
تشارلي أوستين يتقدم بالنتيجة لساوثامبتون في وقت قاتل
برأسية من داخل المنطقة
86’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق شاين لونج ارتقى لها تشارلي أوستن وحولها برأسية إلى داخل الشباك
86: GET IN THERE!!!!!!!!!!!!!!!!!! @chazaustin10!!!!!!! #saintsfc [3-2] pic.twitter.com/7nZKpqxEjJ— Southampton FC (@SouthamptonFC) December 16, 2018
هدف ملغي لساوثامبتون بداعي التسلل
تبديل في صفوف آرسنال
68’خروج أليكس إيوبي ودخول مسعود أوزيل بدلًا منه
We're about to see this guy...— Arsenal FC (@Arsenal) December 16, 2018
😇 2-2 🔴 (69)#SOUARS pic.twitter.com/KLqfW0n4kv
تبديل في صفوف ساوثامبتون
55’مختاريان انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة سددها لاكازيت من لمسة واحدة مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى
مختاريان يعدل النتيجة لآرسنال
بتصويةب من خارج المنطقة
52’الهدف جاء بعد تصويبة من خارج المنطقة عن طريق مختاريان سكنت الشباك بنجاح
MICKI DOES IT AGAIN!— Arsenal FC (@Arsenal) December 16, 2018
😇 2-2 🔴 (53)#SOUARS pic.twitter.com/PltdAabHw5
تبديل في صفوف آرسنال
45+1’نهاية الشوط الأول
Southampton lead as we head back to the dressing room...— Arsenal FC (@Arsenal) December 16, 2018
😇 2-1 🔴 (HT)#SOUARS pic.twitter.com/NjgC25LSS9
داني إينجس يضرب من جديد ويتقدم لساوثامبتون
على نفس طريقة الهدف الأول
44’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق ريدموند لداخل المنطقة استقبلها داني إينجس برأسية قوية سكنت على يسار الحارس بيرند لينو
44: IT'S @IngsDanny AGAIN!!!!!! #saintsfc [2-1] pic.twitter.com/O9IhXvYmvR— Southampton FC (@SouthamptonFC) December 16, 2018
مختاريان يعدل النتيجة لآرسنال
برأسية مميزة من داخل المنطقة
27’الهدف جاء بعد كرة عرضية عن طريق جرانيت شاكا لداخل المنطقة استقبلها مختاريانت برأسية قوية سكنت الشباك بنجاح
🙌 GOOOOAAAAALLLL! MICKI WITH THE HEADER! 🙌— Arsenal FC (@Arsenal) December 16, 2018
😇 1-1 🔴 (28)#SOUARS pic.twitter.com/A6wfyYb8Vd
داني إينجس يفتتح التسجيل لساوثهامبتون
برأسية قوية من داخل المنطقة
20’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق مات تارجت لداخل المنطقة ارتقى لها داني إينجس وسددها برأسية قوية سكنت الشباك بنجاح
20: YESSSSSS!!!!!!! @IngsDanny!!!!!!!!! #saintsfc [1-0] pic.twitter.com/gsUeiXjtpI— Southampton FC (@SouthamptonFC) December 16, 2018
13’لاعبي آرسنال يخرجون الكرة خارج الملعب للإطمئنان عليه
انطلاق المباراة
إليكم تشكيل فريق آرسنال لمباراة اليوم
يبدأ المدرب أوناي إيمري بطريقة 4/3/3 التي تضم كلًا منبيرند لينو / هيكتور بيليرين / ستيفان ليشتشتاينر / لوران كوشيلني / ناتشو مونريال / لوكاس توريرا / جرانيت شاكا / ماتيو جيوندوزي / هنريك مخيتاريان / أليكس إيووبي / بيير إيميريك أوباميانخ
إليكم تشكيل فريق ساوثامبتون لمباراة اليوم
يبدأ المدرب رالف هازنهوتل بطريقة 3/4/3 التي تضم كلًا من
أليكس مكارثي / يان بيدناريك / يانيك فيسترجارد / مايا يوشيدا / يان فاليري / بيير إميل هويبيرج / أوريول روميو / مات تارجت / نايثان ريدموند / ستيوارت ارمسترونغ / داني إينجس