الركلة الخامسة لفريق ريفربليت
إنزو بيريزإنزو بيريز يفشل فى تسجيل الركلة الخامسة ليتصدي لها خالد عيسي ويتأهل العين إلى نهائي كأس العالم للإندية
الركلة الخامسة لفريق العين
ريان يسلم5’ ريان يسلم ينجح فى تسجيل الركلة الخامسة
الركلة الرابعة لفريق ريفربليت
رافائيل سانتوسرافائيل سانتوس ينجح فى تسجيل الركلة الرابعة 4’
الركلة الرابعة لفريق العين
عامر عبدالرحمن4’ عامر عبدالرحمن ينجح فى تسجيل الركلة الرابعة
الركلة الثالثة لفريف ريفربليت
ديفيد براتوديفيد براتو ينجح فى تسجيل الركلة الثالثة 3
الركلة الثالثة لفريق العين
بندر الأحبابيبندر الأحبابي ينجح فى تسجيل الركلة الثالثة 3’
الركلة الثانية لفريق ريفربليت
كوينتيروكوينتيرو ينجح فى تسجيل الركلة الثانية لفريق ريفربليت 2
الركلة الثانية لفريق العين
شيوتانيتشيوتاني ينجل فى تسجيل الركلة الثانية لفريق العين 2’
الضربة الأولي لفريق ريفربليت
مارتينيز1’ مارتينيز بنجح فى تسجيل ركلة الجزاء الاولي
الركلة الاولي لفريق العين
كايو فيرنانديز
تبديل فى صفوف العين
تبديل فى صفوف ريفربليت
تبديل أخير فى صفوف العين
تبديل ثاني فى صفوف العين
تبديل أول فى صفوف ريفربليت
جووووووووووووووووووووووووووول،،،،، وهدف التعادل للعين
كايو فيرنانديزالهدف جاء بعد إنطلاقة من كايو من داخل يسار المنطقة ومن ثم يسدد كرة قوية على يمين الحارس لتسكن الشباك بنجاح
45+2’نهاية الشوط الأول
الشوط الأول من المباراة ينتهي والنتيجة العين 1 وريفر بليت 2 #نادي_العين pic.twitter.com/nbGlAusoz7— Al Ain FC (@alainfcae) December 18, 2018
هدف ملغي للعين بداعي التسلل
حسين الشحات يسجل وتقنية الفيديو تلغي الهدف
45+1’تصويبة قوية عن طريق ماركوس بيرج من خارج المنطقة اصطدمت بالدفاعات وووصلت أمام حسين الشحات المتمركز داخل المنطقة الذي سدد كرة من لمسة واحددة سكنت الشباك، لكنه كان في موقف تسلل
"45" الحكم يلغي هدف الشحات بعد الرجوع لتقنية الفيديو #نادي_العين— Al Ain FC (@alainfcae) December 18, 2018
42’خطأ لصالح جونزالو مارتينيز في منتصف الميدان بعد تدخل من تونجو دومبيا
#VamosRiver ⚪️🔴⚪️— River Plate (@CARPoficial) December 18, 2018
⌚️ 42' PT River 2 - Al Ain 1
⚽️ En el tramo final del primer tiempo, River controla la pelota y sigue buscando el arco del equipo local. pic.twitter.com/UuOSW1lGUe
35’عشر دقائق تفصلنا عن نهاية الشوط الأول ومازال ريفر بليت متقدم بهدفين مقابل هدف
#VamosRiver ⚪️🔴⚪️— River Plate (@CARPoficial) December 18, 2018
⌚️ 35' PT River 2 - Al Ain 1
⚽️ Dos goles de Borré le dan la ventaja parcial a River, que ahora tiene más espacios en campo rival y sigue buscando. pic.twitter.com/lsz8BbuykR
سانتوس يعود من جديد ويسجل الهدف الثاني لريفر بليت
بتصويبة قوية من داخل المنطقة
16’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق ليوناردو بونزيو من منتصف الميدان في اتجاه سانتوس المنطلق داخل المنطقة سانتوس الذي استلم الكرة وسددها قوية سكنت الشباك بنجاح
¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!! pic.twitter.com/pmfiErNx9n— River Plate (@CARPoficial) December 18, 2018
رافائيل سانتوس يعدل النتيجة لريفر بليت
بتصويبة قوية من خارج المنطقة
10’الهدف جاء بعد تصويبة قوية عن طريق سانتوس من خارج المنطقة سكنت شباك الحارس خالد عيسى
¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!! pic.twitter.com/6m1rJ7oP1D— River Plate (@CARPoficial) December 18, 2018
ماركوس بيرج يفتتح التسجيل للعين
برأسية من داخل المنطقة
3’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن نفذها حسين الشحات لداخل المنطقة استقبلها مركوس بيرج برأسية سكنت الشباك بنجاح
⌚️ | "02" هدف! العين 1 وريفر بليت 0.. أحرزه اللاعب بيرغ لفريق (العين) #نادي_العين pic.twitter.com/zXIUBGuRdM— Al Ain FC (@alainfcae) December 18, 2018
1’انطلاق المباراة الآن
بداية مباراة ريفر بليت والعين في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018— Al Ain FC (@alainfcae) December 18, 2018
كل التوفيق للزعيم العالمي 💪💜 #نادي_العين #العين_على_العالمية @AbuDhabiSC@fifacom_ar@FIFAcom@theafcdotcom@HBZstadium pic.twitter.com/vr9VA18K1D