مباشرريال مدريد وبرشلونة: مباشر لحظة بلحظة كلاسيكو الأرض
ملخص
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شاهد البث المباشر لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة
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جوووووول رودريجو يسجل الثالث من علامة الجزاء
90' جووووول ركلة جزاء على برشلونة يضعها رودريجو على يسار تيرشتيجن وتسكن الشياك
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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد على برشلونة 3-1
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87' أوووووووه عرضية على رأس روبيرتو الذي لعبها برأسه لكن ضربت في ميندي ووصلت إلى فاتي الذي سددها على الطائر لكن مرت بجوار المرمى
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جووووووووووول برشلونة يقلص الفارق عن طريق توريس
83' جوووووول فاتي يراوغ فالفيردي ويمرر عرضية إلى ليفا الذي تركها إلى توريس ليضعها في الشباك
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78' تسديدة قوية من فاتي لكن تذهب بعيدًا عن المرمى
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72' مخالفة لبرشلونة على حدود منطقة الجزاء وليفا يسدد في الحائط
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67' هجمة ملكية عن طريق فينيسيوس قطعها الدفاع لكن وصلت إلى لوكا الذي مرر نحو بنزيما وجارسيا يحولها ركنية
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65' برشلونة يستحوذ الآن دون خطورة وريال مدريد يعتمد على التحولات السريعة
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60' تشافي يشرك جافي وتوريس وألبا على حساب بوسكيتس ورافينيا وبالدي
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52' بنزيما سجل الثالث ولكن الهدف غير محتسب بسبب تسلل على المسدد كريم بنزيما
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50' هجمة لريال مدريد عن طريق بنزيما مررها أرضية إلى كروس الذي سدد قوية لكن خارج الملعب
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بثنائية نظيفة
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40' ريال مدريد يتراجع وبرشلونة يستحوذ سلبيًا
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37' مرتدة سريعة لبرشلونة ودي يونج ينفرد ويسدد قوية لكن لونين يتصدى
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شاهد هدف فالفيردي الثاني في برشلونة
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جووووووول فالفيردي يتقدم بالثاني لريال مدريد
35' جووووووووول خطأ من جارسيا وصلت إلى فيني الذي مررها إلى تشاوميني وعادت إلى فالفيردي على حدود المنطقة ليسدد بقوة ويضعها في الشباك
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25' أوووووه كيف أهدرتها يا ليفاندوفسكي؟ تمريرة سحرية من رافينيا مرت من دي يونج ووصلت إلى ليفا أمام مرمى خال ولكن تأتي أعلى العارضة
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18' سيطرة من ريال مدريد على وسط الملعب وخنق لبرشلوتة
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شاهد هدف كريم بنزيما الاول في الكلاسيكو ضد برشلونة
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جووووووووول بنزيما يتقدم لريال مدريد
12' جووووول تمريرة من كروس إلى فينيسيوس الذي انفرد بالمرمى وسددها لكن تيرشتجين يتصدى وتعود إلى بنزيما الذي يضعها في المرمى الخالي
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10' محاولة أخرى من ريال مدريد وتمريرة من كروس لكارباخال في موضع مثالي لكن التسلل حاضر
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8' هجمة لريال مدريد عن طريق ميندي وتمريرة إلى فيني الذي سددها لكن تضرب في رافينيا وتتحول إلى ركنية
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5' أول تسديدة في الكلاسيكو لبرشلونة عن طريق رافينيا لكن سهلة في يد لونيلن
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انطلاق المباراة
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تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة
قرر كارلو أنشيلوتي الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-3-3
لونين
ميندي - ألابا - ميليتاو - كارباخال
كروس - تشاوميني - مودريتش
فينيسيوس - بنزيما - فالفيردي
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تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد
سوف يعتمد تشافي هيرنانديز على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
تيرشتيجن
سيرجي روبيرتو - جارسيا - كوندي - بالدي
بيدري - بوسكيتس - دي يونج
ديمبيلي - ليفاندوفسكي - رافينيا
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2022-2023 ومواجهة بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو في كلاسيكو الأرض.
ريال مدريد يتواجد في المركز الثاني برصيد 22 نقطة ولم يتلقى أي هزيمة خلال الموسم الجاري في جميع المسابقات، ولم يسقط سوى في فخ التعادل مرة واحدة بالدوري الإسباني وكانت ضد أوساسونا في الجولة السابعة.
أما برشلونة فيتصدر ترتيب الدوري الإسباني بذات رصيد ريال مدريد ولكن بفارق الأهداف، إذ تعادل في أول جولة ضد رايو فاييكانو وحقق 7 انتصارات متتالية في الليجا.