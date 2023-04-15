مباشرريال مدريد ضد قادش: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد قادش في الجولة 29 من الدوري الإسباني لموسم 2022-23.

Real Madrid Cádiz LaLiga 2023@realmadrid/@Cadiz_CF
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قادش vs ريال مدريدقادشريال مدريدالدوري الإسباني - لا ليجا

ملخص

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    90+4" نهاية المباراة

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    90" الحكم أضاف 4 دقائق وقت بدل ضائع

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    87" تسديدة قوية من ماركو أسينسيو تصدى لها الحارس ديفيد جيل

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    تبديلان لريال مدريد

    80" دخول إيدين هازارد ولوكا مودريتش وخروج رودريجو وفيدريكو فالفيردي

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    جوووووووووووووووووووووووووووول،،، ماركو أسينسيو الثاني

    77" ماركو أسينسيو يسجل هدف رائع بتسديدة يسارية من داخل يمين المنطقة تسكن الشباك فى الزاوية اليمنى للمرمى

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    جوووووووووووووووووووووول،،، الهدف الأول لريال مدريد

    72" جووووووووووووووووووول،، ناتشو يسجل هدف التقدم لريال مدريد بعد تسديدة قوية من على حدود المنطقة مرت على يمين الحارس جيل

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    ثلاث تبديلات لقادش

    70" دخول أليخو وأليكس وروجر مارتي وخروج سيرجي جوارديولا وفيدي وروبن سويرينو

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    تبديل أول لريال مدريد

    67" دخول كامافينجا وخروج لوكاس فاسكيز

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    62" تسديدة يسارية قوية من كريم بنزيمة تصطدم فى القائم وتمر بسلام على مرمى قادش

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    60"  ربع ساعة أولى مرت من زمن الشوط الثاني ولا زال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

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    59" رودريجو يسدد كرة قوية من يمين المنطقة لكن المتألق ديفيد جيل يتصدي لها ويبعدها بنجاح

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    58" ركنية لريال مدريد تنفذ بتمريرة سريعة تصل لفالفيردي على القائم القريب لكنه سددها بجوار القائم

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    أووووووه، مش ممكن المرمى خالي يارودريجو!

    57" تمريرة رائعة من ماركو أسينسيو تصل لفالفيردي داخل يسار المنطقة ليمررها عرضية أرضية رائعة تصل لرودريجو وأمامه المرمى خالي لكنه سددها بجوار القائم

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    تبديل أول لقادش

    55" دخول خورخي ميري وخروج راؤول بارا

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    أووووووه، ماذا أهدرت يارودريجو؟

    52" تمريرة طولية من ميليتاو تضع رودريجو منفردا فى مواجهة المرمى لكن البرازيلي سدد وابعدها الحارس ببراعة

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    50" ضغط من لاعبي ريال مدريد في أولى دقائق الشوط الثاني

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    46" الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني

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    45+1" الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

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    40" تسديدة قوية من رودريجو من داخل يسار المنطقة لكن تألق الحارس ديفيد جيل فى ابعاد الكرة

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    38" سيطرة من لاعبي ريال مدريد على مجريات المباراة 