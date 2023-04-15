90+4" نهاية المباراة
🏁 FP: @Cadiz_CF 0-2 @realmadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 15, 2023
⚽ @nachofi1990 72', @marcoasensio10 76'#CádizRealMadrid | #Emirates pic.twitter.com/yyTdy8lGsG
90+4" نهاية المباراة
🏁 FP: @Cadiz_CF 0-2 @realmadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 15, 2023
⚽ @nachofi1990 72', @marcoasensio10 76'#CádizRealMadrid | #Emirates pic.twitter.com/yyTdy8lGsG
90" الحكم أضاف 4 دقائق وقت بدل ضائع
87" تسديدة قوية من ماركو أسينسيو تصدى لها الحارس ديفيد جيل
80" دخول إيدين هازارد ولوكا مودريتش وخروج رودريجو وفيدريكو فالفيردي
🔁 80' | 0-2 | Doble cambio: @hazardeden10 ↔️ @RodrygoGoes@lukamodric10 ↔️ @fedeevalverde#CádizRealMadrid | #HankookTire pic.twitter.com/i1em0GHWI0— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 15, 2023
77" ماركو أسينسيو يسجل هدف رائع بتسديدة يسارية من داخل يمين المنطقة تسكن الشباك فى الزاوية اليمنى للمرمى
⚽ 76' | 0-2 | ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de @marcoasensio10!!!#FIFA23 | #CádizRealMadrid pic.twitter.com/4nt474BBD1— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 15, 2023
72" جووووووووووووووووووول،، ناتشو يسجل هدف التقدم لريال مدريد بعد تسديدة قوية من على حدود المنطقة مرت على يمين الحارس جيل
⚽ 72' | 0-1 | ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de @nachofi1990!!!#FIFA23 | #CádizRealMadrid pic.twitter.com/5vJ8RLdiw9— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 15, 2023
70" دخول أليخو وأليكس وروجر مارتي وخروج سيرجي جوارديولا وفيدي وروبن سويرينو
💛⚪️ #CádizRealMadrid #LaLigaSantander— Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) April 15, 2023
0-0 | Min. 70 | Cambios en el #CádizCF
🟢 @Roger27M, Alejo y @AlexFdez8
🔴 Guardiola, Fede y @rubensobrino1 pic.twitter.com/6I8D5Wu5kh
67" دخول كامافينجا وخروج لوكاس فاسكيز
🔁 67' | 0-0 | Cambio: @Camavinga ↔️ @Lucasvazquez91#CádizRealMadrid | #HankookTire pic.twitter.com/xaBM6SgQqJ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 15, 2023
62" تسديدة يسارية قوية من كريم بنزيمة تصطدم فى القائم وتمر بسلام على مرمى قادش
60" ربع ساعة أولى مرت من زمن الشوط الثاني ولا زال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
59" رودريجو يسدد كرة قوية من يمين المنطقة لكن المتألق ديفيد جيل يتصدي لها ويبعدها بنجاح
58" ركنية لريال مدريد تنفذ بتمريرة سريعة تصل لفالفيردي على القائم القريب لكنه سددها بجوار القائم
57" تمريرة رائعة من ماركو أسينسيو تصل لفالفيردي داخل يسار المنطقة ليمررها عرضية أرضية رائعة تصل لرودريجو وأمامه المرمى خالي لكنه سددها بجوار القائم
55" دخول خورخي ميري وخروج راؤول بارا
💛⚪️ #CádizRealMadrid #LaLigaSantander— Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) April 15, 2023
0-0 | Min. 55 | Cambio en el #CádizCF
🟢 @jorgemere_m4
🔴 @raulparra21 pic.twitter.com/HqwKEKRXft
52" تمريرة طولية من ميليتاو تضع رودريجو منفردا فى مواجهة المرمى لكن البرازيلي سدد وابعدها الحارس ببراعة
50" ضغط من لاعبي ريال مدريد في أولى دقائق الشوط الثاني
46" الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني
2️⃣ ¡Arranca la segunda parte!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 15, 2023
▶️ @Cadiz_CF 0-0 @realmadrid
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💻 https://t.co/Ood04E88jW#CádizRealMadrid pic.twitter.com/H712RxkOdA
45+1" الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول
⏸️ DC: @Cadiz_CF 0-0 @realmadrid#CádizRealMadrid pic.twitter.com/TMswkVj8AS— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 15, 2023
40" تسديدة قوية من رودريجو من داخل يسار المنطقة لكن تألق الحارس ديفيد جيل فى ابعاد الكرة
38" سيطرة من لاعبي ريال مدريد على مجريات المباراة