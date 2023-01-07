30" نصف ساعة لعب من أحداث الشوط الأول، ومازال التعادل السلبي قائم حتى الآن
مباشرريال مدريد وفياريال: مباشر لحظة بلحظة
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28" تسديدة قوية من باينا من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمى
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26" انحصار الكرة في وسط الملعب دون خطورة على كلا المرميين
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أووووووووووه، ماذا أهدرت يامورينو
24" تمريرة خطيرة تضع جيرارد مورينو فى مواجهة كورتوا لكن البلجيكي يتألق ويبعد الكرة ببراعة
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20" تمريرة رائعة من كريم بنزيما تضع ميلتاو فى مواجهة المرمى ليسددها بقوة لكن تصطدم فى الجدفاع وتتحول إلى ركنية
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17" بطاقة صفراء من نصيب باو توريس بعد تدخل قوي على ميليتاو
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15" ربع ساعة أولى مرت من زمن الشوط الأول والتعادل السلبي قائم بين الفريقين
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14" تسديدة قوية من كريم بنزيما من داخل يسار المنطقة لكنها مرت بجوار القائم
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10" عرضية من فينيسيوس جونيور ابعدها المدافع راؤول ألبيول قبل تسديدة كريم بنزيما
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9" عرضية من الجهة اليمنى عن طريق ميليتاو تصل سهلة بين أحضان الحارس بيبي رينا
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7" خطأ لريال مدريد نفذه توني كروس بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة
- -6" ضغط متقدم من لاعبي فياريال على دفاعات الملكي فى بداية المباراة
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5" عرضية خطيرة من الجهة اليسرى لفريق فياريال وتسديدة بكعب القدم عن طريق فرانسيس كوكلين لكن تصدى لها كورتوا
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2" بداية هجومية لفياريال وتسديدة قوية من أليكس باينا لكنها مرت اعلى المرمى
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل فياريال
يبدا فياريال بقيادة المدرب كيكي سيتيين بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
بيبي رينا
ألبيرتو مورينو - باوتوريس - راؤول ألبيول - خوان فويث
أليكس بائينا - داني باريخو - فرانسيس كوكلين
بيريمي بينو - جيرارد مورينو - صامويل تشيكويزي
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تشكيل ريال مدريد
يبدأ ريال مدريد بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي بالرسم الأتي
الخطة 4-3-3
ثيبو كورتوا
أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - ميرلاند ميندي
لوكا مودريتش - توني كروس - أوريليان تشواميني
فيدريكو فالفيردي - كريم بنزيما- فينيسيوس جونيور
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمبارة فياريال وريال مدريد، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 16 لموسم 2022-23 من بطولة الدوري الإسباني
ريال مدريد تمكن من استعادة صدارة الدوري الإسباني في الجولة الماضية، بعدما حقق الفوز على بلد الوليد بهدفين دون رد، مستفيدًا من تعثر برشلونة بالتعادل مع إسبانيول.
ويتساوى ريال مدريد مع برشلونة في صدارة ترتيب "لا ليجا" حاليًا، حيث يملك الغريمان 38 نقطة بعد مرور 15 جولة من الموسم الحالي.
أما فياريال، الطامح إلى الدخول إلى المربع الذهبي، فقد تمكن من تحقيق فوز ثمين على فالنسيا في الجولة الماضية بهدفين لهدف، ليواصل سلسلة نتائجه الإيجابية.
ويحتل فريق "الغواصات الصفراء" المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما تمكن من حصد 24 نقطة، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط فقط عن المربع الذهبي.