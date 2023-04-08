80' تسديدة ررررائعة قووووووية من تشوكويزي لا تُصد ولا تُرد تسكن أعلى الزاوية اليمنى للحارس كورتوا
مباشرريال مدريد ضد فياريال: مباشر لحظة بلحظة
- -
جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثالث لفياريال
- -
فرررررصة للريال
77' عرررضية رائعة من لوكا إلى أسينسيو الذي يسدد الكرة على الطائر من لمسة واحدة ولكن رينا يمسك بها
- -
خطيررررررررررة لفياريال
76' رأسية من ماندي ولكن الكرة تمر بجوار القائم بسنتيمترات
- -
تبديلين للريال بدخول كامافينجا ومودريتش
- -
72' تسديدة مقووووسة رائعة من فيني ولكن الكرة بجوار القائم
- -
جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل لفياريال
71' تشوكويزي يرسل عررضية، تصل إلى موراليس الذي يسدد الكرة ترتطم بالدفاع، قبل أن تعود له مجددًا ويسددها قووية في المرمى
- -
بطاقة صفراء للاعب فياريال
68' فويث يتحصل على بطاقة صفراء بعد عرقلة فيني
- -
تبديلين لفياريال
67' دخول كلا من مورينو وموراليس
- -
ماذا أهدرت يا بينو؟
65' تمريرة طولية رائعة من لو سيلسو، كورتوا يخرج من مرماه ليشتت الكرة، تصل إلى بينو الذي يحاول تسديد الكرة في المرمى ولكنها تمر بجوار القائم
- -
خطيرررررررة مجددًا من فيني
63' تسدية من البرازيلي، تلمس الدفاع وتمر بجوار القائم.. ركنية للملكي
- -
تبديل للريال
60' خروج بنزيما ودخول فالفيردي
- -
57' هدف ملغي لفياريال بسبب تسلل على عيسى ماندي
- -
أووووووه ناتشو ينقذ الريال
55' ناتشو يشتت الكرة من أمام المرمى بعد خروج كورتوا من مكانه
- -
خطيرررررررررررررررررررة لريال مدريد
53' سيبايوس يقطع الكرة بشكل رائع، يمرر لبنزيما، الذي يمرر إلى فيني وتسديدة قووية ولكنها تمر بجوار القائم
- -
جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني لريال مدريد
47' فيني يستلم الكرة ويراوغ الدفاع بشكل ررائع قبل أن ينهي الكرة في المرمى
- -
تبديل لريال مدريد
45' دخول ميليتاو وخروج ألابا
- -
بداية الشوط الثاني
- -
نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق
- -
فرررصة للريال
45' رأسية من ناتشو ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل
- -
خطيرررررررررررررررررة لفياريال
45' تسديدة رررائعة من فويث ولكن كورتوا يتألق ويُخرج الكرة لركنية