يبدأ المدرب خافيير كاليخا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

أندريس فيرنانديز / ماريو جاسبار / ألفارو جونزاليز / فيونيس موري / خافيير كوينتيلا / فيسينتي إيبورا / ألفونسو بيدرازا / بابلو فورنالس / سانتي كازورلا / جيرارد مورينو / سامويل شوكويزي

#RealMadridVillarreal | Here are the 1⃣1⃣ players to face @realmadriden. Endavant! 💛 pic.twitter.com/rxOjoIDrtu