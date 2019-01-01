ماريانو دياز يسجل الأول لريال مدريد
بعد خطأ من سانتي كازورلا5’الهدف جاء بعد خطأ من سانتي كازورلا ثم إفتك الكرة إبراهيم دياز ومرر كرة بينية في إتجاه ماريانو دياز المنطلق على حدود المنطقة ثم إستقبل الكرة وسددها زاحفة سكنت الشباك
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إليكم تشكيل فياريال لمباراة اليوم
يبدأ المدرب خافيير كاليخا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
أندريس فيرنانديز / ماريو جاسبار / ألفارو جونزاليز / فيونيس موري / خافيير كوينتيلا / فيسينتي إيبورا / ألفونسو بيدرازا / بابلو فورنالس / سانتي كازورلا / جيرارد مورينو / سامويل شوكويزي
#RealMadridVillarreal | Here are the 1⃣1⃣ players to face @realmadriden. Endavant! 💛 pic.twitter.com/rxOjoIDrtu— Villarreal CF English (@Eng_Villarreal) May 5, 2019
إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم
يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
تيبو كورتوا / دانيل كاربخال / خيسوس فاييخو / رافائيل فاران / مارسيلو / توني كروس / كاسيميرو / فيدريكو فالفيردي / إبراهيم دياز / ماريانو دياز / لوكاس فاسكيز
📝 التشكيلة امام @Arab_Villarreal!#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/mesF8Wtvtd— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 5, 2019
كانت آخر مباريات فياريال في الدوري الإسباني أمام فريق هويسكا، وانتهي هذا اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويحتل الغواصات الصفراء حاليًا المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة،، فبعد أن خاض الفريق حتى الآن 35 مباراة في الليجا، حقق الفوز 9 مباريات فقط وتعادل في 13 ، وخسر 13 مباراة.