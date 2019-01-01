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ريال مدريد × فياريال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الجولة 36 من الدوري الإسباني 2018-19

محدث
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Getty Images

2019-05-05T14:18:41Z

6’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان

ماريانو دياز يسجل الأول لريال مدريد

2019-05-05T14:16:49Z

بعد خطأ من سانتي كازورلا

5’الهدف جاء بعد خطأ من سانتي كازورلا ثم إفتك الكرة إبراهيم دياز ومرر كرة بينية في إتجاه ماريانو دياز المنطلق على حدود المنطقة ثم إستقبل الكرة وسددها زاحفة سكنت الشباك

2019-05-05T14:16:15Z

4’جووووووووووول..... والهدف الأول لريال مدريد

2019-05-05T14:15:57Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان

2019-05-05T14:15:34Z

2’ريال مدريد بالزي الأبيض على اليسار وفياريال بالزي الأصفر على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-05-05T14:15:14Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل فياريال لمباراة اليوم

2019-05-05T14:09:07Z

يبدأ المدرب خافيير كاليخا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

أندريس فيرنانديز / ماريو جاسبار / ألفارو جونزاليز / فيونيس موري / خافيير كوينتيلا / فيسينتي إيبورا / ألفونسو بيدرازا / بابلو فورنالس / سانتي كازورلا / جيرارد مورينو / سامويل شوكويزي

 

إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم

2019-05-05T14:08:00Z

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

تيبو كورتوا / دانيل كاربخال / خيسوس فاييخو / رافائيل فاران / مارسيلو / توني كروس / كاسيميرو / فيدريكو فالفيردي / إبراهيم دياز / ماريانو دياز / لوكاس فاسكيز 

 

2019-05-05T14:07:11Z

كانت آخر مباريات فياريال في الدوري الإسباني أمام فريق هويسكا، وانتهي هذا اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويحتل الغواصات الصفراء حاليًا المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة،، فبعد أن خاض الفريق حتى الآن 35 مباراة في الليجا، حقق الفوز 9 مباريات فقط وتعادل في 13 ، وخسر 13 مباراة. 

2019-05-05T14:07:04Z

سقط الميرينجي من جديد أمام أعين عشاقه وخسر من رايو فاليكانو بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، وبهذه الخسارة يظل ريال مدريد فى المركز الثالث في جدول الترتيب وتجمد رصيده عن النقطة 65، فبعد أن خاض الملكي 35 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في خمس، وتلقى 10 هزائم.

2019-05-05T14:06:04Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين ريال مدريد وفياريال على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة 36 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال