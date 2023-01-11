38' ببزيما يسدد ركلة الجزاء بنجاح ويحرز الهدف الأول للريال
مباشرريال مدريد ضد فالنسيا: مباشر لحظة بلحظة
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نهاية الشوط الأول بتقدم الريال بهدف نظيف
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جووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول لريال مدريد
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ررركلة جزاء للريال
37' بنزيما يتحصل على ركلة جزاء بعد أن قام كومارت بعرقلته
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30' فينسيوس يتجاوز كوريا بشكل ررائع، يرركض ويسدد ولكن الكرة في الشباك الخارجية
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22' تسديدة من ألميدا، تلمس الدفاع وتخرج لركنية
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فرصة أولى خطيرررة من فالنسيا
18' عررضية تصل إلى كافاني ورأسية قووية ولكن كورتوا يتألق ويتصدى لها
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14' تسديدة أرضية صاروخية من فالفيردي ولكن الكرة تمر بمحاذاة القائم
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خطيررررة من بنزيما
13' بنزيما يراوغ بشكل رائع قبل أن يتدخل المدافع أوزجاكار وينقذ الموقف
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خطيرررة للريال
9' تمريرة ررائعة من فالفيردي إلى رودريجو الذي يتوغل ويسدد! ولكن الكرة في الشباك الخارجية
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4' ركنية للريال، الكرة تصل إلى ميليتاو ورأسية قووية ولكنها بجوار المرمى
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انطلاق المباراة
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تشكيلة ريال مدريد ضد فالنسيا
قرر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
تيبو كورتوا
ناتشو - أنطونيو روديجير - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز
توني كروس - إدواردو كامافينجا - فيدريكو فالفيردي
فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - روديجو جوس
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تشكيلة فالنسيا ضد ريال مدريد
أما جينارو جاوتوزو، مدرب فالنسيا، فسوف يلعب بالشكل الآتي:
الخطة: 4-4-2
جيورجي مامارداشفيلي
خوسيه جايا - جينك أوزكاجار - إراي كومارت - تييري كوريا
تاني لاتو - صموئيل لينو - أندريه ألميدا - يونس موسى
أدينسون كافاني - جاستن كلويفرت
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في إطار نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لموسم 2022/2023، والذي سيُقام في السعودية، وستُلعب المباراة على ستاد الملك فهد.
يعتبر ريال مدريد هو حامل اللقب في النسخة الماضية بعد أن تغلب في بيلباو على النهائي بهدفين نظيفين، ويسعى المرينجي برغم الغيابات لتجاوز عقبة فالنسيا والمنافسة على البطولة مرة أخرى، لتكون الأولى له في العام والموسم الجديدين.
أما فالنسيا سيشارك في البطولة بعد أن تأهل إلى نهائي الكأس في الموسم الفائت، ويسعى الخفافيش بقيادة جاتوزو لتحقيق المفاجأة والوصول إلى النهائي في انتظار الفائز ما بين برشلونة وريال بيتيس.