أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في إطار نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لموسم 2022/2023، والذي سيُقام في السعودية، وستُلعب المباراة على ستاد الملك فهد.

يعتبر ريال مدريد هو حامل اللقب في النسخة الماضية بعد أن تغلب في بيلباو على النهائي بهدفين نظيفين، ويسعى المرينجي برغم الغيابات لتجاوز عقبة فالنسيا والمنافسة على البطولة مرة أخرى، لتكون الأولى له في العام والموسم الجديدين.

أما فالنسيا سيشارك في البطولة بعد أن تأهل إلى نهائي الكأس في الموسم الفائت، ويسعى الخفافيش بقيادة جاتوزو لتحقيق المفاجأة والوصول إلى النهائي في انتظار الفائز ما بين برشلونة وريال بيتيس.