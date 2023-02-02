أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمبارة ريال مدريد ضد فالنسيا، والتي تقام في إطار مباراة مؤجلة من الجولة 17 لموسم 2022-23 من بطولة الدوري الإسباني، وستُقام على ملعب سانتياجو برنابيو.

يسعى الوصيف ريال مدريد لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة ملاحقة برشلونة الذي ابتعد بصدارة الترتيب بفارق 8 نقاط بعد أن فاز يوم أمس على ريال بيتيس، ويريد الملكي تقليص الفارق مجددًا لخمس نقاط.

أما فالنسيا، يرغب في الابتعاد عن مناطق الخطر حيث يحتل الخفافيش الترتيب الرابع عشر، ويطمح لبداية جديدة تمامًا بعد أن تمت إقالة المدرب جاتوزو بسبب سوء النتائج، ولا توجد فرصة معنويًا أفضل من تحقيق نتيجة إيجابية ضد المرينجي.