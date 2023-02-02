يبدأ فالنسيا بقيادة المدرب سالفادور ماركو بالرسم الآتي
الخطة: 4-3-3
جيورجي مامارداشيلفي
خوسيه جايا - مختار دياخابي - جابرييل باوليستا - ديميتري فولكييه
أندريه ألميدا - هوجو جيامون - يونس موسى
صموئيل لينو - إدينسون كافاني - كاستييلخو
يبدأ فالنسيا بقيادة المدرب سالفادور ماركو بالرسم الآتي
الخطة: 4-3-3
جيورجي مامارداشيلفي
خوسيه جايا - مختار دياخابي - جابرييل باوليستا - ديميتري فولكييه
أندريه ألميدا - هوجو جيامون - يونس موسى
صموئيل لينو - إدينسون كافاني - كاستييلخو
Tonight's XI 🆚 @realmadriden #VCFDNA #RealMadridValencia pic.twitter.com/skCJBrrQQ0— Valencia CF (@valenciacf_en) February 2, 2023
يبدأ ريال مدريد بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي بالرسم الأتي
الخطة: 4-3-3
ثيبو كورتوا
إدواردو كامافينجا - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - ناتشو
داني سيبايوس - توني كروس - لوكا مودريتش
فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو
📋✅ تشكيلة الملكي لمباراة الليلة!— ريال مدريد (@realmadridarab) February 2, 2023
🆚 @valenciacfArab#RealMadridValencia pic.twitter.com/ZQt3vdTpjw
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمبارة ريال مدريد ضد فالنسيا، والتي تقام في إطار مباراة مؤجلة من الجولة 17 لموسم 2022-23 من بطولة الدوري الإسباني، وستُقام على ملعب سانتياجو برنابيو.
يسعى الوصيف ريال مدريد لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة ملاحقة برشلونة الذي ابتعد بصدارة الترتيب بفارق 8 نقاط بعد أن فاز يوم أمس على ريال بيتيس، ويريد الملكي تقليص الفارق مجددًا لخمس نقاط.
أما فالنسيا، يرغب في الابتعاد عن مناطق الخطر حيث يحتل الخفافيش الترتيب الرابع عشر، ويطمح لبداية جديدة تمامًا بعد أن تمت إقالة المدرب جاتوزو بسبب سوء النتائج، ولا توجد فرصة معنويًا أفضل من تحقيق نتيجة إيجابية ضد المرينجي.