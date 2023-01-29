أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في قمة مباريات الجولة 19 من الدوري الإسباني لموسم 2022/2023، والذي سيُقام على ملعب سانتياجو برنابيو.

يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 41 نقطة ويسعى لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة ملاحقة برشلونة الذي ينفرد بصدارة الترتيب برصيد 47 نقطة.

أما ريال سوسيداد، يحتل المركز الثالث برصيد 38 نقطة وفي حال تحقيق الانتصار على الملكي، سيتساوى معه في نفس العدد من النقاط، ولكن الفريق الباسكي لعب مباراة أكثر من حامل اللقب.