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ريال مدريد × ريال سوسيداد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، في إطار منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الإسباني

محدث
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Getty Images

2019-01-06T18:44:41Z

57’ محاولات عديدة من لاعبي ريال مدريد للبحث عن ثغرة فى دفاعات ريال سوسيداد المنظم 

التبديل الاول فى صفوف ريال مدريد

2019-01-06T18:42:49Z

56’ دخول إيسكو وخروج كاسيميرو 

2019-01-06T18:41:26Z

55’ تمريرة طولية من سيرجيو راموس فى إتجاه فينيسيوس جونيور الذي حاول إستلام الكرة لكن تدخل الدفاع وابعدها من امامه

2019-01-06T18:39:54Z

54’ عرضية من لوكاس فاسكيز لداخل المنطقة حولها كريم بنزيمة برأسية ضعيفة تصل سهلة بين أحضان الحارس رولي 

2019-01-06T18:39:10Z

53’ إنطلاقة من خارج المنطقة عن طريق عدنان يانوزاي الذي سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الايمن لمرمي الحارس كورتوا 

2019-01-06T18:38:40Z

52’ ضغط مستمر من لاعبي ريال مدريد لمحاولة لإدراك هدف التعادل 

2019-01-06T18:37:34Z

51’ إنطلاقة خطيرة من فينسيوس جونيور من على حدود المنطقة ليسدد كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-01-06T18:37:26Z

50’ تسديدة قوية من داخل يسار المنطقة عن طريق ميكيل أويارزابال لكنها مرت على حافة القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-01-06T18:36:21Z

49’ تسديدة قوية من فينيسيوس من على حدود المنطقة لكنها مرت على حافة القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-01-06T18:34:09Z

48’ ركنية لريال مدريد تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها فاران برأسية قوية لكن تصدي لها الحارس لتردد امام جونيور الذي سددها تصدي لها الحارس من جديد لتردد امام فاران ويسددها لكنها تصطدم فى جسد الحارس المتألق رولي

2019-01-06T18:33:26Z

47’ تسديدة قوية من لوكا مودريتش من على حدود المنطقة تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-01-06T18:32:10Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2019-01-06T18:17:39Z

45’ الحكم يحتسب 1 دقيقة واحدة وقت بدل ضائع 

2019-01-06T18:16:06Z

44’ عرضية خطيرة خادعة من لوكاس فاسكيز من الجهة اليمنى لكنها تصطدم فى القائم الايمن وتمر بسلام على مرمي ريال سوسيداد 

2019-01-06T18:15:39Z

42’ ضغط قوي للغاية من لاعبي ريال مدريد على دفاعات ريال سوسيداد لإدراك هدف التعادل قبل نهاية أحداث الشوط الأول

بطاقة صفراء من نصيب لوكاس فاسكيز

2019-01-06T18:11:14Z

40’ بطاقة صفراء من نصيب لوكاس فاسكيز بعد تدخل قوي على ميكيل أويارزابال

2019-01-06T18:10:22Z

39’ تمريرات فى منتصف الميدان بين لاعبي سوسيداد لمحاولة تهدئة اللعب والضغط الهجومي من جانب لاعبي ريال مدريد

2019-01-06T18:08:57Z

38’ ركنية تنفذ بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة تلقاها كاسيميرو برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-01-06T18:08:03Z

37’ تمريرة خطيرة تصل إلى سيرجيو راموس داخل يمين المنطقة ليرسلها عرضية فى إتجاه كريم بنزيمة لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-01-06T18:07:35Z

36’ تنفيذ الخطأ بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع قبل رأسية كريم بنزيمة 

بطاقة صفراء من نصيب ويليان جوزيه

2019-01-06T18:07:15Z

35’ بطاقة صفراء من نصيب ويليان جوزيه  بعد تدخل قوي على لوكا مودريتش  من الجهة اليمنى 

2019-01-06T18:06:29Z

34’ عرضية لداخل المنطقة من توني كروس فى إتجاه سيرجيو راموس لكن تدخل قوي من دفاع ريال سوسيداد والحكم يشير بإستمرار اللعب 

2019-01-06T18:05:15Z

32’ ضغط قوي من من لاعبي ريال مدريد لمحاولة البحث عن هدف التعادل 

2019-01-06T18:03:28Z

31’ تمريرات بين لاعبي ريال سوسيداد لمحاولة الإحتفاظ بالكرة 

2019-01-06T18:01:38Z

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول والتقدم لصالح ريال سوسيداد بهدف مقابل لاشئ

2019-01-06T18:00:54Z

29’ تمريرة طولية من مارسيلو فى إتجاه فينيسيوس جونيور على الجهة اليسري لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-01-06T17:58:54Z

27’ تنفيذ الركنية بعرضية من عدنان يانوزاي لداخل المنطقة لكن الحكم يحتسب خطأ لصالح كاسيميرو فى المنطقة الدفاعية 

هجمة خطيرة لريال سوسيداد

2019-01-06T17:58:17Z

26’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق ويليان جوزيه لداخل المنطقة ابعدها راموس فى لوقت المناسب إلى ركنية 

2019-01-06T17:57:20Z

25’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-01-06T17:55:52Z

24’ تنفيذ الركنية بهعرضية لداخل المنطقة حولها سيرجيو راموس برأسية لكن امسكها الحارس بثبات 

2019-01-06T17:55:12Z

23’ خطا من مدافعي ريال سوسيداد يستخلصها لوكاس فاسكيز وينطلق بها لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى ركنية 

2019-01-06T17:54:26Z

22’ تمريرات بين أقدام ريال سوسيداد وضغط متقدم على حامل الكرة من لاعبي ريال مدريد 

تسديدة قوية من لوكا مودريتش

2019-01-06T17:53:00Z

21’ ركنية تنفذ بتمريرة من توني كروس على حدود المنطقة إلى لوكا مودريتش التي استقبلها بتسديدة قوية ابعدها الحارس لتردد امام راموس المتقدم ليحتسب الحكم تسلل على سيرجيو راموس 

2019-01-06T17:52:30Z

21’ تسديدة قوية من كريم بنزيمة من داخل يسار المنطقة لكن ابعدها الحارس إلى ركنية 

2019-01-06T17:51:50Z

20’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق فينسيوس جونيور لداخل المنطقة لكنها أقوي من اللازم مرت إلى رمية تماس

2019-01-06T17:50:39Z

18’ ركنية لفريق ريال سوسيداد تنفذ بعرضية من ويليان جوزيه لكن امسكها الحارس ثيبوه كورتوا 

2019-01-06T17:48:26Z

17’ إنطلاقة من لوكاس فاسكيز من الجهة اليمنى ومحاولة المرور لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-01-06T17:48:01Z

16’ محاولات من لاعبي ريال مدريد لبناء هجمة منظمة 

ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول

2019-01-06T17:46:57Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول ليتقدم الضيوف على اصحاب الأرض بهدف من علامة الجزاء

أوووووووووووووووووو،،،، هجمة خطيرة لريال مدريد

2019-01-06T17:46:04Z

14’ تمريرة رائعة من كريم بنزيمة لداخل يسار المنطقة فى إتجاه فينسيوس جونيور الذي سدد الكرة ساقطة من فوق الحارس لكن ابعدها الدفاع فى الوقت المناسب 

2019-01-06T17:45:18Z

13’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الملكي ريال مدريد

2019-01-06T17:43:18Z

11’ ضغط من لاعبي ريال مدريد لمحاولة البحث عن هدف التعادل 

2019-01-06T17:42:49Z

10’ محاولة الاختراق من الجهة اليسري عن طريق فينسيوس جونيور لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

كريم بنزيمة يواصل إهدار الفرص

2019-01-06T17:40:51Z

9’ تمريرة عرضية من لوكاس فاسكيز من الجهة اليسري تصل إلى فينسيوس جونيور داخل المنطقة ليمررها بلمسة واحدة تمريرة تضع بنزيمة فى مواجهة المرمي لكنها سددها بجوار القائم الايسر 

2019-01-06T17:39:51Z

8’ خطأ لريال مدريد من الجهة اليمنى تنفذ بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-01-06T17:38:48Z

7’ ركنية لريال سوسيداد تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-01-06T17:37:59Z

6’ تمريرة من لوكا مودريتش على حدود المنطقة إلى لوكاس فاسكيز الذي حاول تمريرة الكرة إلى فينسيوس جونيور الذي حاول إستلام الكرة لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح 

2019-01-06T17:36:52Z

5’ تمريرات بين أقدام لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان لكنها لاتشكل خطورة على مرمي ريال سوسيداد 

ويليان جوزيه يفتتح التسجيل من علامة الجزاء

2019-01-06T17:34:21Z

ويليان جوزيه

4’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء عن طريق ويليان جوزيه بتسديدة قوية على يسار الحارس ثيبوه كورتوا 

2019-01-06T17:33:41Z

3’ جوووووووووووووووووووووووووووووول،،،، الهدف الاول لريال سوسيداد عن طريق ويليان جوزيه 

بطاقة صفراء من نصيب كاسيميرو

2019-01-06T17:32:41Z

2’ الحكم يحتسب ركلة جزاء لريال سوسيداد بعد تدخل قوي من كاسيميرو على ميكيل ميرينو 

تشكيل ريال سوسيداد

2019-01-06T17:26:06Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

جيرونيمو رولي / دييجو يورينتي / أريتز إلوستوندو / هيكتور مورينو / أيهين مونوز / عدنان يانوزاي / إياراميندي / ديفيد زوروتوزا / ميكيل ميرينو / ويليان جوزيه / ميكيل أوبارزابال

البدلاء / روبين لي نورماند / خوانمي / جون بواتستا / روبن باردو / جوسيبا زالدوا / إيجور زوبيلديا / أندوني زوباوري

تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم

2019-01-06T17:23:33Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / سيرخيو راموس / رافاييل فاران / مارسيلو / توني كروس / كاسيميرو / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيمة  / فينسيوس جونيور 

البدلاء / سيرخيو رجيلون /ألفارو أدوريوزولا / ناتشو / كيلور نافاس / داني سيبايوس / إيسكو / فيدريكو فالفيردي 

2019-01-05T22:06:28Z

يحتل نادي ريال مدريد المركز الرابع برصيد 39 نقطة، بينما يحل نادي ريال سوسيداد في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة

2019-01-05T22:03:33Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد، على ملعب “سانتياجو برنابيو” في إطار منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الإسباني، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
 