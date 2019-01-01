التبديل الاول فى صفوف ريال مدريد
54’ عرضية من لوكاس فاسكيز لداخل المنطقة حولها كريم بنزيمة برأسية ضعيفة تصل سهلة بين أحضان الحارس رولي
2⃣▶⏱ |0-1| La segunda parte está en marcha.— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) ٦ يناير ٢٠١٩
¡HASTA EL FINAL, VAMOS REAL!
📱 https://t.co/w82EoEpWRh
💻 https://t.co/5mSPY9Y1vC#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/Y3YFDayjKi
2⃣▶⏱ |0-1| La segunda parte está en marcha.— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) ٦ يناير ٢٠١٩
¡HASTA EL FINAL, VAMOS REAL!
📱 https://t.co/w82EoEpWRh
💻 https://t.co/5mSPY9Y1vC#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/Y3YFDayjKi
⏰At the break! pic.twitter.com/ZbBSrTKxnS— Real Sociedad (@RealSociedadEN) ٦ يناير ٢٠١٩
بطاقة صفراء من نصيب لوكاس فاسكيز
بطاقة صفراء من نصيب ويليان جوزيه
هجمة خطيرة لريال سوسيداد
تسديدة قوية من لوكا مودريتش
ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول
أوووووووووووووووووو،،،، هجمة خطيرة لريال مدريد
كريم بنزيمة يواصل إهدار الفرص
ويليان جوزيه يفتتح التسجيل من علامة الجزاء
ويليان جوزيه4’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء عن طريق ويليان جوزيه بتسديدة قوية على يسار الحارس ثيبوه كورتوا
GOOOOOALLLLLLL!!!!!!!!! #RealMadridRealSociedad pic.twitter.com/LJ7Hrnpxlu— Real Sociedad (@RealSociedadEN) ٦ يناير ٢٠١٩
بطاقة صفراء من نصيب كاسيميرو
٦ يناير ٢٠١٩
تشكيل ريال سوسيداد
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
جيرونيمو رولي / دييجو يورينتي / أريتز إلوستوندو / هيكتور مورينو / أيهين مونوز / عدنان يانوزاي / إياراميندي / ديفيد زوروتوزا / ميكيل ميرينو / ويليان جوزيه / ميكيل أوبارزابال
📝 Tonight’s starting XI! We’re going all out for our first victory of the year!! AÚPA REAL!!! 🔵⚪🔵#RealMadridRealSociedad pic.twitter.com/JT3kvgYwKP— Real Sociedad (@RealSociedadEN) ٦ يناير ٢٠١٩
البدلاء / روبين لي نورماند / خوانمي / جون بواتستا / روبن باردو / جوسيبا زالدوا / إيجور زوبيلديا / أندوني زوباوري
تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / سيرخيو راموس / رافاييل فاران / مارسيلو / توني كروس / كاسيميرو / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيمة / فينسيوس جونيور
📋 ¡Nuestro once inicial frente a la @RealSociedad!#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/5PqXZM3nzS— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) ٦ يناير ٢٠١٩
البدلاء / سيرخيو رجيلون /ألفارو أدوريوزولا / ناتشو / كيلور نافاس / داني سيبايوس / إيسكو / فيدريكو فالفيردي