أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الإسباني لموسم 2022-2023، على ملعب بينيتو فيامارين.

يسعى ريال مدريد صاحب المركز الثاني لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة ملاحقة برشلونة الذي كان قد انتصر على فالنسيا في نفس الجولة بهدف نظيف، وتقليص الفارق بينهما مجددًا إلى 7 نقاط.

أما ريال بيتيس يتواجد في الترتيب الخامس برصيد 40 نقطة، ويرغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الاقتراب من المركز الثالث الذي يبعده عنه حاليًا خمس نقاط فقط.