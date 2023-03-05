مباشرريال بيتيس ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الإسباني لموسم 2022-2023 على ملعب بينيتو فيامارين

Betis Séville Real Madrid LigaGOAL
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ريال بيتيس vs ريال مدريدريال مدريدريال بيتيسالدوري الإسباني - لا ليجا
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    انطلاق المباراة

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    تشكيلة ريال بيتيس ضد ريال مدريد

    أما مانويل بيلجريني، مدرب ريال بيتيس، فسوف يلعب بالشكل الآتي:

    الخطة: 4-2-3-1

    كلاوديو برافو
    خوان ميراندا - لويز فيليبي - جيرمان بيزيلا - يوسف سابالي
    ويليام كارفاليو - جويدو رودريجيز
    أيتور رويبال - آيوزي بيريز - رودري
    بورخا إيجلسياس

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    تشكيلة ريال مدريد ضد ريال بيتيس

    قرر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الاعتماد على الشكل الآتي:

    الخطة 4-3-3

    تيبو كورتوا
    إدواردو كامافينجا - أنطونيو روديجير - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز
    توني كروس - أوريلين تشواميني - فيدريكو فالفيردي
    فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - روديجو جوس

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    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الإسباني لموسم 2022-2023، على ملعب بينيتو فيامارين.

    يسعى ريال مدريد صاحب المركز الثاني لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة ملاحقة برشلونة الذي كان قد انتصر على فالنسيا في نفس الجولة بهدف نظيف، وتقليص الفارق بينهما مجددًا إلى 7 نقاط.

    أما ريال بيتيس يتواجد في الترتيب الخامس برصيد 40 نقطة، ويرغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الاقتراب من المركز الثالث الذي يبعده عنه حاليًا خمس نقاط فقط.