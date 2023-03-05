أما مانويل بيلجريني، مدرب ريال بيتيس، فسوف يلعب بالشكل الآتي:
الخطة: 4-2-3-1
كلاوديو برافو
خوان ميراندا - لويز فيليبي - جيرمان بيزيلا - يوسف سابالي
ويليام كارفاليو - جويدو رودريجيز
أيتور رويبال - آيوزي بيريز - رودري
بورخا إيجلسياس
أما مانويل بيلجريني، مدرب ريال بيتيس، فسوف يلعب بالشكل الآتي:
الخطة: 4-2-3-1
كلاوديو برافو
خوان ميراندا - لويز فيليبي - جيرمان بيزيلا - يوسف سابالي
ويليام كارفاليو - جويدو رودريجيز
أيتور رويبال - آيوزي بيريز - رودري
بورخا إيجلسياس
💚🤍🖤— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) March 5, 2023
¡Nuestro once inicial para el #RealBetisRealMadrid!#DíaDeBetis pic.twitter.com/GAXd0sZSmo
قرر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
تيبو كورتوا
إدواردو كامافينجا - أنطونيو روديجير - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز
توني كروس - أوريلين تشواميني - فيدريكو فالفيردي
فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - روديجو جوس
📋✅ تشكيلتنا لمباراة الليلة!— ريال مدريد (@realmadridarab) March 5, 2023
🆚 ريال بيتيس #RealBetisRealMadrid pic.twitter.com/a0ADM0v9gL
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الإسباني لموسم 2022-2023، على ملعب بينيتو فيامارين.
يسعى ريال مدريد صاحب المركز الثاني لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة ملاحقة برشلونة الذي كان قد انتصر على فالنسيا في نفس الجولة بهدف نظيف، وتقليص الفارق بينهما مجددًا إلى 7 نقاط.
أما ريال بيتيس يتواجد في الترتيب الخامس برصيد 40 نقطة، ويرغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الاقتراب من المركز الثالث الذي يبعده عنه حاليًا خمس نقاط فقط.