لورين مورون يسجل الأول لريال بيتيس
بتصويبة من داخل المنطقة
62’الهدف جاء بعد كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر عن طريق أندرس جواردادو إلى داخل المنطقة قابلها مورون بتصويبة قوية سكنت شباك الحارس كايلور نافاس
61' ⏱⚽️ GOAL! 👏 @loren taps in an assist from @AGuardado18!!!— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) May 19, 2019
⚪⚪ #RealMadridRealBetis 0-1 💚⚪️#RBBlive pic.twitter.com/66HsQ5uesu
45’نهاية الشوط الأول
⏸ نهاية الشوط الأول:— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 19, 2019
ريال مدريد 0-0 بيتيس#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/zOJSsTMgpV
بطاقة صفراء
انطلاق المباراة
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
⏱1⃣ بداية الشوط الأول!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 19, 2019
ريال مدريد 0-0 بيتيس#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/PZ7WGNxvN5
تشكيل ريال بيتيس
يبدأ المدرب كيكي سيتين بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من
باو لوبيز / عيسى ماندي / مارك باترا / زهير فضال / ويليام كارفاليو / فرانسيس جيريرو / ويلفريد كابتوم / أندرس جواردادو / جونيور فيربو / جيوفاني لو سيلسو / لورين مورون
Let's do it again! 🥁🎳💥#BetisDay #RealMadridRealBetis pic.twitter.com/aexbJD6Noa— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) May 19, 2019
تشكيل ريال مدريد
يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
كيلور نافاس / دانييل كاربخال / رافائيل فاران / ناتشو / مارسيلو / لوكا مودريتش / ماركوس يورنتي / فيدريكو فالفيردي / إبراهيم دياز / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيما
📝 التشكيلة امام @RealBetis!#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/lyYG19QsWM— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 19, 2019
يأتي فريق ريال بيتيس في المركز العاشر في ترتيب الليجا برصيد 47 نقطة، خلف إسبانيول الذي يحتل المركز التاسع برصيد 47 نقطة، وكانت آخر مبارياته في الدوري الإٍسباني ضد فريق هويسكا، وحققوا الفوز بهدفين مقابل هدف، فبعد أن خاض الفريق 37 مباراة في الليجا، استطاع تحقيق الانتصار في 13 مباراة، وتعادل في 8، وخسر 16 مباراة.
خسر الميرينجي في مباراته الأخيرة خارج الديار على يد ريال سوسيداد بثلاثية مقابل هدف، وذلك في إطارمنافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني، وبهذه الخسارة بقى الفريق الملكي في المركز الثالث برصيد 68 نقطة، وبفارق عشر نقاط كاملة عن فالنسيا الذي حجز مكان بشكل كبير في دوري الأبطال الموسم المقبل، فبعد مرور 37 جولة، استطاع ريال مدريد أن يحقق الفوز 21 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 11 هزيمة.