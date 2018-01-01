الملكي القادم من خسارة مذلة علي ملعبه ووسط جماهيره في دوري الأبطال الأوروبي، عندما واجه نادي سسكا موسكو في اللقاء الماضي والأخير ضمن دور المجموعات، يعود للبطولة المحلية، حيث لتحقيق إنتصار وحصد ثلاث نقاط ستكون هامة للغاية في إطار مشواره من أجل العودة للمنافسة علي اللقب