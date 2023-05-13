45+1" نهاية الشوط الأول
مباشرريال مدريد ضد خيتافي: مباشر لحظة بلحظة
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45" الحكم أضاف دقيقة وقت بدل ضائع
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40" بطاقة صفراء من نصيب إدواردو كامافينجا وخطأ لصالح خيتافي
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35" تسديدة قوية من داني سيبايوس من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمى
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30" نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
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27" بطاقة صفراء من نصيب خايمي ماتا بعد تدخل قوي على فالفيردي فى وسط الملعب
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20" تمريرات قصيرة بين لاعبي خيتافي في منتصف الملعب
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15" تسديدة قوية من خوان أنطونيو من على حدود المنطقة مرت اعلى المرمى
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13" تمريرات قصيرة بين لاعبي ريال مدريد فى وسط ملعب خيتافي
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8" محاولة التسديد من ماركو أسينسيو لكن الكرة اصطدمت فى الدفاع لتصل سهلة للحارس ديفيد سوريا
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7" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ريال مدريد فى وسط الملعب
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4" ركنية لخيتافي نفذها كارليس ألينا بعرضية داخل المنطقة ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة
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تهديد أول لخيتافي
2" تسديدة قوية من ماكسيموفيتش من على حدود المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى كورتوا
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل خيتافي ضد ريال مدريد
يبدا خيتافي بقيادة المدرب خوسي بوردالاس بالرسم الآتي
الخطة 5-4-1
ديفيد سوريا
خوان أنطونيو - داكونام ديني - ستيفان ميتروفيتش - عمر الدريتي - جاستون الفاريز
كريستيان بورتو - نيمانيا ماكسيموفيتش - كارليس ألينا - خايمي ماتا
بورخا مايورال
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تشكيل ريال مدريد ضد خيتافي
يبدا ريال مدريد بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
ثيبو كورتوا
لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - ناتشو - رودريجو سيلفا
داني سيبايوس - أوريليان تشواميني - إدواردو كامافينجا
فيدريكو فالفيردي - ماركو أسينسيو - إدين هازارد
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أهلا بكم في البث المباشر المقدم لكم من جول، يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مباراة ريال مدريد وخيتافي، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 34 في موسم 2022-23 من بطولة الدوري الإسباني.
ريال مدريد يدخل المباراة بعد أن انتهت آماله نظريًا في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني، بعد خسارة مباراة الجولة الماضية أمام ريال سوسييداد بثنائية نظيفة، وتراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 68 نقطة.
أما خيتافي، الساعي إلى الخروج من مثلث الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، فيدخل المباراة ولا بديل أمامه عن الفوز، من أجل التقدم في جدول الترتيب، خاصة وأنه يحتل المركز 18 برصيد 34 نقطة، متخلفًا بفارق الأهداف عن فالنسيا.