أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول.... حيث لقاء يجمع بين ريال مدريد وجيرونا في ذهاب الدور ربع النهائي من كاس ملك إسبانيا 2018-19