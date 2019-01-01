دخول لاعبي ريال مدريد لإجراء عمليات الإحماء
🔥 تمارين الإحماء!🔥 pic.twitter.com/bh9LHEA4MW— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 17, 2019
إليكم تشكيل جيرونا لمباراة اليوم
يبدأ المدرب أوزيبيو ساركيستان بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من
ياسين بونو / جوناس راماليو / بيدرو ألكالا / خوان بيدرو / بيدرو بورو / بيري بونس / دوجلاس لويز / أليكس جرانيل / راؤول جارسيا / كريستيان بورتو / كريستيان ستواني
Onze guerrers blanc-i-vermells...🔥— Girona FC (@GironaFC) February 17, 2019
🏟️ Estadi Santiago Bernabéu#RealMadridGirona #GironaFC #OrgullGironí pic.twitter.com/WFkENYvHWW
إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم
يبدأ المدرب سانتياجو سولاري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
تيبو كورتوا / ألفارو أودريوزولا / رافائيل فاران / سيرخيو راموس / مارسيلو / توني كروس / كاسيميرو / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيمه / ماركو أسينسيو
📝 تشكيلة @realmadridarab أمام @GironaFC!#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/ZMdZouJPKC— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 17, 2019
كانت آخر مباريات جيرونا في الدوري الإٍسباني ضد هويسكا الذي يتزيل جدول التريتب حاليًا، وخسروا هذه المباراة بهدفين مقابل لاشي، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم فاز الفريق في خمس مباريات، وتعادل في تسع، وخسر مثلهم.
يدخل الميرينجي هذا اللقاء وهو قادم من فوز مهم خارج الديار على حساب فريق أياكس بهدفين مقابل هدف، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أما في الدوري فيحتل الملكي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة وبفارق ست نقاط فقط عن الصدارة، فبعد أن خاض المكلي 23 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 14 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم.