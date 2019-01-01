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ريال مدريد × جيرونا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني 2018-19

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Getty Images

دخول لاعبي ريال مدريد لإجراء عمليات الإحماء

2019-02-17T10:49:34Z

إليكم تشكيل جيرونا لمباراة اليوم

2019-02-17T10:44:15Z

يبدأ المدرب أوزيبيو ساركيستان بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من

ياسين بونو / جوناس راماليو / بيدرو ألكالا / خوان بيدرو / بيدرو بورو / بيري بونس / دوجلاس لويز / أليكس جرانيل / راؤول جارسيا / كريستيان بورتو / كريستيان ستواني

 

إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم

2019-02-17T10:42:21Z

يبدأ المدرب سانتياجو سولاري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

تيبو كورتوا / ألفارو أودريوزولا / رافائيل فاران / سيرخيو راموس / مارسيلو / توني كروس / كاسيميرو / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيمه / ماركو أسينسيو

 

2019-02-17T10:41:15Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإسباني جيليرمو فيرنانديز

2019-02-17T10:41:11Z

كانت آخر مباريات جيرونا في الدوري الإٍسباني ضد هويسكا الذي يتزيل جدول التريتب حاليًا، وخسروا هذه المباراة بهدفين مقابل لاشي، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم فاز الفريق في خمس مباريات، وتعادل في تسع، وخسر مثلهم.

2019-02-17T10:41:00Z

يدخل الميرينجي هذا اللقاء وهو قادم من فوز مهم خارج الديار على حساب فريق أياكس بهدفين مقابل هدف، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أما في الدوري  فيحتل الملكي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة وبفارق ست نقاط فقط عن الصدارة، فبعد أن خاض المكلي 23 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 14 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم.

2019-02-17T10:39:43Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين ريال مدريد وجيرونا على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 