ريال مدريد وجلطة سراي: مباشر لحظة بلحظة

سيرخيو راموس يسجل الهدف الثالث لريال مدريد
وصف الهدف15’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة متقنة من سيرخيو راموس من فوق الحارس فرناندو موسليرا
14' | 3-0 | ¡GOOOOOOOOOOOOOOL de @SergioRamos!#FIFA20 | #RMUCL pic.twitter.com/WUEVHZIOUh— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) November 6, 2019
بطاقة صفراء من نصيب ستيفين نزونزي
رودريجو سيلفا يسجل الهدف الثاني لريال مدريد
وصف الهدف8’ الهدف جاء بعد عرضية رائعة من مارسيلو من الجهة السري تلقاها رودريجو برأسية رائعة على يسار الحارس فرناندو موسليرا
7' | 2-0 | ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de @RodrygoGoes! ¡Doblete del brasileño!#FIFA20 | #RMUCL pic.twitter.com/HO8DrLhQKr— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) November 6, 2019
رودريجو سيلفا يسجل الهدف الأول لريال مدريد
وصف الهدف5’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق مارسيلو تلقاها رودريجيو سيلفا من داخل يمين المنطقة وراوض الكرة وسددها تسديدة رائعة علي يمين الحارس فرناندو موسليرا
4' | 1-0 | ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de @RodrygoGoes! #FIFA20 | #RMUCL pic.twitter.com/fHyK3G329e— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) November 6, 2019
بداية المباراة
1⃣▶ | 0-0 | ¡Empieza el encuentro!— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) November 6, 2019
👉 @realmadrid - @GalatasaraySK
📱 https://t.co/w82EoEpWRh
💻 https://t.co/r9V7ncSqe6#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/D0CdTgHGUY
التشكيل الرسمي لجلطة سراي
يبدأ المدرب فاتح تريم بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من
فرناندو موسليرا / ماريانو / كريستيان لوينداما / ماركاو / يوتو ناجاتومو / جيان سيري / ستيفين نزونزي / ماريو ليمينا / سفيان فيجولي / فلورين أندوني / ريان بابل
🤜🤛1⃣1⃣ | #RMvGS #UCL pic.twitter.com/XD1kv8Juwq— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 6, 2019
البدلاء / أوكان كوسوك / عمير بيرم / ريان دونك / يونس بلهنده / سلجوق إينان / آدم بويوك / إيمري مور
التشكيل الرسمي لريال مدريد
يبدأ زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من
ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / سيرخيو راموس / رافايل فاران / مارسيلو / توني كروس / كاسيميرو / فيدريكو فالفيردي / رودريجو سيلفا / كريم بنزيمة / إدين هازارد
📋✅ ¡Nuestro XI inicial 🆚 @GalatasaraySK! #RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/au67WyWKhw— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) November 6, 2019
البدلاء / الفونس أريولا / إيدير ميليتاو / فيرلاند ميندي / لوكا مودريتش / إيسكو / لوكاس فاسكيز / لوكا يوفيتش
على الجانب الآخر لم يكن جلطة سراي أكثر حظًا من الملكي في بداية جولاته بالموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا 2019-20، ولكنه يُقدم أداءً مُشرفًا للكرة التركية حتى الآن، والذي يعي جيداً صعوبة التأهل في ظل وجود كلٌا من باريس سان جيرمان وريال مدريد في نفس المجموعة.
ولكن بعد الانتصار الآخير بات ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وبفارق نقطتين فقط عن كلوب بروج، و5 نقاط كاملة عن باريس سان جيرمان المتصدر بالعلامة الكاملة.
استطاع الملكي أن يفوز على جلطة سراي في تركيا بهدف دون رد، ليُجدد الأمال مرة آخرى في التأهل بعدما هُزم في المباراة الأولى بالبطولة بثلاثية نظيفة خارج الديار على يد باريس سان جيرمان، ولكن الصدمة الأكبر كانت في الجولة الثانية عندما تعادل مع كلوب بروج بنتيجة (2-2) على ملعب السانتياجو بيرنابيو.