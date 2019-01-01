ريال مدريد وجلطة سراي: مباشر لحظة بلحظة

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يفتح استاد السانتياجو بيرنابيو أبوابه لاستضافة مباراة ريال مدريد ضد جلطة سراي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.