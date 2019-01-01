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ريال مدريد × توتنهام | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد ضد توتنهام في نصف نهائي كأس أودي 2019، والتي ستقام على ملعب أليانز آرينا

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Getty Images

هاري كين يفتتح التسجيل لتوتنهام

2019-07-30T16:24:54Z

بعد خطأ فادح من مارسيلو

24’الهدف جاء بعد تمريرة بينية خاطئة عن طريق مارسيلو وصلت إلى هاري كين على حدود المنطقة ثم إستقبل الكرة وانطلق داخل المنطقة وسددها أرضية سكنت على يمين كايلور نافاس

2019-07-30T16:23:53Z

23’حوووووووووووووول... والهدف الأول للسبيرز عن طريق هاري كين

2019-07-30T16:23:11Z

22’لاعبي السبيرز يتبادلون التمريرات في وسط الميدان

2019-07-30T16:22:44Z

21’تصويبة صاروخية من خارج المنطقة عن طريق ندومبيلي تصدى لها كايلور نافاس ببراعة وأبعدت إلى ركنية

2019-07-30T16:21:52Z

20’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق داني روز قابلها هاري كين بتصويبة  قوية تصدى لها كايلور نافاس ووصلت أمام إيريك لاميلا الذي سددها قوية إصطدمت بدفاعات الميرينجي ثم أبعدت خارج المنطقة

2019-07-30T16:19:45Z

19’اوووووووووووووووه.. توتنهام كاد أن يسجل أول الأهداف

2019-07-30T16:17:57Z

18’انطلاقة من الجهة اليسرى عن طريق إدين هازارد ثم حاول اختراق الدفاعات، لكن خوان فويث تدخل وأبعد الخطورة عن مرمى فريقه

2019-07-30T16:17:29Z

17’توني كروس سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بسلام على مرمى الحارس بابلو جازانيجا

2019-07-30T16:16:26Z

16’كرة بينية عن طريق مارسيلو في إتجاه دوريجو جويس المنطلق ناحية منطقة الجزاء، تُبعد من أمامه من دفاعت السبيرز

2019-07-30T16:16:10Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-07-30T16:15:22Z

14’انحصار للعب في وسط الميدان وحتى الآن لايوجد خطورة حقيقية تُذكر على مرمى الفريقين

2019-07-30T16:13:29Z

13’خطأ لصالح ندومبيلي بعد تدخل من لوكاس فاكسيز في وسط الميدان

2019-07-30T16:13:10Z

12’كرة عرضية من الجانب الأيمن بأقدام خوان فويث أبعدت من دفاعات الميرينجي

2019-07-30T16:12:17Z

11’هاري كين سدد كرة من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات ريال مدريد وتحولت إلى منتصف الميدان

2019-07-30T16:10:02Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-07-30T16:08:49Z

8’انحصار للعب في منتصف الميدان وريال مدريد الأكثر سيطرة على مجريات اللقاء

2019-07-30T16:07:20Z

7’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق داني روز إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-07-30T16:06:40Z

6’لاعبي توتنهام يواصلون الضغط المتقدم على دفاعات ريال مدريد في محاولة لخطف الكرة والوصول لمرمى كايلور نافاس

2019-07-30T16:06:20Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-07-30T16:04:18Z

4’ضغط رائع من كريم بنزيما على بابلو جانازانيجا كاد أن يفتك الكرة، لكن أبعدت ببراعة من الحارس إلى منتصف الميدان

2019-07-30T16:03:45Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان

2019-07-30T16:03:09Z

2’ريال مدريد بالزي الأبيض على اليمين وتوتنهام بالزي الأزرق على اليسار

2019-07-30T16:03:01Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

 

تشكيل توتنهام

2019-07-30T15:50:36Z

يبدأ المدرب ماوريسيو بوكيتينو بطريقة 4/2/3/1

بابلو جازانيجا / خوان فويث / توبي آلديرفايريلد / يان فيرتونجن / داني روز / هاري وينكس / تانجي ندومبيلي / إيريك لاميلا / كريستيان إريكسن / سون هيونج مين / هاري كين

 

تنشكيل ريال مدريد

2019-07-30T15:48:37Z

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

كايلور نافاس / دانييل كاربخال / رافائيل فاران / سيرخيو راموس / مارسيلو / توني كروس / لوكا مودريتش / رودريجو جويس / إدين هازارد / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيما

 

2019-07-30T15:47:01Z

استهل توتنهام مشواره في بطولة الكأس الدولية بتحقيق الفوز على حساب يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم تلقى خسارة في ثاني اللقاءات الودية على يد فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف، وسيدخل هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق الانتصار ليلاقي الفائز من بايرن ميونخ وفنربخشة في نهائي بطولة كأس أودي، ويستهل السبيرز مشوارهم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام يوم 10 أغسطس عندما يستضيفوا فريق أستون فيلا.

2019-07-30T15:46:51Z

تلقى الميرينجي خسارة كبيرة على يد فريق أتلتيكو مدريد بنتيجة (7-3)، ضمن منافسات بطولة الكأس الودية للأبطال، وخاض الملكي قبل لقاء الأتلتي مبارتين وديتين في نفس البطولة، الأولى كانت أمام بايرن ميونخ الألماني وتلقوا خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم حقق ريال مدريد فوز صعب بركلات الترجيح في المواجهة الثانية على حساب فريق أرسنال، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل إيجابي بهدفين لكل منهما.

2019-07-30T15:46:17Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف ملعب أليانز آرينا مباراة تجمع بين ريال مدريد وتوتنهام، في بطولة كأس أودي الودية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.