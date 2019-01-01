هاري كين يفتتح التسجيل لتوتنهام
بعد خطأ فادح من مارسيلو24’الهدف جاء بعد تمريرة بينية خاطئة عن طريق مارسيلو وصلت إلى هاري كين على حدود المنطقة ثم إستقبل الكرة وانطلق داخل المنطقة وسددها أرضية سكنت على يمين كايلور نافاس
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
We're up and running at the Allianz Arena! 👊— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 30, 2019
⚪ #RMFC 0-0 #THFC 🔵
تشكيل توتنهام
يبدأ المدرب ماوريسيو بوكيتينو بطريقة 4/2/3/1
بابلو جازانيجا / خوان فويث / توبي آلديرفايريلد / يان فيرتونجن / داني روز / هاري وينكس / تانجي ندومبيلي / إيريك لاميلا / كريستيان إريكسن / سون هيونج مين / هاري كين
#THFC: Gazzaniga, Foyth, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Winks, Ndombele, Lamela, Eriksen, Son, Kane.#AudiCup ⚪️ #COYS pic.twitter.com/BQC4S8V78D— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 30, 2019
تنشكيل ريال مدريد
يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
كايلور نافاس / دانييل كاربخال / رافائيل فاران / سيرخيو راموس / مارسيلو / توني كروس / لوكا مودريتش / رودريجو جويس / إدين هازارد / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيما
📋 تشكيل ريال مدريد امام @SpursOfficial! #هلا_مدريد pic.twitter.com/meOI7GETl6— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) July 30, 2019
استهل توتنهام مشواره في بطولة الكأس الدولية بتحقيق الفوز على حساب يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم تلقى خسارة في ثاني اللقاءات الودية على يد فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف، وسيدخل هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق الانتصار ليلاقي الفائز من بايرن ميونخ وفنربخشة في نهائي بطولة كأس أودي، ويستهل السبيرز مشوارهم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام يوم 10 أغسطس عندما يستضيفوا فريق أستون فيلا.
تلقى الميرينجي خسارة كبيرة على يد فريق أتلتيكو مدريد بنتيجة (7-3)، ضمن منافسات بطولة الكأس الودية للأبطال، وخاض الملكي قبل لقاء الأتلتي مبارتين وديتين في نفس البطولة، الأولى كانت أمام بايرن ميونخ الألماني وتلقوا خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم حقق ريال مدريد فوز صعب بركلات الترجيح في المواجهة الثانية على حساب فريق أرسنال، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل إيجابي بهدفين لكل منهما.