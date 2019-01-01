استهل توتنهام مشواره في بطولة الكأس الدولية بتحقيق الفوز على حساب يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم تلقى خسارة في ثاني اللقاءات الودية على يد فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف، وسيدخل هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق الانتصار ليلاقي الفائز من بايرن ميونخ وفنربخشة في نهائي بطولة كأس أودي، ويستهل السبيرز مشوارهم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام يوم 10 أغسطس عندما يستضيفوا فريق أستون فيلا.