أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في إطار ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2022/2023، والذي سيُقام على ملعب سانتياجو برنابيو.

تأهل ريال مدريد إلى هذا الدور بعد أن نجح في تخطي عقبة أتلتيكو مدريد وقلب الطاولة على جاره في ربع النهائي، حيث كان الملكي متأخرًا بهدف ولكنه فاز في النهاية بثلاثية، ويسعى لتحقيق فوز مريح على أرضه ووسط جماهيره في ذهاب كلاسيكو الكأس.

أما برشلونة فكان قد صعد إلى نصف النهائي عقب تخطي العنيد سوسيداد بهدف نظيف، ويأمل في تجنب الخسارة على الأقل في لقاء الليلة، خاصًة مع كثرة الإصابات وغياب الثلاثي ليفاندوفيسكي، بيدري وديمبيلي.