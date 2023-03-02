مباشرريال مدريد ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-23
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نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة على الريال بهدف نظيف
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44' بطاقة صفراء لرافينيا بعد أن قام بشد فينسيوس من القميص
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فرررصة للريال
41' تمريرة مذهلة من كروس إلى كارباخال الذي سدد الكرة من لمسة واحدة ولكنها تعلو المرمى
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37' عررررضية من جافي، ولكن الكرة قوة وتمر من أمام رافينيا وتخرج ركلة مرمى لريال مدريد
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33' تسديدة من مودريتش ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل، وسط اعتراض من لاعبي برشلونة على استمرار الهجمة بسبب سقوط كيسي داخل منطقة جزاء فريقه للإصابة
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29' خطأ لصالح ريال مدريد، بعد تدخل خشن من جافي على كامافينجا
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول برشلونة يسجل هدف التقدم
25' تمريرة خاطئة من كامافينجا، مرتدة للبارسا، فيران توريس يمرر إلى كيسي الذي يسدد الكرة، يتصدى لها كورتوا، ترتد إليه وتسكن المرمى
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24' بطاقة صفراء من نصيب فينسيوس بعد أن مسك برأس دي يونج أثناء التحام الثنائي في إحدى الكرات
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14' تسديدة قوووية من كروس ولكن الكرة ترتطم في ظهر المدافع كوندي، وتخرج لركنية
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هدف ملغي لريال مدريد
12' هدف أبيض للملكي بسبب وجود تسلل على بنزيما
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6' فينسيوس يحاول المراوغة ويسدد ولكن الكرة بعيدة عن المرمى
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أوووووووه ريال مدريد يهدر فرصة التقدم المبكر
1' تمريرة ررائعة من كارباخال إلى مودريتش الذي اخترق الدفاع بشكل رائع، لوكا يحاول الانفراد بالمرمى، يسدد كرة قووية ولكنها في الشباك الخارجية
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انطلاق المباراة
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تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد
أما تشافي، مدرب برشلونة، فسوف يلعب بالشكل الآتي في الكلاسيكو:
الخطة: 4-3-3
أندريه تير شتيجن
أليخاندرو بالدي - ماركوس ألونسو - جويل كوندي - رونالد أراوخو
فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - فرانك كيسي
جافي - فيران توريس - رافينيا
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تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة
قرر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الاعتماد على الشكل الآتي في القمة المُنتظرة:
الخطة 4-3-3
تيبو كورتوا
ناتشو - أنطونيو روديجير - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
توني كروس - إدواردو كامافينجا -لوكا مودريتش
فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيدريكو فالفيردي
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في إطار ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2022/2023، والذي سيُقام على ملعب سانتياجو برنابيو.
تأهل ريال مدريد إلى هذا الدور بعد أن نجح في تخطي عقبة أتلتيكو مدريد وقلب الطاولة على جاره في ربع النهائي، حيث كان الملكي متأخرًا بهدف ولكنه فاز في النهاية بثلاثية، ويسعى لتحقيق فوز مريح على أرضه ووسط جماهيره في ذهاب كلاسيكو الكأس.
أما برشلونة فكان قد صعد إلى نصف النهائي عقب تخطي العنيد سوسيداد بهدف نظيف، ويأمل في تجنب الخسارة على الأقل في لقاء الليلة، خاصًة مع كثرة الإصابات وغياب الثلاثي ليفاندوفيسكي، بيدري وديمبيلي.