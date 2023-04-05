مباشربرشلونة ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-23
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تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد
أما تشافي، مدرب برشلونة، فسوف يلعب بالشكل الآتي في الكلاسيكو:
الخطة: 4-3-3
أندريه تير شتيجن
أليخاندرو بالدي - ماركوس ألونسو - جويل كوندي - رونالد أراوخو
سيرجي روبيرتو - سيرجيو بوسكيتس - فرانك كيسي
جافي - روبيرت ليفاندوفيسكي - رافينيا
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تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة
قرر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الاعتماد على الشكل الآتي في القمة المُنتظرة:
الخطة 4-3-3
تيبو كورتوا
إدواردو كامافينجا - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
توني كروس -لوكا مودريتش - فيدريكو فالفيردي
فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في إطار إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2022/2023، والذي سيُقام على ملعب سبوتيفاي كامب نو.
نجح برشلونة في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو بهدف نظيف برغم غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين، ويسعى لتكرار تفوقه على الملكي مؤخرًا، من أجل التأهل للمبارة النهائية.
في المقابل يحتاج ريال مدريد للفوز بفارق هدفين من أجل حسم التأهل والمنافسة على البطولة حتى النهاية، والتي سيكون الطرف الثاني فيها هو أوساسونا الذي صعد عقب تجاوزه أتليتك بيلباو بهدفين لهدف في مباراة امتدت للأشواط الإضافية.