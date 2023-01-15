3" بداية هادئة من كلا الفريقين وإنحصار الكرة فى وسط الميدان
مباشركلاسيكو الأرض ريال مدريد وبرشلونة: مباشر لحظة بلحظة نهائي السوبر الإسباني 2023
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد
يبدأ برشلونة بقيادة المدرب شابي هيرنانديز بالرسم الأتي
الخطة 4-3-3
مارك تير شتيجن
جول كوندي - أندرياس كريستنسن - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي
سيرخيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - جافي
عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفيسكي - بيدري
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تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة
يبدا ريال مدريد بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
تيبوه كورتوا
داني كارباخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو رودريجير - فيرلاند ميندي
توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا
فيدريكو فالفيردي - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023 بالممكلة العربية السعودية.
ريال مدريد وصل إلى النهائي بعد الفوز على فالنسيا بركلات الترجيح، وهي نفس الطريقة التي أقصى بها برشلونة ريال بيتيس في طريقه إلى النهائي.