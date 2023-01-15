أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023 بالممكلة العربية السعودية.

ريال مدريد وصل إلى النهائي بعد الفوز على فالنسيا بركلات الترجيح، وهي نفس الطريقة التي أقصى بها برشلونة ريال بيتيس في طريقه إلى النهائي.