أهلا بكم في البث المباشر لمباراة ريال مدريد وإسبانيول ضمن منافسات الجولة 25 في الدوري الإسباني 2022-23على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ريال مدريد يعاني من نزيف نقاط في الفترة الأخيرة بالدوري، إذ تعادل في آخر مباراتين له أمام أتلتيكو مدريد ثم ريال بيتيس، ويعمل لإيقاف هذا النزيف أمام إسبانيول واستعادة نغمة الانتصارات، ومصالحة جماهيره.

ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني من سلم ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن برشلونة المتصدر، وسيدخل مباراة إسبانيول وعينه على تقليص الفارق.

أما إسبانيول، فيعاني من تذبذب النتائج هذا الموسم، ويدخل المباراة بهدف الخروج بنتيجة إيجابية تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط، واستغلال حالة ريال مدريد.