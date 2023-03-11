21" تسديدة قوية من كارباخال من على حدود المنطقة مرت بعيدة عن المرمى
مباشرريال مدريد وإسبانيول: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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19" بطاقة صفراء من نصيب لياندرو كابيرا بعد عرقلة روجريجو سيلفا
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17" ركلة حرة لإسبانيول من الجهة اليمنى تنفذ بعرضية تنتهي برأسية قوية من خوسيلو لكنها بين احضان الحارس كورتوا
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15" تسديدة من كامافينجا من داخل يسار المنطقة لكن تصل سهلة بين أحضان الحارس فيرناندو باتشيكو
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14" ضغط من لاعبي ريال مدريد لمحاولة البحث عن هدف التعادل
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جوووووووووووووووووووووووووول،،، خوسيلو ماتو يسجل لإسبانيول
8" مرتدة لإسبانيول تنتهي بعرضية من الجهة اليمنى تصل لخوسيلوماتو الذي سددها من داخل المنطقة فى الزاوية اليسرى للحارس كورتو ا
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2" تمريرة طولية فى إتجاه مارتن برايثوايت الذي انطلق بالكرة وسددها لكن تدخل معه ميلتاو وابعدها إلى ركنية
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل إسبانيول ضد ريال مدريد
يبدأ إسبانيول بقيادة المدرب دييجو مارتينيز بالرسم الأتي
الخطة 5-3-2
فيرناندو باتشيكو
أوسكار خيل ريجانو - ليانردو كابيرا - روبين سانشيز - سيرخي جوميز - سيزار مونتيس
سيرخي داردير - خوسيه جراجيرا - فينسيوس كوستا
خوسيلو ماتو - مارتن برايتوايت
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تشكيل ريال مدريد ضد إسبانيول
يبدا ريال مدريد بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
ثيبو كورتوا
داني كارباخال - إيدير ميليتاو - ناتشو - إدواردو كامافينجا
توني كروس - أوريليان تشواميني - لوكا مودريتش
فيدريكو فالفيردي - رودريجو سيلفا - فينسيوس جونيور
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أهلا بكم في البث المباشر لمباراة ريال مدريد وإسبانيول ضمن منافسات الجولة 25 في الدوري الإسباني 2022-23على ملعب "سانتياجو برنابيو".
ريال مدريد يعاني من نزيف نقاط في الفترة الأخيرة بالدوري، إذ تعادل في آخر مباراتين له أمام أتلتيكو مدريد ثم ريال بيتيس، ويعمل لإيقاف هذا النزيف أمام إسبانيول واستعادة نغمة الانتصارات، ومصالحة جماهيره.
ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني من سلم ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن برشلونة المتصدر، وسيدخل مباراة إسبانيول وعينه على تقليص الفارق.
أما إسبانيول، فيعاني من تذبذب النتائج هذا الموسم، ويدخل المباراة بهدف الخروج بنتيجة إيجابية تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط، واستغلال حالة ريال مدريد.