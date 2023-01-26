أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، والتي تقام ضمن منافسات الدور ربع النهائي لموسم 2022-23 من بطولة كأس ملك إسبانيا،على "سانتياجو برنابيو".

ريال مدريد صعد إلى الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق فوزًا صعبًا على فريق كاسيرينيو الناشط في دوري الدرجة الثالثة الإسباني بهدف نظيف في دور الـ32، ثم تخطى عقبة فياريال بصعوبة في دور الستة عشر بنتيجة 3-2.

أما أتلتيكو مدريد، فقد تجاوز عقبة ريال أوفييدو في دور الـ32 بعدما تغلب عليه بهدفين نظيفين، ثم تجاوز ليفانتي بالنتيجة ذاتها في دور الستة عشر.