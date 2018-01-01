شارك الزعيم في مونديال الأندية باعتباره بطل دوري الخليج العربي الإماراتي، حيث تمكن فى تحقيق انجازا تاريخيا، بعد تأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على ريفر بليت الأرجنتيني بطل ليبرتادوريس 5-4 بركلات الترجيح، حيث يسعي الزعيم العيناوى للفوز بالبطولة للمرة الأولى فى التاريخ، بينما يسعي ريال مدريد للتتويج بلقب مونديال الأندية للمرة الثالثة على التوالى والرابعة فى المواسم الخمس الأخيرة، حيث حصد البطولة أعوام (2014، 2016 و2017)