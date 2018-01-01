غياب ماركوس أسينسيو في لقاء اليوم بعد تعرضه للإصابة فى آخر لقاءات الفريق
2018-12-22T15:55:21Z
Asensio medical report.#RealMadrid https://t.co/Jx1Lnazh6Q— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨
إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم
2018-12-22T15:50:45Z
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / سيرخيو راموس / رافاييل فاران / مارسيلو / توني كروس / لوكا مودريتش / ماركوس يورنتي / جاريث بيل / كريم بنزيمة / لوكاس فاسكيز
📝 Our starting XI for the Club World Cup FINAL! #RMCWC pic.twitter.com/K2Hwda87wB— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨
البدلاء / سيرخيو ريجيلون / كيلور نافاس / خيسوس فاييخو / كيكو كاسيا / الفارو أودريوزولا / ناتشو / إيسكو / كاسيميرو / داني سيبايوس / فيدريكو فالفيردي / فينيسيوس جونيور
2018-12-22T01:28:22Z
شارك الزعيم في مونديال الأندية باعتباره بطل دوري الخليج العربي الإماراتي، حيث تمكن فى تحقيق انجازا تاريخيا، بعد تأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على ريفر بليت الأرجنتيني بطل ليبرتادوريس 5-4 بركلات الترجيح، حيث يسعي الزعيم العيناوى للفوز بالبطولة للمرة الأولى فى التاريخ، بينما يسعي ريال مدريد للتتويج بلقب مونديال الأندية للمرة الثالثة على التوالى والرابعة فى المواسم الخمس الأخيرة، حيث حصد البطولة أعوام (2014، 2016 و2017)
2018-12-22T01:27:26Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، نحو استاد مدينة زايد الرياضية، الذي يستضيف نهائي كأس العالم للأندية 2018 والتي سيجمع بين العين الإماراتي وريال مدريد الإسباني
🙌 IT'S MATCHDAY! 🙌— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨
🆚 @alainfcae
🏟 Zayed Sports City Stadium
⏰ 🇦🇪 20:30 | 🇪🇸 17:30
🏆 Club World Cup FINAL
#⃣ #RMCWC pic.twitter.com/O1n7fpcUP2