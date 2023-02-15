28' لازال الريال متقدم بهدف نظيف
مباشرريال مدريد ضد إلتشي: مباشر لحظة بلحظة
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مرور نصف ساعة على بداية اللقاء
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووول أول لريال مدريد
8' كارباخال يمرر الكرة إلى أسينسيو، ماركو يتوغل من العمق، يراوغ دفاع قادش بشكل ررائع قبل أن يسدد الكرة على يمين الحارس
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قرريبة من الريال
5' تسديدة صاااااروخية من ميليتاو ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل
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خطيرررررررة للريال
4' رودريجو يتوغل من الجهة اليسرى، يرسل عررضية إلى بنزيما الذي يحاول تسديد الكرة بالكعب ولكن الدفاع ينقذ الموقف
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انطلاق المباراة
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تشكيل إلتشي ضد ريال مدريد
يبدأ إلتشي بقيادة المدرب بابلو ماشين بالرسم الآتي
الخطة: 3-4-2-1
إدجار باديا
دييجو جونزاليس، إنزو روكو، ليساندرو ماجالان
خوسيه كارمونا، راوول جوتييرس، جيرارد جومباو، كارلوس كليرك
فيديل شافيز، راندي نتيكجا
إزكويل بونسي
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تشكيل ريال مدريد ضد إلتشي
يبدأ ريال مدريد بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي بالرسم الأتي
الخطة: 4-3-3
أندري لونين
دافيد ألابا، ناتشو، ميليتاو، داني كارفاخال
داني سيبايوس، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي
ودريجو جويس، ماركو أسينسيو، كريم بنزيما
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمبارة ريال مدريد ضد إلتشي، والتي تقام في إطار مباراة مؤجلة من الجولة 21 لموسم 2022-23 من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.
يسعى الوصيف ريال مدريد لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة ملاحقة برشلونة الذي ابتعد بصدارة الترتيب بفارق 11 نقطة بعد أن فاز يوم الأحد الماضي على فياريال، ويريد الملكي تقليص الفارق مجددًا لثماني نقاط.
أما إلتشي، فحقق أول انتصار له في الدوري الإسباني في الجولة الماضية على حساب فياريال ويطمح مع مدربه بابلو ماشين للحفاظ على النتائج الإيجابية للخروج من المركز الأخير في الليجا.