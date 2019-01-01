1⃣▶ | 0-0 | ¡Arranca el partido!— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 22, 2019
👉 @SevillaFC - @realmadrid
📱 https://t.co/w82EoEpWRh
💻 https://t.co/u9IDAYzShA#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/r09pgniVlp
التشكيل الرسمي لريال مدريد
يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من
ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / سيرخيو راموس / رافاييل فاران / فيرلاند ميندي / خيمس رودريجيز / إدين هازارد / توني كروس / كاسيميرو / جاريث بيل / كريم بنزيمة
📋 ¡Once inicial ante el @SevillaFC!#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/bAgzULIagg— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 22, 2019
البدلاء / فينيسيوس جونيور / ألفونس أريولا / ناتشو / فيديريكو فالفيردي / إيدير ميليتاو / لوكاس فاسكيز / لوكا يوفيتش
التشكيل الرسمي لإشبيلية
يبدأ المدرب جولين لوبيتيجي بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من
توماس فاكليك / خيسوس نافاس / دانييل كاريكو / سيرخيو ريجلون / دييجو كارلوس / فيرناندو / خوان جوردان / إيفر بانيجا / فرانكو فازكيز / لوك دي يونج / لوكاس أوكامبوس
🚨 Este es el XI del #SevillaFC para medirse esta noche al @realmadrid:— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 22, 2019
⚽️Vaclík; Jesús Navas, Diego Carlos, Carriço, Reguilón; Fernando, Joan Jordán, Banega; Ocampos, Franco Vázquez y De Jong.#vamosmiSevilla #WeareSevilla pic.twitter.com/SitfH7Z9zF
البدلاء / جولز كوندي / نيمانجا جوديلج / نوليتو / ياسين بونو / أوليفر توريس / سيرخيو إسكوديرو / خافيير هيرنانديز
على الجانب الآخر، الفريق الأندلسي الذي يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 8 نقاط، متقدمًا على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني بفارق نقطة، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق ديبورتيفو ألافيش وحققوا الفوز بهدف نظيف، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 4 مباريات ، استطاع أن يحقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل فى مباراة وحيدة امام سيلتا فيجو بهدف لمثله.
يواصل الميرنجي سقوطه الأوروبي وذلك بعد أن تلقى هزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف نظيفة على يد مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حديقة الأمراء، وبهذه النتيجة يتصدر البي أس جي المجموعة ويتراجع الفريق الملكي للمركزالأخير بعد تعادل كلوب بروج البلجيكي وغالطة سراي التركي بدون أهداف، أما محليًا يحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الليجا برصيد 8 نقاط، جمعهم من انتصارين وتعادلٍ فى 2، وبفارق نقطتين عن إشبيلية المتصدر برصيد 10 نقاط.