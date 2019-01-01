يواصل الميرنجي سقوطه الأوروبي وذلك بعد أن تلقى هزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف نظيفة على يد مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حديقة الأمراء، وبهذه النتيجة يتصدر البي أس جي المجموعة ويتراجع الفريق الملكي للمركزالأخير بعد تعادل كلوب بروج البلجيكي وغالطة سراي التركي بدون أهداف، أما محليًا يحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الليجا برصيد 8 نقاط، جمعهم من انتصارين وتعادلٍ فى 2، وبفارق نقطتين عن إشبيلية المتصدر برصيد 10 نقاط.