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ريال مدريد × إشبيلية | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2019-2020، علي ملعب رامون سانشيز بيثخوان

محدث
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Getty

2019-09-22T19:12:05Z

12’ تنفيذ الركنية بعرضية قوية مرت بدون خطورة استلمها كاسيميرو ومررها إلى الخلف فى منتصف الميدان

2019-09-22T19:11:34Z

11’ تمريرة طولية من كارباخال على الجهة اليمنى تلقاها الويلزي جاريث بيل بعرضية على القائم البعيد لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-09-22T19:10:54Z

10’ سيطرة على الكرة فى منتصف الميدان من جانب لاعبي ريال مدريد لكن بدون خطورة على المرمي 

2019-09-22T19:08:22Z

8’ تمريرات فى منتصف الميدان من جانب لاعبي إشبيلية لمحاولة بناء هجمة منظمة 

2019-09-22T19:07:05Z

7’ تسديدة قوية من إيفر بانيجا من على حدود المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-09-22T19:06:14Z

6’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق لوكاس اوكامبوس لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-09-22T19:05:23Z

6’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة تنتهي بعرضية من توني كروس يرتقي لها كريم بنزيمة برأسية لكن امسكها الحارس توماس فاكليك

2019-09-22T19:05:01Z

5’ تنفيذ الخطأ بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-09-22T19:04:07Z

4’ خطأ لصالح ريال مدريد بعد تدخل قوي على كاسيميرو من خارج المنطقة 

2019-09-22T19:02:57Z

3’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق فيرلاند ميندي فى إتجاه كريم بنزيمة لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-09-22T19:02:26Z

2’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي ريال مدريد 

التشكيل الرسمي لريال مدريد

2019-09-22T18:33:19Z

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من

ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / سيرخيو راموس / رافاييل فاران / فيرلاند ميندي / خيمس رودريجيز / إدين هازارد / توني كروس / كاسيميرو / جاريث بيل / كريم بنزيمة 

البدلاء / فينيسيوس جونيور / ألفونس أريولا / ناتشو / فيديريكو فالفيردي / إيدير ميليتاو / لوكاس فاسكيز / لوكا يوفيتش 

التشكيل الرسمي لإشبيلية

2019-09-22T18:31:26Z

يبدأ المدرب جولين لوبيتيجي بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من

توماس فاكليك / خيسوس نافاس / دانييل كاريكو / سيرخيو ريجلون / دييجو كارلوس / فيرناندو / خوان جوردان / إيفر بانيجا / فرانكو فازكيز / لوك دي يونج / لوكاس أوكامبوس

البدلاء / جولز كوندي / نيمانجا جوديلج / نوليتو / ياسين بونو / أوليفر توريس / سيرخيو إسكوديرو / خافيير هيرنانديز

2019-09-22T00:00:20Z

على الجانب الآخر، الفريق الأندلسي الذي يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 8 نقاط، متقدمًا على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني بفارق نقطة، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق ديبورتيفو ألافيش وحققوا الفوز بهدف نظيف، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 4 مباريات ، استطاع أن يحقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل فى مباراة وحيدة امام سيلتا فيجو بهدف لمثله.

2019-09-22T00:00:11Z

يواصل الميرنجي سقوطه الأوروبي وذلك بعد أن تلقى هزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف نظيفة على يد مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حديقة الأمراء، وبهذه النتيجة يتصدر البي أس جي المجموعة ويتراجع الفريق الملكي للمركزالأخير بعد تعادل كلوب بروج البلجيكي وغالطة سراي التركي بدون أهداف، أما محليًا يحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الليجا برصيد 8 نقاط، جمعهم من انتصارين وتعادلٍ فى 2، وبفارق نقطتين عن إشبيلية المتصدر برصيد 10 نقاط.

2019-09-22T00:00:00Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....يستضيف استاد رامون سانشيز بيثخوان قمةً إسبانيةً بين إشبيلية وريال مدريد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.