يدخل الملكي ساعياً لتحقيق الفوز من أجل مصالحة جماهيره وخطف ثلاث نقاط هامة من الفريق الأندلسي ليحتل بهم في المركز الثالث، حيث يحتل الميرنجي المركز الرابع برصيد 33 نقطة، متساوياً مع اشبيلية، الذي يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط 33، بفاق الأهداف وتلك المباراة ستكون مباراة فض الشراكة من اجل المركز الثالث