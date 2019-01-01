تشكيل إشبيلية لمباراة اليوم
2019-01-19T14:41:12Z
يبدأ بطريقة (3/4/3) وتضم كلامن
توماس فاكليك / دانييل كاريكو / سيمون كيير / سيرخي جوميز / خيسوس نافاس / إيفر بانيجا / فرانكو فازكيز / سيرخيو إسكوديرو / وسام بن يادير / بابلو سارابيا / أندري سيلفا
البدلاء / خوان سوريانو / كوينسي بروميس / إبراهيم أمادو / جابرييل ميركادو / أليكس فيدال / منير الحدادي / بريان جيل
تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم
2019-01-19T14:37:44Z
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / سيرخيو راموس / رافاييل فاران / سيرخيو ريجيلون / لوكا مودريتش/ كاسيميرو / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيمة / فينسيوس جونيور
لوكا زيدان / ناتشو / إيسكو / كريستو رامون / مارسيلو / فيدريكو فالفيردي / براهيم دياز
2019-01-19T02:06:38Z
يدخل الملكي ساعياً لتحقيق الفوز من أجل مصالحة جماهيره وخطف ثلاث نقاط هامة من الفريق الأندلسي ليحتل بهم في المركز الثالث، حيث يحتل الميرنجي المركز الرابع برصيد 33 نقطة، متساوياً مع اشبيلية، الذي يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط 33، بفاق الأهداف وتلك المباراة ستكون مباراة فض الشراكة من اجل المركز الثالث
2019-01-19T02:06:27Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق ريال مدريد نظيره إشبيلية، على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.