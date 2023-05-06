مباشرريال مدريد ضد أوساسونا: مباشر لحظة بلحظة نهائي كأس ملك إسبانيا

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2022-2023

Real Madrid Osasuna Copa del Rey 2023RFEF
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ريال مدريد vs أوساسوناريال مدريدأوساسوناكأس الملك الاسباني

ملخص

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    بث مباشر: شاهد نهائي كأس ملك إسبانيا 2023 بين ريال وأوساسونا

    البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا على شاهد VIP

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    فرررصة لمايوركا

    14' ركلة حرة غير مباشرة لمايوركا ورأسية من تورو ولكن الكرة تمر بجوار القائم

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    13' فيني يراوغ بشكل رررائع ويحاول لعب كرة بينية بإتجاه بنزيما ولكن الدفاع يتدخل والكرة تصل سهلة في يد هيريرا

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    7' عرررضية أخرى من الجهة اليمنى لمايوركا ورأسية ولكن كورتوا يمسك بالكرة

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    خطيررة من مايوركا

    6' عررضية من بينيا ورأسية من بوديمير ولكن كورتوا يتألق ويمسك بالكرة

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    6' ركنية لأوساسونا، الكرة تصل إلى المدافع هيرنانديز ورأسية ولكن كورتوا يمسك بالكرة

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول هدف مبكر للريال

    2' فيني يراوغ بشكل مذهل، ينطلق وميرر إلى رودريجو الذي يسدد الكرة بكل قوووة في المرمى محرزًا الهدف الأول للملكي

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    انطلاق صافرة البداية

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    تشكيلة أوساسونا ضد ريال مدريد

    أما أراساتي، مدرب أوساسونا، فسوف يلعب بالشكل الآتي:

    الخطة: 4-3-3

    سيرجيو هيريرا
    خوان كروز - ديفيد جارسيا - أريدان هيرنانديز - روبين بينيا
    مويسيس جوميز - لوكاس تورو - جون مونكايولا
    عبد الصمد الزلزولي - أنتي بوديمير - إيمار أوروز

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    تشكيلة ريال مدريد ضد أوساسونا

    قرر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الاعتماد على الشكل الآتي:

    الخطة 4-3-3

    تيبو كورتوا
    إدواردو كامافينجا - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
    توني كروس - أوريلين تشواميني - فيدريكو فالفيردي
    فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - روديجو جوس

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    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2022/2023، والذي سيُقام على ملعب لا كارتوخا.

    تأهل ريال مدريد بعد أن تخطى عقبة برشلونة في نصف النهائي عقب أن فاز على غريمه الكتالوني بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين، في حين أن أوساسونا تجاوز أتلتيك بيلباو بنتيجة 2-1 بمجموع اللقائين أيضًا.

    يبحث الملكي عن تحقيق بطولة الكأس للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014، في المقابل يسعى أوساونا لكتابة التاريخ والظفر بلقب محلي للمرة الأولى على الإطلاق.