مباشرريال مدريد ضد أوساسونا: مباشر لحظة بلحظة نهائي كأس ملك إسبانيا
ملخص
- -
بث مباشر: شاهد نهائي كأس ملك إسبانيا 2023 بين ريال وأوساسونا
- -
فرررصة لمايوركا
14' ركلة حرة غير مباشرة لمايوركا ورأسية من تورو ولكن الكرة تمر بجوار القائم
- -
13' فيني يراوغ بشكل رررائع ويحاول لعب كرة بينية بإتجاه بنزيما ولكن الدفاع يتدخل والكرة تصل سهلة في يد هيريرا
- -
7' عرررضية أخرى من الجهة اليمنى لمايوركا ورأسية ولكن كورتوا يمسك بالكرة
- -
خطيررة من مايوركا
6' عررضية من بينيا ورأسية من بوديمير ولكن كورتوا يتألق ويمسك بالكرة
- -
6' ركنية لأوساسونا، الكرة تصل إلى المدافع هيرنانديز ورأسية ولكن كورتوا يمسك بالكرة
- -
جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول هدف مبكر للريال
2' فيني يراوغ بشكل مذهل، ينطلق وميرر إلى رودريجو الذي يسدد الكرة بكل قوووة في المرمى محرزًا الهدف الأول للملكي
- -
انطلاق صافرة البداية
- -
تشكيلة أوساسونا ضد ريال مدريد
أما أراساتي، مدرب أوساسونا، فسوف يلعب بالشكل الآتي:
الخطة: 4-3-3
سيرجيو هيريرا
خوان كروز - ديفيد جارسيا - أريدان هيرنانديز - روبين بينيا
مويسيس جوميز - لوكاس تورو - جون مونكايولا
عبد الصمد الزلزولي - أنتي بوديمير - إيمار أوروز
- -
تشكيلة ريال مدريد ضد أوساسونا
قرر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
تيبو كورتوا
إدواردو كامافينجا - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
توني كروس - أوريلين تشواميني - فيدريكو فالفيردي
فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - روديجو جوس
- -
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2022/2023، والذي سيُقام على ملعب لا كارتوخا.
تأهل ريال مدريد بعد أن تخطى عقبة برشلونة في نصف النهائي عقب أن فاز على غريمه الكتالوني بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين، في حين أن أوساسونا تجاوز أتلتيك بيلباو بنتيجة 2-1 بمجموع اللقائين أيضًا.
يبحث الملكي عن تحقيق بطولة الكأس للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014، في المقابل يسعى أوساونا لكتابة التاريخ والظفر بلقب محلي للمرة الأولى على الإطلاق.