أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2022/2023، والذي سيُقام على ملعب لا كارتوخا.

تأهل ريال مدريد بعد أن تخطى عقبة برشلونة في نصف النهائي عقب أن فاز على غريمه الكتالوني بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين، في حين أن أوساسونا تجاوز أتلتيك بيلباو بنتيجة 2-1 بمجموع اللقائين أيضًا.

يبحث الملكي عن تحقيق بطولة الكأس للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014، في المقابل يسعى أوساونا لكتابة التاريخ والظفر بلقب محلي للمرة الأولى على الإطلاق.