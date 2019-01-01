فينيسيوس جونيور يسجل الهدف الأول لريال مدريد
وصف الهدفالهدف جاء بعد تمريرة من توني كروس على حدود المنطقة من الجهة اليسري استلمها فينيسيوس باليسري وسددها باليمني فى الزاوية اليسري للحارس روبن مارتينيز
36' | 1-0 | ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAZO de @viniciusjr! #RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/5DdkVNmeSQ— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 25, 2019
1⃣▶ | 0-0 | ¡Comienza el partido! @realmadrid - @CAOsasuna— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 25, 2019
📱 https://t.co/w82EoEpWRh
💻 https://t.co/3qHSJxy9N4#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/hbk0NA5Q5W
التشكيل الرسمي لأوساسونا
يبدأ المدرب جاجوبا أراساتي
روبن مارتينيز / ليلو كاستيلانو / راؤول نافاس / فاكوندو رونكاليا / بيرفيس إستوبينان / روبرت إيبانيز / جون مونكايولا / فران ميريدا / روبن جارسيا / مارك كاردونا / براندون لاماس
📍 ALINEACIÓN#RealMadridOsasuna pic.twitter.com/yXY5gdmIwa— C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) September 25, 2019
البدلاء / لويس بيريا / روبيرتو توريس / ناتشو فيدال / أريداني هيرنانديز / كيمي أفيلا / خوان فيلار / سيرخيو هيريرا
التشكيل الرسمي لريال مدريد
يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من
أفونس أريولا / ألفارو أودريوزولا / إيدير ميليتاو / سيرخيو راموس / ناتشو/ توني كروس / كاسيميرو / فيديريكو فالفيردي / لوكاس فاسكيز / لوكا يوفيتش / فينيسيوس جونيور
📋 ¡Once inicial ante el @CAOsasuna!#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/mOW81xLGGN— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 25, 2019
البدلاء / ألفارو فيدالجو / كريم بنزيمة / رافاييل فاران / دانييل كارباخال / ثيبوه كورتوا / إدين هازارد / خيمس رودريجيز
على الجانب الآخر، كانت أخر مباراة أوساسونا أمام ريال بيتيس وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط متساويًا مع فى المركز السابع مع ريال سوسيداد، حيث خاض أوساسونا خمس مباريات تعادل فى أربع، ونجح فى تحقيق الفوز فى مباراة وحيدة أمام ليجانيس بهدف نظيف.
حقق الميرنجي فوزًا صعبًا على مضيفه إشبيلية بهدف دون رد، فى الجولة الخامسة من منافسات الدورى الإسباني، فى المباراة التي جمعت بينهما على ملعب رامون سانشيز، وبهذا الأداء تطمئن جماهير الملكي، خاصة بعد الخساراة الكبيرة للفريق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف نظيفة، فى الجولة الأولي من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، خاض ريال مدريد خمس مباريات أستطاع تحقيق الفوز فى مبارتان فقط، وتعادل فى مثلهما، وبهذا الانتصار يتقدم الميرنجي إلى المركز الثاني في ترتيب الليجا برصيد 11 نقطة، متأخرا بفارق الأهداف عن أتلتيك بلباو المتصدر.