2019-07-23T16:44:40Z
استهل فريق أرسنال مشواره في البطولة الودية بانتصار عل حساب الفريق البافاري بهدفيين مقابل هدف، ثم قابل في ثاني المباريات فريق فيورنتينا الإيطالي، وحقق فوز كبير بثلاثية دون رد، وسيشارك في هذه النسخة 12 فريق من ستة دول مختلفة تضم أقوى الأندية المختلفة، يُعد ريال مدريد هو صاحب الرقم القياسي الأعلى في الفوز بالكأس الدولية للأبطال بشكلها القديم، حيث حصد اللقب ثلاث مرات من أصل 6 نسخ.
2019-07-23T16:44:34Z
خسر الميرينجي أولى مبارياته في البطولة أمام بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بينهم على إن آر جي، وأنهى الفريق الملكي الموسم الماضي في المركز الثالث المؤهل للكأس ذات الأذنين برصيد 68 نقطة، وبفارق عشر نقاط كاملة عن فالنسيا الذي تأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، وخاض الفريق 38 مباراة في الليجا، استطاع ريال مدريد أن يحقق الفوز 21 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 12 هزيمة.
2019-07-23T16:44:20Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يفتح ملعب فيديكس فليد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ريال مدريد وأرسنال، وذلك في بطولة الكأس الدولية للأبطال استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي