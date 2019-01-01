تبديل أول فى صفوف ريال مايوركا
46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني
⏸ DC: @RCD_Mallorca 1-0 @realmadrid— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) October 19, 2019
⚽ Lago Junior 7' #RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/kuQ03VZ9iV
بطاقة صفراء من نصيب جوان ساستر
تسديدة قوية من كريم بنزيمة
لاجو جونيور يسجل الهدف الأول لريال مايوركا
وصف الهدف8’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من لاجو جونيور من منتصف الميدان ليصل بها داخل يسار المنطقة ثم يراوض الكرة ويسددها تسديدة أرضية زاحفة علي يمين الحارس ثيبوه كورتوا
⏱ 7’ |1-0| ¡Goooooooooooolazooo de LAGO JUNIOR!#JuntsSomMillors #Endavant#RCDMallorcaRealMadrid— RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) October 19, 2019
التشكيل الرسمي لريال مدريد
يبدأ زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من
ثيبوه كورتوا / الفارو أودريوزولا / إيدير ميليتاو / سيرخيو راموس / مارسيلو / خيمس رودريجيز / كاسيميرو / إيسكو / لوكا يوفيتش / كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور
📋✅ ¡Este es nuestro XI inicial para medirnos al @RCD_Mallorca! #RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/Em6KY16eHD— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) October 19, 2019
البدلاء / الفارو فيدالجو / ألفونس أريولا / رافاييل فاران / فيرلاند ميندي / فيدريكو فالفيردي / براهيم دياز / ماريانو دياز
التشكيل لرسمي لريال مايوركا
يبدأ المدرب فيشينتي مورينيو بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من
مانولو رينا / جوان ساستر / مارتن فاجنت / أنطونيو رايلو / فران جيمز / أليكس فيباس / إدريسو بابا / سالفادور سيفييا / دانيل رودريجيز / أنتي بوديمير / لاجو جونيور
⚽️ Once del #RCDMallorca #JuntsSomMillors #Endavant 📻 pic.twitter.com/2LRwskH28e— RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) October 19, 2019
البدلاء / تاكيفوسا كوبو / إكسيسكو كامبوس / مارك بيدرازا / فابري / أليكساندر ترايكوفسكي / أبدون باراتس / لومور أجينينو
على الجانب الآخر فريق مايوركا يُقدم عروض سيئة منذ بداية الموسم، حيث لم يستطع أن يحصد سوى 4 نقاط فقط عن طريق فوز على إيبار وتعادل أمام أتلتيك بيلباو، خلاف ذلك فقد هُزم في الخمس مباريات الآخرى، ولكن الفريق استطاع أن يتغلب بشكل مفاجئ على إسبانيول في الجولة السابقة بهدفين دون رد، ليرتفع رصيده إلى 7 نقاط مُحققًا الانتصار الثاني للفريق هذا الموسم.
استطاع الملكي أن يعود من جديد لتقديم عروض جيدة والفوز بنتيجة (4-2) على غرناطة بعد أن وقع في أخر مباراتين في فخ التعادل، والتي كانت آخرها أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، ليستمر تقدم البلانكوس وتصدرهم لجدول الترتيب برصيد 18 نقطة، وبفارق 4 نقاط كاملة عن غرناطة وأتلتيكو مدريد أقرب مُنافسيه.