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ريال مايوركا × ريال مدريد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2019-2020، علي استاد إيبيروستار

محدث
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Getty Images

2019-10-19T20:11:37Z

55’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة ابعدها الحارس ثيبوه كورتوا لنجاح

2019-10-19T20:10:58Z

54’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق لاجو جونيور الذي مررها عرضية ابعدها أودريوزولا إلى ركنية 

2019-10-19T20:09:25Z

53’ تسديدة قوية من كريم بنزيمة من خارج المنطقة أمسكها الحارس مانولو رينا بثبات 

2019-10-19T20:08:00Z

52’ ضغط متقدم من لاعبي ريال مدريد ولايزال الفريق يبحث عن هدف التعادل 

2019-10-19T20:06:58Z

51’ عرضية فى إتجاه كريم بنزيمة لكنه سقط لمحاولة الحصول علي ركلة جزاء والحكم يشير بإستمرار اللعب 

2019-10-19T20:06:10Z

50’ توغل رائع من كريم بنزيمة من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة علي المرمي 

2019-10-19T20:04:42Z

49’ محاولة المرور من فينيسيوس جونيور من الجهة اليسري لكن تدخل معه المدافع فران جيمز واستخلصها ينجاح

2019-10-19T20:04:02Z

48’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق لومور أجينينو مرت اعلى المرمي بقليل

تبديل أول فى صفوف ريال مايوركا

2019-10-19T20:02:12Z

47’ دخول لومور أجينينو وخروج جوان ساستر 

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني

2019-10-19T19:59:58Z

2019-10-19T19:44:32Z

44’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها ألفارو اودريوزولا إلى رمية تماس

2019-10-19T19:43:52Z

43’ خطأ لريال مايوركا من الجهة اليمنى بعد تدخل من سيرخيو راموس علي أنتي بوديمير 

2019-10-19T19:41:05Z

42’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة فى إتجاه كاسيميرو لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-10-19T19:40:34Z

41’ خطأ لصالح ريال مدريد بعد تدخل قوي من إدريسو بابا علي مارسيلو من الجهة اليسري 

2019-10-19T19:40:04Z

40’ سيطرة من لاعبي ريال مدريد ومحاولات للبحث عن هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول 

2019-10-19T19:38:39Z

39’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة لكن الحكم يحتسب خطأ ضد أنطونيو رايلو 

2019-10-19T19:38:00Z

38’ خطأ لصالح ريال مايوركا بعد تدخل قوي من إيدير ميليتاو علي انتي بوديمير من الجهة اليسري 

2019-10-19T19:36:56Z

37’ تسديدة قوية غير متقنة من جانب كاسيميرو من علي حدود المنطقة مرت اعلى المرمي 

2019-10-19T19:36:10Z

36’ تسديدة قوية من مارسيلو من خارج المنطقة أمسكها الحارس بثبات  

2019-10-19T19:35:35Z

35’ محاولة المرور من كريم بنزيمة من داخل يمين المنطقة الكن تدخل الدفاع وابعدها من امامه إلى رمية تماس

2019-10-19T19:34:24Z

34’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق جوان ساستر لكنها تصل سهلة بين احضان ثيبوه كورتوا 

2019-10-19T19:33:40Z

33’ إنطلاقة رائعة من رلجو جونيور من الجهة اليسري لكن تدخل رائع من ألفارو أودريوزولا وابعدها إلي رمية تماس

2019-10-19T19:32:42Z

32’ تمريرة من كريم بنزيمة لداخل يسار المنطقة إلى لوكا يوفيتش الذي مررها بكعب القدم لداخل المنطقة فى إتجاه فينيسيوس جونيور لكن أمسكها الحارس مانولو رينا بنجاح

2019-10-19T19:31:24Z

31’ إنطلاقة من كريم بنزيمة من الجهة اليسري ثم يمررها فى إتجاه لوكا يوفيتش لكن ابعدها الدفاع من امامه

2019-10-19T19:30:14Z

30’ تنفيذ الخطأ بعرضية خطيرة من جيمس رودريجيز علي القائم البعيد تبحث عن رأسية سيرخيو راموس لكن ابعدها الحارس ببراعة قبل رأسية راموس 

بطاقة صفراء من نصيب جوان ساستر

2019-10-19T19:29:12Z

29’ خطأ من يسار المنطقة لريال مدريد بعد تدخل قوي من جوان ساستر علي فينيسيوس جونيور

2019-10-19T19:28:38Z

28’ تسديدة قوية من دانيل رودريجيز لكنها مرت بجوار القائم الايمن لمرمي كورتوا

تسديدة قوية من كريم بنزيمة

2019-10-19T19:27:06Z

27’ تمريرة طولية رائعة من منتصف الميدان تصل إلى كريم بنزيمة داخل يسار المنطقة ليسددها الفرنسي تسديدة من لمسة واحدة تصطدم فى القائم الاعلي ومن ثم يبعدها الدفاع بنجاح

2019-10-19T19:26:07Z

26’ تمريرات علي حدود المنطقة بين أقدام لاعبي ريال مدريد لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات ريال مايوركا 

2019-10-19T19:25:29Z

25’ تسديدة غير متقنة من داخل يسار المنطقة عن طريق فينيسيوس جونيور تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

2019-10-19T19:24:13Z

24’ إنطلاقة من فينيسيوس جونيور من علي حدود المنطقة ثم سدد كرة أرضية زاحفة مرت بجوار القائم الايمن بقليل

2019-10-19T19:23:37Z

23’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مايوركا فى منتصف الميدان

2019-10-19T19:22:34Z

22’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة فى إتجاه المتقدم من الخلق إيدير ميليتاو لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-10-19T19:22:07Z

21’ خطأ فى منتصف الميدان لريال مدريد بعد تدخل قوي من إدريسو بابا علي مارسيلو 

2019-10-19T19:20:48Z

20’ محاولات من لاعبي ريال مدريد لإختراق المنطقة والبحث عن هدف التعادل 

2019-10-19T19:19:58Z

19’ إنطلاقة من فينيسيوس جونيور من الجهة اليسري وتوغل لداخل المنطقة ثم سدد كرة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-10-19T19:17:29Z

18’ بطاقة صفراء من نصيب ألفارو أودريوزولا  بعد تدخل قوي علي لاجو جونيور فى منتصف الميدان

2019-10-19T19:17:01Z

17’ ارتباك واضح فى صفوف ريال مدريد وسيطرة من لاعبي ريال مايوركا 

2019-10-19T19:15:47Z

16’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق لاجو جونيور الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكنها مرت بغرابة من امام الجميع 

2019-10-19T19:14:32Z

15’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق لوكا يوفيتش الذي مررها علي حدود المنطقة إلى فينيسيوس جونيور ليسددها تسديدة قوية مرت اعلى المرمي 

2019-10-19T19:13:51Z

14’ الهدف يلغي بعد التأكد من وجود تسلل علي أنتي بوديمير

2019-10-19T19:13:20Z

13’ جووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لريال مايوركا عن طريق أنتي بوديمير

2019-10-19T19:11:30Z

12’ خطأ لصالح ريال مايوركا تنفذ بتمريرة قصيرة إلى لاجو جونيور داخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من امامه ومرت بدون خطورة 

2019-10-19T19:10:47Z

11’ سيطرة من لاعبي ريال مدريد علي مجريات اللقاء ومحاولات للبحث عن هدف التعادل 

2019-10-19T19:08:12Z

10’ ركنية لريال مدريد تنفذ بعرضية من خيمس رودريجيز لداخل المنطقة تلقاها إيدير ميليتاو برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم الايسر بقليل

لاجو جونيور يسجل الهدف الأول لريال مايوركا

2019-10-19T19:06:49Z

وصف الهدف

8’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من لاجو جونيور من منتصف الميدان ليصل بها داخل يسار المنطقة ثم يراوض الكرة ويسددها تسديدة أرضية زاحفة علي يمين الحارس ثيبوه كورتوا 

2019-10-19T19:06:13Z

7’ جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول لفريق ريال مايوركا عن طريق لاجو جونيور 

2019-10-19T19:05:34Z

6’ تمريرة فى إتجاه أنتي بوديمير داخل المنطقة لكن خروج موفق من ثيبوه كورتوا وامسكها بنجاح

2019-10-19T19:04:18Z

5’ تنفيذ الخطأ بعرضية من خيمس رودريجيز لداخل المنطقة ابعدها الدفاع قبل رأسية راموس 

2019-10-19T19:03:40Z

4’ خطأ من الجهة اليسري بعد تدخل قوي من جوان ساستر علي فينيسيوس جونيور

2019-10-19T19:02:55Z

3’ تمريرات فى منتصف الميدان من جانب لاعبي ريال مدريد 

2019-10-19T19:00:33Z

2’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق إيسكو لكن أمسكها الحارس بثبات 

2019-10-19T19:00:06Z

الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

التشكيل الرسمي لريال مدريد

2019-10-19T18:47:29Z

يبدأ زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من

ثيبوه كورتوا / الفارو أودريوزولا / إيدير ميليتاو / سيرخيو راموس / مارسيلو / خيمس رودريجيز / كاسيميرو / إيسكو / لوكا يوفيتش / كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور

البدلاء / الفارو فيدالجو / ألفونس أريولا / رافاييل فاران / فيرلاند ميندي / فيدريكو فالفيردي / براهيم دياز / ماريانو دياز 

التشكيل لرسمي لريال مايوركا

2019-10-19T18:43:58Z

يبدأ المدرب فيشينتي مورينيو بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من

مانولو رينا / جوان ساستر / مارتن فاجنت / أنطونيو رايلو / فران جيمز / أليكس فيباس / إدريسو بابا / سالفادور سيفييا / دانيل رودريجيز / أنتي بوديمير / لاجو جونيور 

البدلاء / تاكيفوسا كوبو / إكسيسكو كامبوس / مارك بيدرازا / فابري / أليكساندر ترايكوفسكي / أبدون باراتس / لومور أجينينو 

2019-10-19T02:02:23Z

على الجانب الآخر فريق مايوركا يُقدم عروض سيئة منذ بداية الموسم، حيث لم يستطع أن يحصد سوى 4 نقاط فقط عن طريق فوز على إيبار وتعادل أمام أتلتيك بيلباو، خلاف ذلك فقد هُزم في الخمس مباريات الآخرى، ولكن الفريق استطاع أن يتغلب بشكل مفاجئ على إسبانيول في الجولة السابقة بهدفين دون رد، ليرتفع رصيده إلى 7 نقاط مُحققًا الانتصار الثاني للفريق هذا الموسم.

2019-10-19T02:02:16Z

استطاع الملكي أن يعود من جديد لتقديم عروض جيدة والفوز بنتيجة (4-2) على غرناطة بعد أن وقع في أخر مباراتين في فخ التعادل، والتي كانت آخرها أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، ليستمر تقدم البلانكوس وتصدرهم لجدول الترتيب برصيد 18 نقطة، وبفارق 4 نقاط كاملة عن غرناطة وأتلتيكو مدريد أقرب مُنافسيه.

2019-10-19T02:02:00Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يفتح استاد إيبيروستار أبوابه لاستضافة مباراة ريال مدريد ضد مايوركا، وذلك في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2019-20،  يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.