تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم
2019-01-13T19:11:46Z
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
كيلور نافاس / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / ناتشو / سيرخيو ريجلون / لوكا مودريتش / كاسيميرو / دانييل كارباخال / فيديريكو فالفيردي / كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور
البدلاء / براهيم دياز / الفارو أودريوزولا/ مارسيلو / كيكو كاسيا / إيسكو / داني سيبايوس
تشكيل ريال بيتيس لمباراة اليوم
2019-01-13T19:09:28Z
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
باو لوبيز / عيسي ماندي / فرانسيس جيريرو / مارك بارترا / أنطونيو باراجان / ويليام كارفاليوم / جيوفاني لو سيلسو / اندرس جورادادو / أنطونيو سانابريا / سيرخيو كاناليس / خواكين
البدلاء / لورين مورون / كريستيان تيلو / زهير فضال / جويل روبليس / رياض بوديبوز / خافي جارسيا / سيرجيو ليون
2019-01-13T01:44:39Z
يدخل الملكي في المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بينما يدخل ريال بيتيس المركز السادس برصيد 26 نقطة
2019-01-13T01:44:10Z
يدخل الميرنجي المباراة بعد استعادة نغمة الانتصارات من جديد بعد أن حقق الفوز بثلاثية نظيفة على ليجانيس في ذهاب دور ال 16 من كأس ملك اسبانيا، حيث يبحث يأمل الفريق الملكي تجنب تعثر جديد يبعده عن المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا
2019-01-13T01:43:54Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق ريال بيتيس نظيره فريق ريال مدريد، على ملعب “ستاد بينيتو فيامارين” في إطار منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.