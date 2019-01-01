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رايو فاليكانو × ريال مدريد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة رايو فاليكانو وريال مدريد ، وذلك في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني 2018-19

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-04-28T20:39:36Z

90+4’انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق أوسكار تريخو ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة إصطدمت بخيسوس فاييخو ووصلت سهلة إلى أحضان الحارس تيبو كورتوا

2019-04-28T20:37:44Z

90+3’أوسكار تريخو انطلق من الجانب الأيسر ثم حاول إرسال كرة عرضية لداخل المنطقة، لكن طالت الكرة عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

بطاقة صفراء

2019-04-28T20:35:58Z

90+2’خطأ لصالح إبراهيم دياز بعد تدخل من أوشي أجبو في منتصف الميدان

2019-04-28T20:35:02Z

90+1’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-28T20:34:45Z

90’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-28T20:34:23Z

89’سقوط اللاعب أوشي أجبو بداعي الإصابة وحكم المباراة يوقف اللعب للإطمئان عليه

2019-04-28T20:34:02Z

88’كرة ثابتة نفذها توني كروس مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات رايو فالكيانو ببراعة

2019-04-28T20:31:05Z

87’خطأ لصالح إيسكو بعد تدخل من ألفارو جارسيا من على حدود المنطقة

بطاقة صفراء

2019-04-28T20:29:53Z

86’خطأ لصالح أوسكار تريخو بعد تدخل من مارسيلو في منتصف الميدان

2019-04-28T20:29:29Z

85’خمس دقائق أخيرة من عمر المباراة ومازال ريال مدريد غير قادر على إحراز هدف التعادل 

تبديل في صفوف رايو فالكيانو

2019-04-28T20:28:10Z

83’خروج خوزيه بوزو ودخول أوسكار تريخو بدلًا منه

2019-04-28T20:26:36Z

82’أليكس مورينو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ريال مدريد

تبديل في صفوف ريال مدريد

2019-04-28T20:24:36Z

81’خروج ماريانو دياز ودخول لوكاس فاسكيز بدلًا منه

2019-04-28T20:24:17Z

80’عشر دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

2019-04-28T20:22:47Z

79’خطأ لصالح دانيل كاربخال بعد تدخل من أليكس مورينو في الجانب الأيمن

تبديل في صفوف رايو فاليكانو

2019-04-28T20:22:04Z

78’خروج بيبي ودخول ألفارو جارسيا بدلًا منه

تبديل في صفوف ريال مدريد

2019-04-28T20:19:58Z

77’خروج ماريو سواريز ودخول ألفارو ميدران بدلًا منه

2019-04-28T20:17:15Z

76’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أليكس مورينو إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ريال مدريد

2019-04-28T20:16:51Z

75’ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة ومازال التقدم لرايو فالكيانو بهدف دون رد

2019-04-28T20:14:42Z

73’ركلة ركنية نفذها جاريث بيل مقوسة إلى داخل المنطقة من الجانب الأيمن قابلها ماريانو دياز برأسية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-28T20:13:26Z

72’كرة ثابتة نفذها جاريث بيل قوية على المرمى تصدى لها ألبيرتو جارسيا وحولها إلى ركنية

2019-04-28T20:12:22Z

71’خطأ لصالح جاريث بيل من على حدود المنطقة من مكان مميز بعد تدخل من ألياندرو جالفيز

2019-04-28T20:10:52Z

70’دانيل كاربخال أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-04-28T20:09:25Z

69’تصويبة قوية عن طريق أدريان إمباربا من خارج المنطقة مرت بعيدة وبسلام ثم تحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-28T20:08:42Z

68’خطأ لصالح أدريان إمباريا بعد تدخل من مارسيلو في منتصف الميدان

2019-04-28T20:07:59Z

67’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-28T20:07:23Z

66’حكم المباراة يوقف اللعب ويستدعي الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-28T20:06:52Z

65’المدافع عبدالله با سقط على الأرض بداعي الإصابة بعد التدخل الأخير مع ماريانو دياز

2019-04-28T20:05:43Z

64’خطأ لصالح عبدالله با بعد تدخل قوي من ماريانو دياز في منتصف الميدان استحق عليه بطاقة صفراء

تبديل في صفوف ريال مدريد

2019-04-28T20:05:10Z

63’خروج داني سيبايوس ودخول إبراهيم دياز بدلًا منه

2019-04-28T20:04:39Z

62’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أدريان إمباريا في إتجاه خاي جيرا، لكن أوقى من اللازم وطالت علي وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-28T20:03:33Z

61’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-28T20:02:59Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لرايو فاليكانو بهدف دون رد

2019-04-28T20:02:45Z

59’دخول الطاقم الطبي للفريق لعلاجه

2019-04-28T20:02:26Z

58’سقوط توني كروس بداعي الإصابة بعد تدخل بالرأس مع ماريو سواريز

2019-04-28T19:59:16Z

57’تصويبة قوية من خارج المنطقة عن طريق بيبي وصلت إلى أحضال تيبو كورتوا

2019-04-28T19:57:52Z

56’داني سيبايوس مرر كرة بينية في إتجاه جاريث بيل المنطلق داخل المنطقة، لكن أبعدت من دفاعات رايو فاليكانو من أمامه

2019-04-28T19:57:36Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

2019-04-28T19:55:58Z

53’خطأ لصالح لوكا مودريتش بعد تدخل من أمباريا في منتصف الميدان

2019-04-28T19:55:25Z

51’توني كروس مرر كرة بينية في إتجاه جاريث بيل المنطلق داخل المنطقة، لكن الحكم المساعد يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-04-28T19:54:47Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

2019-04-28T19:54:24Z

48’خطأ لصالح مارسيلو بعد تدخل من أدريان إمباريا في مناطق دفاعات ريال مدريد

2019-04-28T19:50:48Z

47’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دانيل كارخال إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات رايو فالكيانو

2019-04-28T19:49:13Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-04-28T19:33:16Z

45+3’نهاية الشوط الأول

2019-04-28T19:31:35Z

45+2’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أجريات إمباريا إصطدمت بدفاعات ريال مدريد وتحولت إلى رمية جانبية

2019-04-28T19:30:10Z

45+1’مارسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات رايو فاليكانو

2019-04-28T19:27:12Z

45’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دانيل كاربخال على القائم الثاني مرت دون متابعة من أحد وتحولت إلى رمية جانبية

2019-04-28T19:26:26Z

44’اللعب يُستأنف الآن

2019-04-28T19:25:07Z

43’جاريث بيل سقط على الأرض بداعي الإصابة دون تدخل من أحد ودخول الطاقم الطبي للفريق لعلاجه

2019-04-28T19:23:40Z

42’تمريرة بينية عن طريق جاريث بيل في إتجاه ماريانو دياز المنطلق إلى حدود المنطقة ثم سدد كرة بشكل رائع مرفوعة من فوق الحارس سكنت الشباك، لكنه كان في موقف تسلل

2019-04-28T19:23:01Z

41’هدف ملغي لريال مدريد بداعي التسلل

2019-04-28T19:22:32Z

40’خمس دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

2019-04-28T19:21:42Z

39’بيبي أرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس تيبو كورتوا 

2019-04-28T19:21:16Z

38’ركنية نفذها توني كروس مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعت رايو فالكيانو إلى خارج المنطقة

2019-04-28T19:20:02Z

37’مارسيلو انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إصطدمت بدفاعات رايو فاليكانو وتحولت إلى ركنية

2019-04-28T19:19:35Z

36’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-28T19:18:17Z

35’حكم المباراة يوقف اللعب ويذهب للإطمئنان عليه

2019-04-28T19:17:34Z

34’سقوط داني كاربخال بداعي الإصابة بعد تدخل مع أدريان إمباربا

2019-04-28T19:17:15Z

33’جاريث بيل سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات ريال رايو فاليكانو

2019-04-28T19:15:31Z

32’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق تريجويرو إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ريال مدريد

2019-04-28T19:14:50Z

31’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق مارسيلو إلى داخل المنطقة أبعدت من أليكس مورينو برأسية إلى ركنية

2019-04-28T19:14:24Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لرايو فاليكانو بهدف دون رد

2019-04-28T19:13:27Z

28’ريال مدريد لم يستطع الوصول لمرمى الحارس ألبيرتو جارسيا حتى الآن

بطاقة صفراء

2019-04-28T19:13:03Z

27’خطأ لصالح أدريان إمباربا بعد تدخل من لوكا مودريتش في منتصف الميدان

2019-04-28T19:09:17Z

26’تمرير ةبينية عن طريق ماركوس يورينتي في إتجاه جاريث بيل المنطلق في الجانب الأيسر، لكن الحكم لمساعد يشير إلى وجود حالة تسلل

أدريان إمباريا يفتتح التسجيل لرايو فاليكانو

2019-04-28T19:08:23Z

من علامة الجزاء

25’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها أدريان إمباربا ببراعة على يمين الحارس تيبو كورتوا سكنت الشباك بنجاح

 

2019-04-28T19:07:42Z

24’جووووووووووووووووول....والهدف الأول لرايو فاليكانو عن طريق أدريان إمباربا

2019-04-28T19:07:17Z

23’اوووووووووووووووووووه...ركلة جزاء لرايو فاليكانو بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو

2019-04-28T19:07:02Z

22’حكم المباراة يوقف اللعب ويذهب للفيديو للتاكجد من وجود ركلة جزاء أم لا

2019-04-28T19:06:19Z

21’جاريث بيل سدد كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها الحارس ألبيترو جارسيا  ببراعة

2019-04-28T19:05:16Z

20’سقوط المهاجم هافي جيرا بعغد تدخل من خيسوس فاييجو داخل المنطقة، وسط مطالبات من لاعبي رايو فاليكانو بركلة جزاء، لكن حكم المباراة يشير بإستمرار اللعب

2019-04-28T19:03:40Z

19’سيطرة من لاعبي ريالو فاليكانو على مجريات اللقاء وهو من يبادر بالهجوم

2019-04-28T19:02:28Z

18’خوزيه بوزو مرر كرة بينية في إتجاه خافي جيرا المنطلق داخل المنطقة وحيدًا ثم إستقبل الكرة وسددها قوية، لكن خروج موفق من كورتوا الذي تصدى لتصويبته ببراعة وحولها إلى ركنية

2019-04-28T19:02:05Z

17’ياربااااااااااااااااااااااااه، بيبي يهدر أمام المرمى

2019-04-28T19:01:15Z

16’تصويبة قوية عن طريق خوزيه بوزو من داخل المنطقة تصدى لها كورتوا ببراعة وحولها إلى ركنية

2019-04-28T19:00:23Z

15’ربع ساعة مرت من عمر اللمباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-28T18:58:57Z

13’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي رايو فالكيانو في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس تيبو كورتوا

2019-04-28T18:57:33Z

11’ترميرة بينية عن طريق بيبي في إتجاه خاي جيرا المنطلق داخل المنطقة، لكن الحكم المساعد يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-04-28T18:56:56Z

10’عشر دقائق مرت عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-28T18:55:32Z

8’كرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق مارسيلو لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات رايو فاليكانو

2019-04-28T18:54:22Z

7’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات رايو فالكيانو

2019-04-28T18:52:56Z

6’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دانيل كاربخال لداخل المنطقة سددها داني سيبايوس من لمسة واحدة تصدى لها الحارس ألبيرتو جارسيا ببراعة

2019-04-28T18:52:25Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-28T18:51:39Z

4’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق تيتو تريجويرو إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ريال مدريد إلى ركنية

2019-04-28T18:51:00Z

3’تصويبة قوية عن طريق ماريانو دياز من خارج المنطقة تصدى لها الحارس ألبيرتو جارسيا وتحولت إلى ركنية

2019-04-28T18:49:18Z

2’رايو فاليكانو بالزي الأبيض على اليسار وريال مدريد بالزي الأحمر على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-04-28T18:43:52Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم

2019-04-28T18:39:09Z

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

تيبو كورتوا / دانيل كاربخال / رافائي فاران / خيسوس فاييخو / مارسيلو / لوكا مودريتش / ماركوس يورنتي / توني كروس / جاريث بيل / ماريانو دياز / داني سيبايوس

 

إليكم تشكيل رايو فاليكانو لمباراة اليوم

2019-04-28T18:35:33Z

يبدأ المدرب ميشيل بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

ألبيرتو جارسيا / تيتو تريجويرو / عبدالله با / ألياندرو جالفيز / أليكس مورينو / أوشي أجبو / ماريو سواريز / أدريان إمباريا / خوزيه بوزو / بيبي / خافي جيرا

 

2019-04-27T23:49:17Z

كانت آخر مباريات رايو فاليكانو في الدوري الإسباني أمام فريق إشبيلية، التى انتهت بخسارته بخماسية نظيفة، ويحتل الفريق حاليًا المركز ألأخير فى جدول ترتيب اللاليجا برصيد 28 نقطة وبفارق نقطة عن هويسكا صاحب المركز التاسع عشر، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 34 مباراة، حقق الفوز في سبع  مباريات، وتعادل في 7، وخسر 20 مباراة.

2019-04-27T23:49:09Z

تعادل الميرينجي أمام فريق خيتافي بدون أهداف، وذلك في إطار منافسات الجولة 34 من الاليجا، وبهذا التعادل ظل الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة وبفارق ست نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثاني حاليًا، فبعد أن خاض الملكي 34 مباراة في الدوري، استطاع أن يحقق الفوز 20 مباراة، وتعادل في 5 ، وتلقى 9 هزائم. 

2019-04-27T23:48:50Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل ريال مدريد ضيفًا على رايو فاليكاتو على ملعب “تيريزا ريفيرو” فوذلك في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.
 